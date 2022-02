Solothurner Chinderchesslete war ein grosser Erfolg

Solothurner Fasnacht Die Chinderchesslete war ein grosser Erfolg: «Wir sind überwältigt, dass so viele gekommen sind» Erst vergangene Woche wurde definitiv kommuniziert, dass die Chinderchesslete stattfindet. Trotzdem kamen die Nachwuchsnarren in Scharen auf den Dornacherplatz. Judith Frei Jetzt kommentieren 23.02.2022, 18.04 Uhr

Freude herrscht an der ersten Fasnachtsveranstaltung nach der Corona-Zwangspause. Tom Ulrich

Ein Knall über dem Dornacherplatz und danach erschallt noch mehr Lärm in der Vorstadt: Die Chinderchesslete hat nach der letztjährigen Zwangspause angefangen. Bei strahlendem Sonnenschein und milden Temperaturen haben die Nachwuchsnarren ein leichtes Spiel, den Winter auszutreiben.

Gekleidet, wie es sich gehört. Tom Ulrich

Wie die Chessler, die am Donnerstagmorgen die Solothurner Altstadtgassen unsicher machen, sind die Kleinen in ihrem weissen Hemd, Zipfelmütze und rotem Halstuch gekleidet. Viele Ohren mit Pamir geschützt, machen die Kleinen Lärm, was die Kochtöpfe, Rätschen und Trillerpfeifen aushalten. Bei diesem Spass darf natürlich Konfetti nicht fehlen. Mit Freuden wird es durch die Luft gewirbelt.

Die Vorstadtzunft Solothurn führt durch die Altstadt

Die Organisatorin der Chinderchesslete – die Vorstadtzunft Solothurn – führt den Strom zuerst zum Kreuzackerplatz Richtung Altstadt, dort angekommen, geht es scharf links in die Fischergasse. Zwischen den Hausmauern ist der Lärm noch lauter und die Freude der Kleinen noch grösser.

Der Lärm hallt durch die Stadt. Béatrice Beyeler

Wie ein weisses, lärmendes Ungetüm schlängelt sich der Umzug durch die Altstadt. Vom Lärm unbeeindruckt sieht man auch den einen oder anderen Nachwuchsnarren ungerührt in einem Buggy schlummern.

Die Strassen sind gesäumt von stolzen Grosseltern, die ein Bild oder ein Video von ihren Enkelkindern für das Familienalbum machen. Nicht nur sie stehen am Strassenrand. Die ganze Stadt scheint für eine Stunde durch den Lärm stillzustehen. Die Erleichterung steht in den Gesichtern geschrieben: Ja, die Fasnacht ist zurück.

Konfetti gehört natürlich dazu. Tom Ulrich

Nach einer Stunde ist der Umzug zurück auf dem Dornacherplatz. «25'000 Chessler haben am Umzug teilgenommen», scherzt der Moderator. Natürlich ist das übertrieben. 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben mitgemacht, schätzt der Vize Ober der Vorstadtzunft, Kevin Burkhard.

Da die Zunft innerhalb einer Woche den Anlass auf die Beine stellen mussten, hatten die Organisatoren keine Erwartungen. Burkhard: «Wir sind überwältigt, dass so viele gekommen sind.»

Jetzt hofft der Vize Ober, dass es genügen Weggli und Chnörzli für die Chesslerinnen und Chessler hat.

