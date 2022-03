Solothurner Fasnacht: Böög-Verbrennen 2022

Solothurner Fasnacht Böögg-Verbrennen: «Vercherte» Fasnacht endete im Uhrzeigersinn Die Bööggin ging in Flammen auf, die fünfte Jahreszeit fand ihren Abschluss. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 02.03.2022, 23.59 Uhr

Fasnacht 2022Böögverbrönne in Solothurn José R. Martinez / Solothurner Zeitung

Was wird von der Fasnacht 2022 in Erinnerung bleiben? Sicher, dass vieles etwas anders war als sonst – «verchehrt». Dem Motto getreu verhielt es sich auch beim Böögg-Verbrennen am Mittwochabend. Anstatt im Gegenuhrzeigersinn liefen die Mitglieder der Narrenzunft Honolulu, die Tambouren und die Hilarimusig im Uhrzeigersinn um die Bööggin, beobachtet von der Zuschauerschar hinter den Absperrungen.