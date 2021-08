Solothurner Barocktage Ein mitreissendes Duo: Atemberaubende Koloratur-Kunst im Stadttheater Solothurn Nuria Rial und Juan Sancho begeisterten mit Duetten im Stadttheater. Silvia Rietz 22.08.2021, 16.00 Uhr

«Während den Barocktagen Barockmusik im barocken Stadttheater zu geniessen, entschädigt ein bisschen für den entgangenen Auftritt der Capella Cracoviensis aus der Partnerstadt Krakau am Jubiläum 2000 Jahre Solothurn, welches aus bekannten Gründen nicht stattfinden konnte», begrüsste Stadtpräsident Kurt Fluri das Publikum. Gemeinsam mit dem Originalklangensemble auch Nuria Rial zu begegnen, setzte dem Barockglück die Krone auf.

Die als Primadonna der Alten Musik gefeierte Katalanin studierte bei Kurt Widmer in Basel und wohnte lange in der Schweiz. Auch Solothurner Musikfreunden ist sie keine Unbekannte: Mit Countertenor Jan Börner hat sie eine CD mit Barockliedern eingespielt und mit den Solothurner Singknaben und Andreas Reitze ist sie an den Thuner Bachwoche aufgetreten, im Theater Olten verzauberte sie mit brillanten Koloraturen.

Liebes-Duette mit Juan Sancho

In Solothurn sang sie jetzt mit dem aus Andalusien stammenden Tenor Juan Sancho Liebes-Duette von Georg Friedrich Händel, der dieser Paarung viele seiner schönsten Melodien anvertraute. Und dies, obschon bis zum Ende des 18. Jahrhunderts die Kastraten die sakrale Musik und die Bühnen beherrschten und in Duetten mit den hohen Frauenstimmen wetteiferten.

Juan Sancho erwies sich dabei als kongenialer Duett-Partner mit schöntimbriertem Tenor. Er trumpfte mit agiler Kehle auf, servierte zwischendurch enge Spitzentöne, unüberhörbar in «E un folle, è un ville affetto» aus «Alcina». Unbestrittener Star des Abends war Nuria Rial mit ihrer hell schimmernden, über dem Orchester schwebenden Stimme.

Mit den Bravourarien aus «Samson» und «Theodora» verblüffte die Sopranistin mit traumhaft sicheren Koloraturgirlanden, entschwebenden Pianissimi und variationsreicher Legato-Kunst.

Zudem zeichnen die Barockspezialistin natürliches Singen und ein silbriger Klang aus. In dramatisch-hitzigen und heroischen Szenen wurde sie von Jan Tomasz Adamus und der Capella Cracoviensis kongenial begleitet. Getreu der Maxime «Human Love, Love Divine» standen die menschliche und die göttliche Liebe im Zentrum. Wie in der Antike finden sich in den Arien und Duetten drei Formen der Liebe: Eros, die erotische, Philia, die geistige, und Agape, die selbstlose, spirituelle Liebe.

Im Oratorium «Herkules» erfüllt Iole Jupiters Wunsch und verspricht, Herkules Sohn Hyllus zu heiraten. Da spiegeln sich in «O prince, whose virtues all admire» alle drei Dimensionen der Liebe. Anrührend «Who calls my parting soul» aus dem Oratorium «Esther», welches von den Gefühlen zwischen dem Perser König Assuerus und der Jüdin Esther handelt.

Es fehlte etwas der sinnliche Zauber

Dem Sängerpaar gelingen zärtliche, sehnsuchtsvolle, schmerzliche und leidenschaftliche Arien und Duette. Juan Sancho passt sich Nuria Rials atemberaubenden Koloraturkünsten und tiefbewegenden Schmerzenslyrik an, zusammen erfüllen sie das Ideal schönstimmiger Harmonie. Momente seelischer und stimmlicher Kontraste boten sie im Duett «Dite spera, e son contento» aus «Ariodante», turtelten «sag mir, dass ich hoffen darf». Die furiose Barock-Virtuosität der Duett-Partner bannte unwillkürlich, riss zu Begeisterungsstürmen hin.

Mitreissende Gesangskunst, leider ohne erotische Komponente. Wenn es um die Liebe zwischen Mann und Frau ging, feuerten zwar Klangkaskaden ein, doch der sinnliche Zauber fehlte. Es hätten weniger Blicke auf die Notenständer und mehr in die Augen der Geliebten, des Partners bedurft, um das Knistern zwischen den Geschlechtern zu wecken.