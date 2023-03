Solothurn: Architekturforum stellt Architektinnen in den Fokus

Architektur Das Solothurner Architekturforum stellt nun Architektinnen in den Fokus: Wie sie zu ihrem Beruf fanden und was sie einengt Die beiden Architektinnen Lilitt Bollinger und Ulrike Schröer machten den Auftakt zur neuen Veranstaltungsreihe «Ein Abend – zwei Fragen an …». Diese hat das Architekturforum im Touringhaus lanciert. Helmuth Zipperlen Jetzt kommentieren 17.03.2023, 18.00 Uhr

Touringhaus in Solothurn: In einem Gebäude, das ein Zeitdokument der klassischen Moderne ist, findet jeweils das Architekturforum statt. Bild: Urs Lindt/Archiv

Unter dem Titel «Ein Abend – zwei Fragen an …» führt das Architekturforum im Touringhaus eine Veranstaltungsreihe durch, welche bis in den September dauert. Gemäss Ausführungen des Präsidenten, Daniele Grambone, sollen pro Zyklus immer vergleichbare Personen eingeladen werden. In diesem ersten Zyklus sind es Architektinnen.

Den Beginn machten Lilitt Bollinger aus Nuglar-St. Pantaleon und Ulrike Schröer vom Basler Büro Schröer Sell, Dozentin an der Berner Fachhochschule Architektur, Holz, Bau mit dem Fachbereich Architektur. Die erste Frage an die Referentinnen lautete, wie die Architektur sie geprägt hat, und die zweite Frage, wie sie die Zukunft der Architektur sehen? Das zahlreich erschienene, vor allem junge Publikum wartete gespannt auf die Antworten.

Die Architektin Lilitt Bollinger sprach im Touringhaus Solothurn. Bild: zvg

Die seit 2013 selbstständige Architektin Lilitt Bollinger ist fasziniert, objektive Elemente und subjektive Empfindungen in Einklang zu bringen. Sie kommt ursprünglich vom künstlerischen Handwerk her und findet vereinfacht ausgedrückt, zwischen dem Design einer Tasche und der Architektur für ein Haus sei kein grosser Unterschied. Verlangt ist in beiden Fällen eine kreative Vorgehensweise.

«Schuld» an ihrem Studium trägt auch eine Frau, welche ganz ohne Studium begonnen hat, ein Haus zu bauen. Vom Handwerk her kommend, legt sie viel Wert auf die Details. Es geht darum, die Welt mit dem eigenen Blick zu betrachten. «Für die Zukunft muss ich mir Fragen stellen und kann sie nicht alle beantworten.» Politische Gegebenheiten engen die künstlerische Freiheit der Architektur ein. Architektinnen allein können die Welt nicht verändern, sondern nur die Gesellschaft an sich.

Architektur und sonst nichts

Eine andere Entwicklung machte Ulrike Schröer durch. In einem Elternhaus voller Bücher im Rheinland aufgewachsen, kannte sie nur den Berufswunsch, Architektin zu werden. An der Technischen Universität in West-Berlin begann sie ihr Studium, ohne überhaupt eine Ahnung von Architektur zu haben. Sie hat noch Ruinen des Krieges angetroffen und studentische Unruhen miterlebt. Aber sie traf auf Professoren, welche in ihr die Begeisterung für diesen Beruf weckten.

Die Architektin Ulrike Schröer trat im Touringhaus auf. Bild: zvg

Die Technische Universität selber ist in einem spannenden Haus untergebracht, welches durchaus inspirierend wirkte. Nachdem sie nur mit nordischer Architektur zu tun hatte, bedeutete eine Exkursion nach Italien ein Schlüsselerlebnis. Durch die Bekanntschaft mit einem Schweizer Architekten kam sie in die Schweiz, wo Schröer an der ETH ein Weiterstudium absolvierte.

Über die Thuner Hochtrottoirs im städtebaulichen Kontext hat sie publiziert. Auf die Zukunft angesprochen, stellt Schröer fest, dass dies eine ganz gewaltige Herausforderung bedeutet. Allerdings verfügten die heutigen Studentinnen und Studenten über mehr Gemeinschaftsgefühl als früher.

In der anschliessenden Diskussion zeigte sich, dass Architektinnen und Architekten sich vermehrt für politische Ämter zur Verfügung stellten sollten, um ihre Ideen in die Gesellschaft einzubringen. Interdisziplinäre Begegnungen sind ebenso wichtig wie verständliche Argumente gegenüber der Bauherrschaft.

Die weiteren Daten 4. Mai, 1. Juni und 7. September, jeweils 19.30 Uhr, am Salvisbergtisch im Touringhaus.

