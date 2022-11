Solothurner an Kochwettbewerb Salzhaus Küchenchef Christian Härtge setzt sich nach einem knappen Rennen gegen seinen Konkurrenten durch: Nun ist er eine Runde weiter Christian Härtge gewinnt in der Vorrunde der Kochshow «Beef Club» von Sat 1 Schweiz gegen seinen Konkurrenten aus Zürich. Seine innere Ruhe wurde ihm beinahe zum Verhängnis. Cyrill Pürro 23.11.2022, 16.51 Uhr

Christian Härtge setzt sich in der Kochshow gegen den Zürcher Küchenchef durch. Screenshot

Es ist keine leichte Aufgabe, vor die der Solothurner Küchenchef vom Salzhaus, Christian Härtge, in der Kochshow «Beef Club» gestellt wird: Aus verschiedenen Zutaten muss er innert einer Stunde ein Gericht kreieren und sich gegen den Küchenchef Paride Guiri aus Zürich behaupten.

Zu Beginn werden die drei Hauptzutaten präsentiert, die aus dem Gericht herausstechen müssen. Bei Honiglikör und Brennnessel bleiben die Kandidaten noch entspannt. Christian Härtge lächelt und kommentiert:

«Mit dem Honiglikör komme ich zurecht.»

Erleichtete Gesichter bei den Teilnehmenden Paride Guiri (links) und Christian Härtge, als der Honiglikör aufgedeckt wird. Screenshot

Doch dann präsentiert der Fleischfachmann die wichtigste Zitat: Zwerchfell vom Rind - noch ganz unbearbeitet. Auf die Frage seines Konkurrenten, ob Härtge schon einmal mit dieser Art von Fleisch gearbeitet habe, schluckt er einmal leer und antwortet:

«Selbst auseinandergenommen habe ich das Zwerchfell noch nie, nein.»

Und auch Paride Guiri ahnt, dass die Fleischzubereitung schwierig wird.

Der Kampf mit den Handschuhen

Unweigerlich startet die Uhr, die 60 Minuten laufen. Während sich Guiri sofort an das Fleisch macht, kämpft der Solothurner mit den Handschuhen. Auf Nachfrage von der Jury sagt Härtge: «Meine Hände sind etwas schwitzig.»

Christian Härtge ist Küchenchef im Salzhaus Solothurn. (Archiv) zvg

Schlussendlich lässt er es mit den Handschuhen bleiben und macht sich an seine Zutaten. Beim Konkurrenten aus Zürich brutzelt es schon in der Pfanne, Härtge schneidet noch immer das Gemüse zurecht. Der 44-Jährige lässt sich nicht verunsichern:

«Ich brauche eine innere Ruhe und Gelassenheit, damit ich an den Punkt komme, wo ich hin möchte.»

Am Schluss kommen dann doch beide Kandidaten in den Stress. Die dreiköpfige Jury fragt nach, ob Härtge noch in der Zeit fertig wird. Darauf reagiert er weiterhin gelassen und etwas lachend:

«Ich glaube das wird eine Punktlandung.»

Christian Härtge macht sich an das Fleisch. Screenshot

Die Ruhe vor dem Sturm

Der Solothurner schmeisst erst in der letzten Viertelstunde das Fleisch in die Pfanne - dies ganz zum Entsetzen der Jury. Paride Guiri richtet bereits die Teller an. Hektik herrscht auf beiden Seiten.

Noch eineinhalb Minuten und Härtge hat noch nichts auf den Tellern. Nun nicht mehr ganz so ruhig gibt er Vollgas. Drei Sekunden vor Schluss bringt auch er die Teller zur Jury.

Der Solothurner präsentiert einen Quinoasalat mit Honiglikör und Brennnesseln, aus dem Fleisch hat er kurzgebratenes Outside Skirt und arosiertes Inside Skirt kreiert, dazu ein Peperoni-Auberginen Mille-Feuille und Blumenkohlpüree sowie Gemüse als Beilage.

Outside Skirt und arosiertes Inside Skirt mit Peperoni-Auberginen Mille-Feuille, Blumenkopfpüree und Gemüse als Beilage: Das Gericht des Solothurners überzeugt die dreiköpfige Jury. Screenshot

Der Moment der Wahrheit ist gekommen, die Jury wertet beide Gerichte sehr positiv. Bei Härtge fallen besonders die bunten Gemüse-Elemente auf. Dennoch tut sich die Jury schwer mit der Wahl. Schlussendlich kann sich Christian Härtge aber behaupten - trotz Hektik.