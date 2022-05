Solothurner Altstadt Strikteres Vorgehen gegen Lärmauswüchse und fünf weitere Forderungen: Der Verein Altstadtwohnen will mit Petition das «Juwel bewahren» Der Verein Altstadtwohnen hat eine Petition lanciert. Diese sollte dafür sorgen, dass die Altstadt weiterhin bewohnbar bleibt. Wir haben mit ihrem Präsidenten, Rolf Trechsel, die Petition besprochen. Judith Frei Jetzt kommentieren 12.05.2022, 05.00 Uhr

Rolf Trechsel vom Verein Altstadtwohnen auf der Wengibrücke mit Blick zur Altstadt. Hanspeter Bärtschi

Beim Verein Altstadtwohnen ist der Name Programm. Er wurde 2019 vor allem zum Zweck gegründet, die Altstadt als Wohnquartier zu fördern. Jetzt haben sie eine Petition für «vielfältiges Wohnen» verabschiedet und werden bald Unterschriften für ihre Anliegen sammeln.

Die Petition sei grundsätzlich ein Mittel zum Zweck, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. «Wir wollen bei den Leuten ein Bewusstsein schaffen, dass Leute in der Altstadt wohnen», erklärt Vereinspräsident Rolf Trechsel. Das sei eine Stärke der Solothurner Altstadt. Und meint anschliessend: «Eine Altstadt, in der nicht gewohnt wird, ist Kulisse.»

Die Häuser seien Wohnhäuser. Die Bewohnenden tragen zum gepflegten Erscheinungsbild der Altstadt bei und schaffen eine gute Atmosphäre.

Da es viele verschiedene Gruppen in der Altstadt mit verschiedenen Bedürfnissen gibt, müsse es Regeln geben. «Es ist ein Gesamtkunstwerk. Wie ein schöner Garten mit verschiedenen Blumen», so Trechsel. Es müsse ein Nutzungsgleichgewicht bestehen.

Mit der Petition will der Verein verhindern, dass das Gleichgewicht kippt. Die Forderungen in sechs Punkten:

Die Stadt müsse sich überlegen, wohin es mit der Altstadt gehen soll. Es müsse aber eine mit der Wohnnutzung vereinbarte Strategie geben, kann man in der Petition lesen. «Die Altstadt ist ein Juwel», erklärt Trechsel. «Die bauliche Verdichtung, von der gegenwärtig so viel gesprochen wird, ist hier seit Jahrhunderten Realität.»

Die verschiedenen Funktionen sollen wohnverträglich sein. «Bis jetzt hat man das Gefühl, dass sich die Altstadt entwickelt, ohne dass die Stadt an Bord ist. Es braucht eine Vision», erklärt Trechsel. «Man könnte beispielsweise auf qualitativ hochstehende Läden und Gastronomie setzen.»

Es würden zwar immer mehr Leute in die Altstadt ziehen – heute wohnen hier ungefähr 1500 Personen –, doch seien das vorwiegend junge Menschen ohne Kinder. Die Statistik zeige, dass praktisch keine Familien in der Altstadt wohnen. «Das hat damit zu tun, wie die Altstadt aussieht», ist Trechsel überzeugt. Würde es mehr Begegnungszonen und Plätze für Kinder geben, dann würde das auch mehr Leute anziehen.

«Man muss den öffentlichen Raum mehr auf die Bewohnenden ausrichten.»

Heute würden viele aus der Altstadt ziehen, sobald sie Kinder haben. Das Wohnen in der Altstadt solle langfristig möglich sein. «Es geht darum, die Altstadt zur Heimat zu machen. Wurzeln zu schlagen und sich mit dem Quartier zu identifizieren», so Trechsel.

Es gehe neben einer familienfreundlicheren Nutzung der Altstadt auch um fehlende Veloparkplätze sowie um «die Aussenwirtschaften und die Gewährleistung der Zugänge zu den Wohnhäuser», wie es in der Petition steht.

Der Solothurner Klosterplatz. Tom Ulrich

«Es geht nicht darum, irgendjemanden etwas wegzunehmen», schickt Trechsel voraus. Es gehe aber darum, dass die Behörden gewisse Bestimmungen strikter durchsetzen sollen.

«Ich denke da unter anderem an die Praxis einiger Bars, die Aussenterrassen auch nach der Nachtruhe per Selbstbedienung faktisch weiterzubetreiben.»

Wenn sich niemand daran störe, dann sei das auch kein Problem. «Wir wollen Auswüchse beschränken», so Trechsel und es gehe nicht darum, das Aaremürli aufzuheben. Es gehe darum, das Gleichgewicht der Nutzung aufrechtzuhalten.

Klar müsse man zum gewissen Grad tolerant sein, wenn man in der Altstadt wohne. «Man kann natürlich nicht so empfindlich sein wie in einem Wohnquartier. Aber es hat auch seine Grenzen.»

Trechsel beobachtet, dass es eine Ausweitung der Aussenflächen und der Öffnungszeiten gebe. «So entstehen Konflikte.» Es gebe Orte, da stören die Terrassen weniger, doch wenn es viele Wohnungen rundherum hat, sollte man darauf Rücksicht nehmen und vorsichtig sein, noch mehr zu bewilligen.

Auch bei der Bewilligung von mehr Events und Projekten sollte die Stadt sich die Frage stellen, was zur Solothurner Altstadt passe. «Es ist eine Frage der Strategie.» Die traditionellen Events seien natürlich unbestritten.

Märet in der Solothurner Altstadt. Michel Lüthi

Die letzten zwei Punkte seien nicht zentral in der Petition, aber trotzdem ein Anliegen des Vereins. Zum einen gehe es darum, dass Hausbesitzer gezwungen sind, zu einem hohen Betrag Aktien der Parkhaus AG zu erwerben. Das würde die Besitzer finanziell belasten und verteuert tendenziell das Wohnen. Für dieses Problem soll eine Lösung gefunden werden.

Zum anderen geht es darum, dass die Vorstadt vom Busverkehr entlastet wird. «Jetzt fahren alle 2 bis 3 Minuten Busse durch die Berntorstrasse», erklärt Trechsel. «Muss das sein?» Würde dies geändert werden, würde eine entspanntere Atmosphäre entstehen.

Trechsel und der Verein Altstadtwohnen hoffen, dass sie mit diesen Anliegen eine Diskussion anstossen können. «Es ist etwas ganz Besonderes, in einer so alten Stadt zu wohnen», betont Trechsel. «2000 Jahre wurde hier gewohnt und auch in Zukunft soll dieser Ort bewohnt bleiben.»

