Brand Thüringenhaus in Solothurn: Das ist bis jetzt bekannt

Solothurner Altstadt Eine Woche nach dem Brand des Altersheims Thüringenhaus: Was bis jetzt bekannt ist – und was (noch) nicht Schocknachricht am Abend des 7. März: Beim Alters- und Pflegeheim Thüringenhaus am Riedholzplatz ist ein Feuer ausgebrochen. Am Tag darauf zeigte sich ein Bild der Zerstörung. So sieht die Situation nun, eine Woche nach dem verheerenden Brand, aus. Béatrice Beyeler Jetzt kommentieren 14.03.2022, 17.38 Uhr

Bereits wenige Tage nach dem Brand waren die Abbrucharbeiten in vollem Gange. José R. Martinez

Riesiges Glück im Unglück: Am Abend des 7. März wurden die drei zum Altes- und Pflegeheim Thüringenhaus gehörenden Altstadthäuser vollständig zerstört. Doch verletzt wurde niemand. Neun Personen, darunter zwei Angehörige der Feuerwehr, wurden zwar ins Spital gebracht, dies aber wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung.

«Wir konnten über 25 Personen evakuieren», sagte Polizeisprecher Andreas Mock noch am selben Abend. Diese wurden vorerst im Ambassadorenhof und anschliessend in einer Turnhalle versorgt und von dort in verschiedenen Einrichtungen untergebracht.

Zahlreiche Feuerwehrleute standen im Einsatz. Corinne Glanzmann / Keystone

Dutzende Feuerwehrleute aus der Stadt und aus den umliegenden Gemeinden wie Zuchwil und Bellach kämpften gegen das Feuer. Sie konnten ein Übergreifen der Flammen auf weitere Altstadtgebäude weitgehend verhindern.

Teile des Gebäudeensembles waren nach der Brandnacht einsturzgefährdet. Bereits am Tag nach dem Brand wurde mit den Aufräumarbeiten begonnen.

Pius Flury. Bastian Heiniger

Der Präsident der Kommission für Altstadt- und Denkmalpflege, Pius Flury, weiss, was dieser Abbruch für das Solothurner Stadtbild bedeutet:

«Es ist städtebaulich eine wichtige Ecke in der Solothurner Altstadt.»

Die Häuser vom Hotel und Restaurant Baseltor bis zum Riedholzturm seien ein wertvolles Ensemble, die betroffenen Häuser würden einen wesentlichen Beitrag darin leisten. «Bei diesen Häusern handelt es sich um einfache Wohnhäuser», erklärte Flury weiter. Wie viel historische Bausubstanz in den Häusern noch vorhanden ist, sei unklar, daher sei auch der Umfang des Verlusts noch nicht abzuschätzen.

Auch die genaue Schadenssumme lässt sich laut Markus Schüpbach, Direktor der Solothurnischen Gebäudeversicherung, nach wie vor nicht beziffern. Zuerst müsse die Statik geprüft werden. «Es macht natürlich einen Unterschied, ob einige Mauern noch tragfähig sind, oder ob alles dem Erdboden gleichgemacht und neu aufgebaut werden muss», sagt er.

Am Tag nach dem Brand ging man von einem Sachschaden von rund 2,5 Millionen Franken aus. «Es dürfte deutlich mehr sein», sagt Schüpbach nun. Doch mit Beträgen müsse man vorsichtig umgehen. «Für die Betroffenen ist der Schaden natürlich riesig». Ziel sei es deshalb, die Kosten so rasch wie möglich zu schätzen, damit möglichst schnell mit den Bauarbeiten begonnen und das Ensemble am Riedholzplatz wieder aufgebaut werden könne.

Eine Woche nach der Tragödie ist auch die Brandursache noch nicht bekannt. Laut Bruno Gribi, Mediensprecher der Kantonspolizei Solothurn, sind die Untersuchungen weiter im Gange, Brandermittler stehen im Einsatz.

Die Verantwortlichen der Bürgergemeinde Solothurn waren in den Tagen nach dem Brand stark gefordert. So suchten sie ein neues Zuhause für die 25 Bewohnerinnen und Bewohner des Thüringenhauses. Das ist ihnen denn auch gelungen: Elf Bewohnende konnten gemeinsam in einer Institution in der Region untergebracht werden. Auch einige Angestellte werden in dieser Institution arbeiten können.

Vier Bewohnende konnten dank freien Zimmern ins Alters- und Pflegeheim St.Katharinen, das ebenfalls der Bürgergemeinde gehört, aufgenommen werden. Und für die zehn weiteren Heimbewohnerinnen und -bewohner wurde laut Bürgergemeindepräsident Sergio Wyniger ebenfalls eine Lösung in der Region gefunden.

Sergio Wyniger, Präsident der Bürgergemeinde Solothurn. Hanspeter Bärtschi

Eine zusätzliche Herausforderung war, dass sich im Thüringenhaus die Küche für das Alters- und Pflegeheim St.Katharinen befunden hat. Die Mahlzeiten wurden in der Altstadt gekocht, in der Küche im St.Katharinen an der Baselstrasse wurden sie lediglich aufbereitet.

Nun wurde die dortige Küche so ausgestattet, dass in Zukunft die Mahlzeiten auch dort gekocht werden. Die Küche im St.Katharinen konnte laut Sergio Wyniger bereits am Wochenende in Betrieb genommen werden. Das Küchenpersonal aus dem Thüringenhaus arbeitet künftig also im St.Katharinen.

In den Flammen wurde auch der Server der Bürgergemeinde zerstört. Dabei gingen aber keine Daten verloren. «Wir haben jetzt wieder Internet und sind dabei, unsere E-Mail-Adressen wieder einzurichten», erklärt Wyniger und meint erleichtert: «Wir sind wieder erreichbar.»

