Spatenstich beim Stadtmist: Solothurn wird von Altlasten befreit

Solothurner Altlasten «Beim Stadtmist geht es nicht um irgendeine weitere Sanierung»: Das grosse Aufräumen beginnt jetzt endlich Nach langer Planungs- und Verhandlungsphase geht es nun endlich los: Das Gebiet des «Stadtmists» wird totalsaniert. In sechs bis acht Jahren wird der Boden im Westen Solothurns nicht mehr kontaminiert sein. Judith Frei Jetzt kommentieren 04.07.2022, 17.56 Uhr

Spatenstich der Sanierung Stadtmist Solothurn: Hintere Reihe: Ursin Ginsig, Martin Eberhard, Roger Dürrenmatt, Thomas Pfester, Martin Brehmer, Gabriel Zenklusen (v.l.). Vordere Reihe: Patricia Walker, Andrea Lenggenhager, Stefanie Ingold, Sandra Kolly (v.l.). Bruno Kissling

Gerade neben der ehemaligen Deponie Unterfeld, die Teil des berüchtigten Stadtmists ist, stehen Regierungsrätin Sandra Kolly (Mitte) und Stadtpräsidentin Stefanie Ingold (SP) und strahlen Erleichterung aus. Nach vielen Untersuchungen und langer Planungsarbeiten wird es endlich konkret; der Bagger ist zwar vorerst nur für den Spatenstich auf das Feld gefahren worden, bald wird er hier Abfälle aus den 1920er-Jahren ausheben.

Bald wird der Bagger nicht nur Kulisse sein. Bruno Kissling

«Was lange währt, wird endlich gut», sagt Franziska Schwarz, Vizedirektorin Bundesamt für Umwelt, zur Begrüssung. Dass extra jemand aus Bern angereist ist, kommt nicht von ungefähr: Der Bund übernimmt 40 Prozent der Kosten. Der Kanton ist mit 38 Prozent beteiligt und die Stadt mit 22 Prozent. Heute rechnet man, dass die Sanierung des Stadtmists 120 Millionen Franken kosten wird.

Luftaufnahmen Gebiet Stadtmist: Grünfläche im Vordergrund Oberer Einschlag. Diagonal dazu das Feld mit der Testfläche bis zur Brühlgrabenstrasse das Spitelfeld. Anschliessend – ennet der Brühlgrabenstrasse – die Deponie Unterhof. Bruno Kissling

Mit diesem Geld wird eine Fläche von 16 Hektaren, der Obere Einschlag, das Spitelfeld und der Unterhof, gesäubert. Dass sich die Mülldeponie über ein so weites Gebiet erstreckt, rührt daher, dass man nicht in die Tiefe gehen konnte, da der Grundwasserspiegel hoch liegt. Lediglich zwei bis vier Meter dick ist die Müllschicht, dafür über 22 Fussballfelder breit.

Ansprache Franziska Schwarz, BAFU Bruno Kissling

«Beim Stadtmist geht es nicht um irgendeine weitere Sanierung. Sie fällt unter die zehn grössten Altlastensanierungen der Schweiz, was Kosten und Volumen angeht», betont Schwarz. Die Sanierung hier reihe sich in die unrühmliche Liste mit Kölliken (AG), Bonfol (JU) und Rheinlehne (BL) ein.

In der Schweiz gebe es 38'000 belastete Standorte, erklärt Schwarz weiter, 4000 müssen saniert werden. Davon habe man seit Ende der 1990er-Jahre 1600 saniert, bis 2040 stehen noch 2400 an.

Die relative dünne Abfallschicht wird nun in den nächsten Jahren vollständig abgetragen. Dafür hat sich der Kanton und auch die Stadt starkgemacht.

Ansprache Regierungsrätin Sandra Kolly. Bruno Kissling

Varianten des Bundes haben Sanierungsmethoden vorgesehen, bei denen der «Mist» im Boden bleibt. Die Umwelt hätte geschützt werden sollen, indem beispielsweise Gewässer hätten umgelegt werden oder die Abfälle mit Wasserglas zu Verhinderung der Schadstofffreisetzung verfestigt werden sollen, erklärt Regierungsrätin Sandra Kolly einige Varianten: «Die gewählte und die aus Sicht des Bau- und Justizdepartements beste und nachhaltige Lösung ist simple: Alle Abfälle werden ausgehoben, aufbereitet, verwertet und abgeführt. Man nennt das eine Totalsanierung.»

Was wird genau gemacht?

In einem ersten Schritt für die Totalsanierung ist vorgesehen, dass bei der Deponie Unterhof, dem ältesten der drei Felder, ein sogenannter Installationsplatz und die temporäre Abfallanlage errichtet wird. Dort wird der ausgehobene Abfall für die Weiterverarbeitung aufbereitet.

Installationsplatz Stadtmist Visualisierung. zvg

An der Stelle, wo die Anlage zu stehen kommt, wird das Material vorgängig ausgehoben. Man wird dann von Osten Richtung Westen die Felder schrittweise von ihren Altlasten befreien.

Dazu sind noch Vorbereitungsarbeiten nötig. Die Abfallschicht muss zuerst noch belüftet werden, so werden die Geruchs- und Gasemissionen verringert beziehungsweise unterbunden. Für die Belüftung hat man im April letzten Jahres ein Testversuch auf dem Spitelfeld gestartet.

Die angesogene Luft wird mittels Aktivkohlefilter gereinigt. Die Deponiesickerwässer werden zum Installationsplatz gebracht, dort vorbehandelt und in die Kanalisation abgeleitet.

Was geschieht mit dem Gebiet?

Die Flächen Spitelfeld und Oberer Einschlag werden nach der Sanierung wieder für die Landwirtschaft nutzbar sein. Die Deponie Oberer Einschlag befindet sich in der Witi-Schutzzone. So ist vorgesehen, dass dort von April bis August eine Flutmulde – eine künstlich benetzte Fläche – für Amphibien, Vögel und Insekten erstellt wird. «Mit der ökologischen Aufwertung wird ein wichtiger Beitrag an eine grössere Biodiversität und die Fruchtbarkeit der Böden geleistet», lobt Schwarz diese Massnahme.

Die Fläche der Deponie Unterhof, wo der Installationsplatz zu stehen kommt, befindet sich im Bauperimeter «Weitblick» der Stadt. So wird, wo die Stadt in den 1920er-Jahren noch ihren Müll verscharrt hat, künftig gewohnt.

Ansprache Stadtpräsidentin Stefanie Ingold Spatenstich der Sanierung Stadtmist Solothurn. Bruno Kissling

«Durch den Totalaushub erfolgt eine markante Verbesserung des Naherholungsgebiets im Südwesten der Stadt», sagt Ingold erleichtert. Gleichzeitig betont sie den Rückhalt in der Bevölkerung: «Das zeigt sich darin, dass keine einzige Einsprache gegen das Projekt erhoben wurde.»

