Solothurn Zum Ersten, zum Zweiten, verkauft! Eine der historischen Münzen wechselte für 340'000 Franken den Besitzer Im Hotel H4 in Solothurn fand am Mittwoch eine international beachtete Auktion statt. Es war ein regelrechter Numismatik-Krimi.

Judith Frei 09.06.2021, 19.00 Uhr

Im Hotel H4 fand eine internationale beachtete Versteigerung statt.

«Es handelt sich um eine ganz spezielle, seltene und wertvolle Medaille», erklärt der Direktor des Solothurner Auktionshauses Lugdunum, Jonas Flueck. Es geht um das Los Nummer 48: Die Calaisienne. Ein Numismatiker weiss, dass es sich hierbei um eine Silbermedaille handelt, die im Auftrag des französischen Königs Karl VII 1455 am Ende des 100-jährigen Krieges geprägt wurde.

La Calaisienne ist eine herausragende Silbermedaille. Sie wurde 1455 vom französischen König Karl VII geprägt und erinnert an den Sieg der Franzosen im 100-jährigen Krieg über die Engländer und deren Vertreibung aus dem französischen Herrschaftsgebiet.

Flueck hat ein Telefon am Ohr, gleichzeitig schaut er in den Raum. Er leitet gerade eine Auktion, bei der insgesamt 213 Münzen und Medaillen versteigert werden. Im Hotel H4 haben sich dafür eine Handvoll Sammler und Numismatiker eingefunden. Flueck ist telefonisch mit einem Interessenten verbunden, der die Calaisienne kaufen will. Doch dieser ist nicht der Einzige. Im Raum sind noch andere mit Interessenten am Telefon, auch online wird mitgeboten.

Das Interesse ist so gross, da es sich bei der Calaisienne um eine Münze aus der Sammlung der Gräfin Martine de Béhague handelt. Auch die französische Zeitung Le Figaro hat darüber berichtet, dass einige Stücke aus ihrer Sammlung verkauft werden. Das Interesse an dieser Auktion in den französischen Medien ist gross, da der Erlös der Sammlung de Béhague an den Wiederaufbau der Kathedrale Notre-Dame in Paris gespendet wird.

Jonas Flueck, Auktionator und Direktor der Lugdunum GmbH am Telefon mit einem Interessenten.

Die Münze ist auf 50'000 Franken geschätzt worden, soeben hat jemand 110'000 Franken geboten. Die Telefonleitungen laufen heiss. Englisch, Deutsch und Französisch wird gesprochen. Dann geht es schnell: Die Gebote überschlagen sich, immer weniger bieten mit, zum Schluss steht die Zahl 340'000 Franken im Raum. Niemand bietet mehr, das historische Stück ist verkauft. Wer der glückliche Käufer ist, weiss man nicht, Applaus erhält eine Nummer.

Der Zuschlag für die Calaisienne ging an einen unbekannten Münzliebhaber. Tom Ulrich

Die Aufregung hat sich wieder gelegt, Flueck präsentiert weitere europäische Münzen. Dabei ist der Startpreis unterschiedlich angesetzt. Einige werden für 50 Franken angeboten und dann für das Vielfache verkauft. Eine Münze ist jeweils binnen wenigen Minuten weg. Im Raum bieten bei den günstigeren Stücke nur wenige, die meisten bieten jetzt online mit.

Im Saal waren nur eine Handvoll Sammler anwesend. Tom Ulrich

Nun wird es erneut unruhig im Saal. Die Telefonbieter sind wieder am Draht. Es geht um das Los 96, die Supremacy Medal, eine Goldmedaille aus dem 16. Jahrhundert. An den meisten Telefonen wird Englisch gesprochen: «We are looking for 75», sagt Flueck. Wer bietet 75000 Franken? Dann geht es wieder schnell, bis zum Schluss ein Bieter das Stück für 260'000 Franken kauft, geschätzt wurde sie auf 50'000 Franken.

Die Supremacy Medaille ist eine sehr seltene Goldmedaille. Sie wurde 1545 vom Englischen König Heinrich VIII. geprägt und feiert seinen Aufstieg zum Oberhaupt der Kirche von England 10 Jahre zuvor.

Noch ein paar Mal geht es hoch zu und her im Saal und die Summen schiessen in schwindelerregende Höhen. Die Münzen kommen aus allen Ecken und Enden der Welt. Von Neuseeland bis in den Mittleren Osten und auch Münzen aus Solothurn befinden sich darunter.

Im Saal waren nur eine Handvoll Sammler anwesend. Tom Ulrich

Nach zweieinhalb Stunden sind alle 213 Stücke verkauft und der Auktionator beinahe heiser. «Ich bin sehr zufrieden mit dem Ausgang der Auktion», meint Jonas Flueck im Anschluss. Es haben Hunderte von Münzliebhaber an der Auktion teilgenommen und die aussergewöhnlichen Stücke weiss er in guten Händen. Wer sie gekauft haben, darf er nicht verraten.



Im Anschluss stossen die wenigen anwesenden Sammler auf die Auktion an. «Solothurn ist ganz bezaubernd», sagt eine Dame im Raum und schaut Richtung Altstadt. Sie und ihr Mann seien für die Auktion aus Deutschland angereist, «wir waren aber nicht zum letzten Mal hier.»