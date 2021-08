Alte Apoteke sieht dank Ordensschwestern aus wie vor 233 Jahren

Solothurn Zu Sorgfalt erzogen: Dank der Ordensschwestern sieht die Alte Apotheke noch aus wie vor 233 Jahren Die Alte Apotheke ist wieder dort, wo sie hingehört: Im Alten Spital in Solothurn. Schwester Adelheid Schlosser und Mutter Regula Scheidegger erzählen von früheren Zeiten. Christina Varveris 16.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sr. Scheidegger Regula (r.) Spitalschwestern-Gemeinschaft Solothurn. Tom Ulrich

Am Freitag wurde sie endlich offiziell eröffnet, die uralte Apotheke, die nach ein paar Umzügen wieder an ihren Ursprungsort, dem Alten Spital zurück gebracht wurde. Bis 1975 wurde sie im Bürgerspital Solothurn aktiv betrieben und zwar unter anderem von Schwester Adelheid Schlosser, die sich heute – mit 85 Jahren – zurück erinnert: «Mit diesen Steinchen hat man früher das Gewicht gemessen», sagt sie und zeigt auf winzige goldene Plättchen, die auf dem Misch-Tresen in der Apotheke fein säuberlich angeordnet sind. «Wir aber hatten bereits elektronische Waagen.»

Drei Schwestern arbeiteten jeweils in der Apotheke, erzählt Schwester Adelheid, und wenn sie vom Arzt eine Rezeptur bekamen mit den Prozentangaben fürs Mischverhältnis, rechnete jede separat aus, was diese in Milligramm und Milliliter hergaben. «Wenn eine der drei Schwestern auf ein unterschiedliches Ergebnis kam, rief ich sofort den Kantonsarzt an, um sicherzugehen, dass wir richtig mischten», sagt sie.

Gelübde ablegen oder wieder gehen

Frauen wie Schwester Adelheid und die Leiterin des Ordens, Frau Mutter Regula Scheidegger, die in den 1950er-Jahren den Krankenpflegeberuf erlernen wollten, sind häufig in einen Krankenpflegeorden eingetreten. Es gab damals nur wenige Ausbildungsstätten und die waren sehr teuer. Die Probezeit – das Noviziat – dauerte zwei Jahre. Danach mussten die Schwestern die drei Gelübde ablegen oder sie entschieden sich, auszutreten. Sie versprachen «arm, ehelos und gehorsam» zu leben.

Die Alte Apotheke nach ihrem Umzug ins Alte Spital Hanspeter Bärtschi / SZ Hanspeter Bärtschi / SZ Hanspeter Bärtschi / SZ Hanspeter Bärtschi / SZ Hanspeter Bärtschi / SZ Hanspeter Bärtschi / SZ Hanspeter Bärtschi / SZ Hanspeter Bärtschi / SZ Hanspeter Bärtschi / SZ Hanspeter Bärtschi / SZ Hanspeter Bärtschi / SZ Hanspeter Bärtschi / SZ Hanspeter Bärtschi / SZ Hanspeter Bärtschi / SZ Hanspeter Bärtschi / SZ Hanspeter Bärtschi / SZ

Harte Arbeit in harter Uniform

Kost und Logis war gratis, aber die Unterkunft der Gemeinschaft war lange nur der Dachstock im Spital, mit bis zu sechs Betten und wenig Privatsphäre. «Die Schwestern arbeiteten damals in Zwölf-Stunden-Schichten», erzählt Schwester Regula, und zwar in diesem schweren Tuch, in das die Puppe in der Alten Apotheke eingekleidet ist.

Schwester Regula stiess zwar etwas später dazu, als die Regeln und Uniform bereits ein bisschen gelockert waren. Trotzdem war es mühsam und oft unerträglich heiss unter der engen Haube, die die Schwestern stets tragen mussten. «Wenn man schwitzte, begann sich der Rand der Haube zu wellen», erinnert sie sich. Sie setzte sich mit anderen jüngeren Schwestern dafür ein, lockerere Kleidung tragen zu dürfen und hatte nach vier, fünf Jahren schliesslich Erfolg. Sie kann aber nachvollziehen, dass die ältere Generation von damals lange nicht nachgeben wollte. Zu lange hatte man sich an diese Tracht gewöhnt. Zudem konnte man auch eine gewisse Ehrfurcht erleben, wenn man in so einer Aufmachung runter in die Stadt ging: «Da war man noch jemand.»

Die Schwestern wurden auch von den Ärzten geschätzt. «Die wussten, dass wir sparsam und gewissenhaft waren», sagte Schwester Regula. Mit dem raschen Fortschritt der Medizin gab es für die Schwestern plötzlich viel Unbekanntes. Die Ärzte aber hatten Verständnis und zeigten ihnen, wie sie auch komplizierte Aufgaben meistern konnten. «Learning by doing heisst das heutzutage», sagt Schwester Regula und lacht.

Kein Arzt bekam einen Krug

Dass die Alte Apotheke heute noch fast alle ihre Töpfe, Krüge und Gläser ausstellen kann, ist der Gewissenhaftigkeit der Schwestern zu verdanken. Nicht selten wollte ein Arzt einen Krug oder ein Glas als Andenken mit nach Haus nehmen. «Aber wir haben nie etwas gegeben», sagt Schwester Adelheid. «Das gehöre nicht uns, haben wir jeweils gesagt, das gehöre der Stadt, sei ein allgemeines Gut.» Sie seien eben zur Sorgfalt erzogen worden. Man konnte ja, wenn ein Krug kaputt ging, nicht einfach einen neuen kaufen gehen, «die waren damals rar und teuer».

Am Freitag war – endlich – die Eröffnung

Eigentlich war bereits seit Monaten alles bereit: Die Spitalapotheke war wieder Zuhause im Alten Spital und frisch restauriert. Was sich verzögerte, war die offizielle Einweihung. Dies weil wegen der Corona-Pandemie für lange Zeit keine Anlässe möglich waren. Er verspüre eine ausserordentliche Freude im doppelten Sinn, sagte Stadtpräsident Kurt Fluri in seiner Eröffnungsrede am Freitag. «Zum einen freue ich mich ausserordentlich, weil es die gesundheitliche Lage endlich zulässt, wieder Veranstaltungen in fast früheren Rahmen abzuhalten.» Vor allem sei aber der Grund des Anlasses erfreulich. Damit meinte er die Rückkehr der Spitalapotheke dorthin, wo alles seinen Anfang nahm. Und zwar genau genommen am 12. Mai 1788, als der Solothurner Schreiner Xaver Kieffer den Auftrag erhielt, eine Apotheke im Alten Spital zu bauen.

Seither hat diese drei Umzüge hinter sich, doch wenn man sie in ihren neuen Räumlichkeiten besichtigt, beschleicht einem das Gefühl eines Zeitsprungs. Als sei die Spitalapotheke soeben erst fertig geworden. Dies liegt einerseits an der sorgfältigen Restaurierung, aber vor allem an den Ordensschwestern, in deren Besitz die Apotheke in den letzten 233 Jahren war. Die heutige Leiterin der Spitalschwestern-Gemeinschaft, Frau Mutter Regula Scheidegger sprach der Stadt ihren Dank dafür aus, dass sie die Apotheke als Geschenk angenommen hat. Denn mit dem Geschenk geht die Solothurn auch die Verpflichtung ein, auf die Spitalapotheke Acht zu geben.

Ganz aus dem Häuschen war Erich Weber, Leiter des Museums Blumenstein, angesichts des «Juwels der Pharmaziegeschichte», wie es der Kunstführer der Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte umschreibt. Auch weil das ganze Inventar noch im Original vorhanden ist. Jedes Glas und Behältnis, das man beim Besuch der Spitalapotheke antrifft, wurde einst tatsächlich verwendet. Teils hat es darin auch noch Rückstände. Der Besuch der Apotheke sei daher nicht nur ein Erlebnis für die Augen, führte Weber bei seinen Rundgängen in Kleingruppen aus, sondern es rieche langsam auch wieder so wie damals.

Wie gross das Interesse an der Spitalapotheke ist, zeigen die laufenden Barocktage eindrücklich. Obwohl keine Führung bis am kommenden Sonntag häufiger durchgeführt wird, waren schon gestern Abend alle bis auf eine komplett ausgebucht.