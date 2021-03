Solothurn Zu Fuss nur drei Minuten entfernt: Die Stiftung Theresiahaus hat für ein Jahr ein neues Zuhause Das Theresiahaus wird grundsaniert. Deswegen sucht die Stiftung und ihre Lernenden seit einem Jahr einen neuen Ort: In der früheren Kinder- und Jugendpsychiatrie wurden sie fündig. Fabio Vonarburg 10.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Derzeit ist die Institution Theresiahaus in der ehemaligen Kinder- und Jugendpsychiatrie zu finden. Michel Lüthi

Manchmal hat man einfach Glück. Wie wenn bei der verzweifelten Suche nach einem freien Parkplatz genau vor einem jemand wegfährt. Ein anderes Beispiel, wie einem das Glück in den Schoss fallen kann, ist das Theresiahaus in Solothurn. Das alte Gebäude an der Waisenhausstrasse 28 wird saniert, dementsprechend brauchte die gleichnamige Stiftung für ein Jahr ein anderes Zuhause.

Keine leichte Aufgabe für eine Institution, die Jugendliche mit Beeinträchtigungen in verschiedenen Berufen ausbildet und von denen einige im Internat leben. Trotz der schwierigen Ausgangslage – die Verantwortlichen wurden fündig. «Es ist eine Ideallösung», sagt Claudia Plaz, die Institutionsleiterin. Erst noch liegt die Zwischennutzung an der gleichen Strasse wie der eigentliche Standort – in drei Minuten Fussdistanz.

Denn seit nun einem Monat ist das Theresiahaus vorübergehend in der früheren Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Waisenhausstrasse 8 Zuhause. Der Umzug eines ganzen Ausbildungsbetriebs war aufwendig. «Es war beinahe eine generalstabsmässige Übung», sagt Plaz und ergänzt: «Die ganze Betriebsküche musste verlegt werden.» Vieles haben die Mitarbeitenden mit den Lernenden zusammen gezügelt. Für einige der Lernenden war der Umzug eine grosse Herausforderung.

Claudia Plaz, Institutionsleiterin, und Bernadette Probst, Präsidentin des Stiftungsrats. Michel Lüthi

Das Theresiahaus steht auch für Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung offen. Diese haben oft Schwierigkeiten, mit vielen Reizen aus der Umwelt umzugehen. Etwas, das die Stiftung auch beim Umbau mitberücksichtigen muss. «Wir müssen die Räume entsprechend gestalten», sagt Plaz und die Stiftungsratspräsidentin des Theresiahauses, Bernadette Probst, ergänzt: «Immer noch wohnlich, aber mit möglichst wenig Reizen.» Sprich auf keinen Fall grelle Farben und hallende Räume. «Und dennoch müssen wir allen Lernenden gerecht werden», sagt Probst weiter, die das Präsidium Anfang Jahr übernommen hat und somit die Nachfolgerin von Daniel Preisig ist.

«Es ist ein Muss, dass das Theresiahaus jetzt grundsaniert wird», sagt Institutionsleiterin Plaz. «Das Haus ist in die Jahre gekommen, es gleicht mittlerweile, nach all den kleineren Sanierungen der letzten Jahrzehnte, einem baulichen Flickenteppich. Zudem entspricht das Gebäude nicht mehr den aktuellen Bedürfnissen», sagt Plaz, die sich bereits auf März 2022 freut, wenn man das sanierte Haus beziehen und die Lernenden die modernen Arbeitsplätze nutzen können.

Das Theresiahaus von oben. Das alte Gebäude wird derzeit saniert. Michel Lüthi

Das Theresiahaus bietet Ausbildungsplätze im Bereich Hauswirtschaft, Wäscherei, Gastronomie, Hotellerie und Betriebsunterhalt an. Vor 2016 bildete das Theresiahaus ausschliesslich Frauen aus, seither sind auch Männer zugelassen. «Das war ein grosser Meilenstein in der Geschichte des Theresiahauses und hat sich mehr als gelohnt», sagt Plaz. Mittlerweile sind beinahe die Hälfte der 25 Lernenden Männer. Beide Geschlechter auszubilden, sei zeitgemäss und bildet zudem die Realität der Arbeitswelt ab, sagt die Institutionsleiterin.

Ein Punkt, der den Verantwortlichen wichtig ist. Denn das Ziel der Stiftung ist, dass die Jugendlichen nach der Berufsbildung im Arbeitsmarkt integriert werden können. «Und das gelingt uns», sagt Plaz. Dadurch, dass die Jugendlichen während der Ausbildung nicht nur in ihrer beruflichen, sondern auch in ihrer persönlichen Entwicklung begleitet werden. «Die Jugendlichen werden auch in schwierigen Situationen begleitet», erläutert Bernadette Probst die Philosophie vom Theresiahaus. «Sie haben das Recht, quer zu sein.»