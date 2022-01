Die Guggen in Solothurn und die 2G-plus-Regel

Solothurn «Wir wollen niemanden von den Proben ausschliessen»: So gehen die Solothurner Guggen mit den Einschränkungen um Für die Guggenmusik gilt dieselbe Regel wie für alle Blasmusik-Gruppen: 2G-plus bei Proben und Auftritten. Wir haben bei den Solothurner Guggen gefragt, wie sie damit umgehen. Judith Frei Jetzt kommentieren 07.01.2022, 05.00 Uhr

Narre-Nachwuchs-Umzug 2020. Hanspeter Bärtschi

Grosse Unsicherheiten prägen die Vorbereitungen für die kommende Fasnacht. Klar ist heute, dass es keine Umzüge geben wird, weitere Anlässe sind auch schon abgesagt. Eine Fasnacht wird es aber trotzdem geben: «Verkehrt 22» heisst die diesjährige Fasnachtsausstellung, die wie letztes Jahr in der Altstadt stattfinden wird.

Was die Rolle der Guggen heuer in der Fasnacht sein wird, darüber macht sich GUSO Musignarr, Thomas Nyffenegger, Gedanken. «Ja, es gibt eine Fasnacht mit Musik», versichert er. Wie das genau aussehen wird, das wisse er erst Ende Januar. «Es ist vom Kanton abhängig, was mir machen können und was nicht.»

Die Plätze, auf denen die Guggen während der Fasnacht spielen können, seien schon definiert. Doch ob das auch so durchgeführt werden kann, stehe noch nicht fest. Nyffenegger erläutert:

«Wenn die Guggen im Freien spielen und die Menschenmenge zu gross wird, wird das ein Problem.»

Für Auftritte und musikalische Proben in Innenräumen gilt heute für die Guggen die 2G-plus-Regelung: Das heisst, man muss in den letzten vier Monaten geimpft oder genesen sein, falls die Impfung oder Genesung älter als vier Monate ist, muss ein negatives Testresultat vorliegen. Ob Anlässe im Innenbereich – sei es mit 2G-plus oder nur 2G – durchgeführt werden können, sei noch nicht klar, erklärt Nyffenegger.

Letztes Jahr haben die Guggen geholfen, die Schaufenster in der Altstadt zu dekorieren. Hanspeter Bärtschi

Der oberste Musignarr weiss, wie schwer es für die Guggen im Moment ist. Um die Vereine zu unterstützen, gibt es dieses Jahr keine Pflicht, neue Kostüme für die Fasnacht herzustellen. «So können die Kosten für die Vereine möglichst gering gehalten werden», erklärt Nyffenegger.

Dass es für die Guggen auch dieses Jahr sehr schwierig sei zu proben, sei ihm bewusst. Damit alle Musikgruppen trotzdem Teil der Fasnacht sein können, können diese – analog wie letztes Jahr – Schaufenster dekorieren.

Für die Nachwuchsgugge 11i-Schränzer Soledurn ist das oberste Credo, so viel Normalität für die 42 Kinder und Jugendlichen wie möglich aufrechtzuerhalten. Ober Ramon Spring erklärt:

«Wir wollen, dass unser Vereinsleben aufrechterhalten bleibt.»

Die 2G-plus-Regelung macht das Proben schwierig, da einige Mitglieder weder geimpft noch genesen sind. «Wir wollen niemanden von den Proben ausschliessen», erklärt Spring. Seit Anfang Dezember, als die neuen Regelungen eingeführt wurden, haben die 11i-Schränzer Soledurn nicht mehr miteinander gespielt. Auch sollte so verhindert werden, dass sich die Mitglieder anstecken und dadurch die Festtage in Quarantäne verbringen müssen.

Wie die Proben wieder aufgenommen werden können, ist noch nicht ganz geklärt. «Wir sind uns am Überlegen, ob wir die Proben in nächster Zeit im Freien abhalten wollen», erklärt Spring. Die Kinder und Jugendlichen seien es sich gewohnt, auch in der Kälte zu spielen. Die weiteren Schritte werden nächste Woche besprochen. Spring dazu: «Wir möchten, soweit es geht, auch an dieser Fasnacht aktiv sein.»

Gross und Klein haben mit den Bestimmungen zu kämpfen

Nicht nur die Grossen, sondern auch die kleineren Guggen haben mit den neuen Regeln zu kämpfen. Marc Faigaux von der Mamfi Guggenmusig Soledurn erklärt:

«Wir sind unter den jetzigen Umständen nicht mehr probefähig.»

Die 20-köpfige Gugge will keines ihrer Mitglieder ausgrenzen müssen, denn auch für sie gilt die 2G-plus-Regelung. «Entweder es können alle mitmachen oder wir machen diese Fasnacht keine Musik.»

So haben sie Anfang Dezember entschieden, nicht mehr zu proben. Das heisst aber nicht, dass der Verein diese Fasnacht gar nichts macht: Sie werden die Instrumente gegen Hammer und Bohrmaschine tauschen und für die Ausstellung «Verkehrt» ein Kunstwerk gestalten.

«Wir wollen ab nächster Woche wieder proben»

Auch bei den Guggenschränzern fängt dieses Jahr mit grossen Unsicherheiten an: «Wir wollen ab nächster Woche wieder proben», erklärt Ober Luca Amerzin. Das aber nur mit Vorbehalt: Falls die Fallzahlen weiter so steigen wie jetzt, würden sie davon absehen. Amerzin erklärt:

«Die Gesundheit unserer Vereinsmitglieder ist uns am wichtigsten.»

Der Verein hat beschlossen, dass die Proben mit 2G-plus-Regelung durchgeführt werden. «Wir haben letztes Jahr schon auf viel verzichten müssen, dieses Jahr möchten wir ein möglichst aktives Vereinsleben haben.»

