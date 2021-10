Frauenquote im Solothurner Gemeinderat

Solothurn «Wir lösen das Frauenproblem der anderen Parteien»: Fehlende Frauen in einigen Parteien geben zu reden Im Solothurner Gemeinderat sind fast die Hälfte der Mitglieder weiblich. Doch wird der Frauenanteil besonders von einer Partei getragen. Ausgerechnet diese will sich mehr um die Frauenquote kümmern und ging an der letzten Parteiversammlung der Problemursache auf die Spur. Judith Frei Jetzt kommentieren 19.10.2021, 05.00 Uhr

Die Vereidigung des jetzigen Gemeinderates fand noch im grossen Saal des Landhauses statt. Heute trifft er sich wieder im Gemeinderatssaal. Michel Lüthi

Die Hälfte der Gemeinderätinnen der Stadt Solothurn werden von der SP gestellt. Alle anderen Parteien stellen eine bis zwei Frauen, wobei die FDP mit ihren sieben Männern und einer Frau ein extremes Beispiel ist. «Wir sind nicht so schlecht unterwegs», sagt Pierric Gärtner, Präsident SP Stadt Solothurn.

Trotzdem sieht die SP Raum für Verbesserung: Die SP-Wahlliste war nicht 50:50 aufgeteilt, es haben sich mehr Männer zur Wahl aufgestellt. In den Statuten der SP ist aber geregelt, dass bei der Nomination von öffentlichen Ämtern «eine paritätische Vertretung beider Geschlechter einzuhalten» sei. So hat die SP an ihrer letzten Parteiversammlung einen Workshop abgehalten, der die Frage stellt, warum Frauen weniger politisch aktiv sind als Männer.

Die Frauen seien weniger selbstbewusst und es gebe auch keine Frauengruppen, die sich gegenseitig fördern, haben die Frauen an der Parteiversammlung gesagt. Frauen bevorzugen eine sachbezogene Politik und haben weniger Lust, sich öffentlich zu exponieren.

Pierric Gärtner. Zvg

«Unsere Politik ist aus einer männlich geprägten Kultur entstanden», erklärt Gärtner die Schwierigkeit. Heute soll aber die Politik keine Männerangelegenheit mehr sein und der Gemeinderat soll sie die gesamte Gesellschaft repräsentieren.

sagt er konsterniert. Von den 30 Mitgliedern sind zwölf Frauen. Sobald sich Kurt Fluri aus der lokalen Politik zurückzieht und Stefanie Ingold den Rat präsidiert, wird Franziska von Ballmoos (FDP) wieder für Fluri in den Rat rücken, dann werden 13 Frauen im Gemeinderat sitzen. Bei den Erstatzmitgliedern sieht das ähnlich aus: sieben Frauen und acht Männer stehen dort auf der Liste.

Dass der Frauenanteil ihrer Partei nicht genügt, ist sich Charlie Schmid, Präsident FDP Stadt Solothurn, bewusst. Gerne hätte er schon für diese Legislatur einen höheren Frauenanteil in seiner Partei gesehen. Bei den Vorgesprächen mit potenziellen Gemeinderatskandidatinnen habe er aber meistens eine Absage erhalten. Schmid:

Charlie Schmid. Michel Lüthi

Meistens würden sich die Frauen mehr Gedanken machen und nach einer Güterabwägung zum Schluss kommen, dass die Politik neben Beruf, Familie und Freizeit kein Platz hat.

Neue Massnahmen um Frauen zu motivieren und zu unterstützen, sich aktiv in der Politik zu beteiligen, hat die FDP nicht. Die Hoffnung liegt nun bei den Frauengruppen, die die FDP organisiert. «Wir treffen uns in einer Beiz und besprechen jeweils die kommenden Abstimmungen», erklärt Barbara Feldges. Die Gemeinderätin organisiert diese Anlässe, die niederschwellig und unverbindlich sein sollen und mehr Frauen in die Politik locken sollen.

Pascal Walter. Zvg

Auch die CVP Stadt Solothurn muss sich die Fragen stellen, wie mehr Frauen in ihrem Namen aktiv werden. «Frauen werden gut gewählt», sagt Pascal Walter, CVP-Gemeinderat und Co-Präsident CVP Stadt Solothurn. Doch das Problem sei, dass sich diese nur zögerlich aufstellen lassen und eher Zweifel haben, ob sie für das Amt genügend Zeit aufbringen können. «Frauen wollen es richtig machen und nicht einfach mal schauen, ob es passt», hat Walter das Gefühl.

«Wichtig ist, dass man immer mit den Frauen im Gespräch bleibt und nicht erst vor der Wahlen mit den Anfragen kommt», so Walter. 14 Männer und vier Frauen kandierten bei den vergangenen Gemeinderatswahlen für die CVP, die damit keine volle Liste präsentieren konnte. So sei es nicht nur eine Frage, genügend Frauen, sondern auch genügend Männer motivieren zu können, führt Walter aus.

Heinz Flück.

Hanspeter Bärtschi

Schaut man wieder ins linke Lager, sieht man, dass die Grünen offenbar kein Problem mit dem Frauennachwuchs haben. Auf ihrer Liste standen insgesamt 14 Frauen und sieben Männer, gewählt wurden schliesslich zwei Frauen und drei Männer. Als die Liste vor den Wahlen präsentiert wurde, erklärte Gemeinderat Heinz Flück: «Die Grünen haben sich seit der Gründung immer für eine volle Gleichstellung der Geschlechter eingesetzt. Gleichstellung ist für uns selbstverständlich.»