"Alarm!": Neue Sonderausstellung im Museum Altes Zeughaus

Solothurn Wie sich eine spätmittelalterliche Stadt mit Waffen wappnet: Das zeigt das Museum Altes Zeughaus in der neuen Sonderausstellung Die neue Sonderausstellung im Museum Altes Zeughaus ist der Kultur, dem Besitz und dem Gebrauch von Waffen in der spätmittelalterlichen Stadt gewidmet. Wolfgang Wagmann Jetzt kommentieren 14.10.2022, 14.00 Uhr

Eine hölzerne Mauer ist im Obergeschoss des Museums Alten Zeughaus entstanden. Hanspeter Bärtschi

«Hier wurden drei Tonnen Holz mit 10'000 Schrauben und 800 Winkeln verbaut», erklärt Franziska Weber stolz. Entstanden ist so eine von einer hölzernen Mauern umringte «Stadt» im Obergeschoss des Alten Zeughauses. «Alarm!» nennt sich die darin untergebrachte Sonderausstellung, die laut der Projektleiterin und stv. Museumsleiterin «der Kultur, dem Besitz und dem Gebrauch von Waffen in der spätmittelalterlichen Stadt» gewidmet ist.

«Wir konnten auf viele seltene Exponate auch aus Solothurn und unserem Bestand zurückgreifen, die sonst in der Dauerausstellung nicht zu sehen sind», verrät Museumsleiter Adrian Baschung.

Adrian Baschung (Museumsleiter) und Franziska Weber (stv. Museumsleiterin) in der neuen Sonderausstellung im Museum Altes Zeughaus in Solothurn. Hanspeter Bärtschi

Die Ausstellung selbst sei allerdings ein gemeinsames Projekt des Museums Altes Zeughaus zusammen mit dem vom Schweizerischen Nationalfonds an der Universität Bern geförderten Projekt «Martial Culture Medieval Towns».

Ersatz für eine abgerissene Hand

«Martial Culture?» Die Übersetzung «kriegerische Kultur» trifft es nicht richtig. Doch im Mittelalter – die Ausstellung ist auf der Zeitschiene der Burgunderkriege im letzten Viertel des 15. Jahrhundert angesiedelt – war das Aufblühen der Städte auch auf ihrem wehrhaften Wesen begründet.

Die Bürger hatten auf Eid Hilfestellung bei militärischen Einsätzen ihrer Stadt zu leisten und mussten ihre Ausrüstung zuhause stets bereithalten. Harnisch, Helm, Spiess und Schwert im Minimum statt des heutigen Sturmgewehrs.

Sonderausstellung bleibt bis Pfingsten 2023 Wer sich auf die Reise in diese spannende Epoche begeben möchte, ist am Samstag, 15. Oktober, 13 bis 20 Uhr, zum Eröffnungstag ins Alte Zeughaus eingeladen. Zwischen 13 bis 17 Uhr ist dabei die Companie of Saynt George, eine Gruppe von Mittelalter-Enthusiasten anwesend, welche das Alltagsleben einer burgundischen Artillerieeinheit nachstellt – ganz nach dem Motto: «Alarm!»

Die Sonderausstellung ist offen bis Pfingsten 2023. Das Detailprogramm zu Mittagsführungen, öffentlichen Führungen, Spezialsonntagen und Vortragsabenden ist auf der Website des Museums Altes Zeughaus abrufbar.

«Auch gut situierte Frauen leisteten ihren Betrag, so finanzierten sie beispielsweise einen Söldner für den städtischen Kriegsdienst», hält Franziska Weber fest. Zu Kriegszeiten halfen sie vor allem bei der Versorgung ihrer Truppen mit, hielten sich dem Kampfgeschehen jedoch eher fern, auch wenn ein weiblicher Brustharnisch in der Ausstellung solches suggeriert.

An seltenen, ja bizarren Exponaten mangelt es der Ausstellung ohnehin nicht. Eingegangen wird beispielsweise auf die chirurgische Versorgung verletzter Krieger. So finanzierten Fribourg und Solothurn 1476 eine «eiserne Hand» mit funktionierenden Gelenken für den Fribourger Büchsenmeister Wyss, der 1476 vor Murten seine rechte Hand und zwei Rippen im Schlachtgetöse verloren hatte.

Spielzeugfigur eines gesattelten Pferdes aus gebranntem Ton, 1370–1380 sowie eine Spielzeugfigur eines Ritters aus glasiertem Ton, 14. Jahrhundert. Hanspeter Bärtschi

Raritäten sind jedoch auch ein Kinderdolch oder Zürcher Kinderspielzeug aus jener Zeit – für kleine Museumsbesucher hält das Alte Zeughaus übrigens spezielle Rätsel-Kisten bereit. Ein Hingucker ist aber auch der Altarflügel mit dem geharnischten St.Ursus aus dem Bestand des Museums Blumenstein oder das Solothurner Fechtbuch von 1546.

Heisser Hirsebrei als Hilfsversprechen

Denn die Ausbildung im Waffengebrauch von Kindsbeinen an gehörte zur damaligen Gesellschaft, die Waffen in aller Öffentlichkeit trug – reglementiert allerdings innerhalb der Stadtmauern. Turniere – oft auch mit hölzernen Streitkolben –, dann aber auch Schützenfeste stellten auf spielerische Art das «Training» der verschiedenen Waffengattungen sicher.

Veranschaulicht wird beispielsweise das damalige Fechttraining mit einer Animation zweier Fechter, passend ergänzt durch ein stumpfes Anderthalbhänder-Schwert für den Ausbildungsgebrauch.

Eine Animation veranschaulicht das damalige Fechttraining. Hanspeter Bärtschi

Das Spätmittelalter war geprägt durch rasante Umwälzungen der Wehrtechnik: Langspiesse bis 6 Meter lang ergänzten die traditionelle Halbarte, Feuerwaffen traten in Konkurrenz mit der Armbrust, der Plattenharnisch verdrängte das Kettenhemd. Doch manche Waffe blieb noch lange im Gebrauch: «Die Halbarte des Urgrossvaters wurde vom Urenkel weiterverwendet, wenn sie noch ganz war. Denn Stahl war kostbar», so Adrian Baschung.

Maximilianische Rüstung mit Helm, 15./16. Jahrhundert. Hanspeter Bärtschi

Kostbar war vor allem Beute auf dem Schlachtfeld. So eröffnete die Burgunderbeute ab 1476 den Eidgenossen völlig neue Dimensionen der Artillerie. Das schwere Gerät und das Schiesspulver erforderten eine zentrale Lagerung in Zeughäusern und Befestigungstürmen. Die städtische Verwaltung war mehr denn je bei der Organisation des Wehrwesens gefordert, neue Aufgaben kamen zur obrigkeitlichen Kontrolle der Waffen und Wehrfähigen, festgehalten in Rodeln hinzu.

Neue Sonderausstellung zum Thema Alarm im Museum Altes Zeughaus. Hanspeter Bärtschi

Wie leistungsfähig das eidgenössische Engagement in Waffen war, zeigt auch die in der Ausstellung festgehaltene Episode, eine Zürcher Bootsfahrt 240 Kilometer flussabwärts zum verbündeten Strassburg: Der mitgeführte Hirsebrei war bei der Ankunft noch warm – so rasch konnte also Hilfeleistung erfolgen. Eine denkwürdige Fahrt, die heute noch wiederholt wird.

