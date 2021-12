Die Siedlung Hubelmatt in Solothurn feiert Jubiläum

Solothurn Wie aus einem verhinderten Quartierfest ein Fotoprojekt wurde Die ehemaligen Baugenossenschaftshäuser am Drossel–, Meissen– und Lerchenweg wurden vor rund 100 Jahren fertiggestellt. Die geplante Feier fiel ins Wasser, doch entstanden ist eine Ausstellung. Judith Frei 31.12.2021, 05.00 Uhr

100 Jahre Hubelmattquartier in Solothurn: v. l. Edi Friedli, Martin Rüegsegger. Hanspeter Bärtschi

Eigentlich hätten die Bewohnerinnen und Bewohner am liebsten ein Fest gemacht. Ein Fest, an dem die ganze Nachbarschaft zusammenkommt und das 100–jährige Bestehen ihrer Siedlung, der «Hubelmatt», feiert. «Die Organisation lief und es kamen tolle Ideen zusammen», sagt Bewohner Edy Friedli: «Wir hätten zum Beispiel im Quartier gebrautes Bier am Fest trinken können.»

Hier mehr zur Geschichte der Siedlung 100-Jahr-Jubiläum Eine kurze Geschichte der Solothurner Siedlung «Hubelmatt» Judith Frei vor 2 Stunden

Edy Friedlis Idee für das Jubiläum war, die Bewohnerinnen und Bewohner der ehemaligen Genossenschaftssiedlung vor ihrem Haus zu fotografieren und dann eine Ausstellung zu machen. Er selbst fotografiert gerne, bezeichnet sich bescheiden als Amateurfotografen.

Die seltene Gelegenheit, Porträtfotos zu schiessen

Auch Martin Rüegsegger liebt die Fotografie. Er kennt Friedli schon seit seiner Jugendzeit. Als er von dessen Projekt hörte, war er sofort Feuer und Flamme und bot seine Unterstützung an. Nicht ganz uneigennützig: Er selbst ist fasziniert von der Porträtfotografie. Jetzt bot sich die Gelegenheit, Porträts von verschiedenen Menschen zu machen.

Fast alle Parteien haben sich bereit erklärt, sich fotografieren zu lassen. Als dann klar war, dass wegen der Pandemie ein Quartierfest nicht möglich ist, wollte Friedli auch sein Projekt nicht realisieren. «Ich habe ihm dann gesagt, dass er das nicht machen kann. So viele haben eingewilligt und wir müssen die Chance packen», sagt Rüegsegger.

So haben sich Friedli und Rüegsegger daran gemacht, die Bewohnerinnen und Bewohner des Drosselwegs, Meisenwegs und Lerchenwegs abzulichten. «Zum Teil habe ich im Rahmen dieses Projekts zum ersten Mal mit Leuten vom Lerchenweg gesprochen», erklärt Edy Friedli, der am Drosselweg zu Hause ist.

Edy Friedli Edy Friedli Edy Friedli Edy Friedli Edy Friedli Edy Friedli Edy Friedli Edy Friedli Edy Friedli Edy Friedli Edy Friedli Edy Friedli Edy Friedli Edy Friedli Edy Friedli Edy Friedli Edy Friedli Edy Friedli Edy Friedli Edy Friedli Edy Friedli Edy Friedli Edy Friedli Edy Friedli Edy Friedli Edy Friedli Edy Friedli Edy Friedli Edy Friedli Edy Friedli Edy Friedli Edy Friedli Edy Friedli Edy Friedli

«Es ist schön zu wissen, wer in meiner unmittelbaren Nachbarschaft wohnt», meint er. Die jüngste Person sei noch ein Kleinkind, die älteste 94 Jahre alt. Es ist durchmischt: Familien, Einzelpersonen und Paare wohnen hier. «Es sind Personen, die die Nähe zur Stadt suchen, aber trotzdem einen Garten haben wollen», versucht Friedli den gemeinsamen Nenner zu beschreiben.

Über die Lebensqualität in der Siedlung meint Friedli, dass die dreistöckigen Häuser zwar klein seien – etwas mehr als sechs auf sieben Meter ist der Grundriss –, dafür ist der Garten umso grösser.

Rüegsegger hat seine eigene Serie an Porträtfotografien gemacht. Er wollte so nah wie möglich an die Einzelpersonen herankommen und hat die Porträts auch in Schwarz und Weiss aufgenommen, damit kein Hintergrund, keine Farbe vom Gesicht ablenkt. «Ich war von der Offenheit der Personen und ihrem Vertrauen uns gegenüber überwältigt», sagt er begeistert.

Martin Rüegsegger Martin Rüegsegger Martin Rüegsegger Martin Rüegsegger Martin Rüegsegger Martin Rüegsegger Martin Rüegsegger Martin Rüegsegger Martin Rüegsegger Martin Rüegsegger Martin Rüegsegger Martin Rüegsegger Martin Rüegsegger Martin Rüegsegger Martin Rüegsegger Martin Rüegsegger Martin Rüegsegger Martin Rüegsegger Martin Rüegsegger Martin Rüegsegger Martin Rüegsegger Martin Rüegsegger Martin Rüegsegger Martin Rüegsegger Martin Rüegsegger Martin Rüegsegger Martin Rüegsegger Martin Rüegsegger Martin Rüegsegger Martin Rüegsegger Martin Rüegsegger Martin Rüegsegger Martin Rüegsegger Martin Rüegsegger Martin Rüegsegger Martin Rüegsegger Martin Rüegsegger Martin Rüegsegger Martin Rüegsegger Martin Rüegsegger Martin Rüegsegger Martin Rüegsegger Martin Rüegsegger Martin Rüegsegger

Aus den Fotoprojekten der beiden Freunde sind zwei sich unterscheidende Fotoreihen entstanden, zwei verschiedene Herangensweisen, ein Porträt der Siedlung zu machen. Die Bilder sind eine Momentaufnahme der Siedlung und zeigen ihre Vielfalt.

Als Abschluss haben sie für die Nachbarschaft ihre Bilder im Hotel Bären für einen Tag ausgestellt. «Mir geht es gar nicht um die Fotografie an sich», so Friedli:

«Mir ging es bei diesem Projekt um die Wirkung: Dass die Quartierbewohner für kurze Zeit etwas zusammen erleben und teilen.»

Deswegen wird er mit den Fotografien auch nichts weiter machen.

Im Restaurant Bären wurden Fotografien ausgestellt. Martin Rüegsegger