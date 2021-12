Solothurn Wenn die Abrissbirne einmal wütet: Spaziergang zu den plattgemachten Perlen der Stadt Solothurn Das abgerissene Laubsägelihaus ist nur eine weitere unschöne Fussnote in Solothurns Baugeschichte. Wolfgang Wagmann Jetzt kommentieren 11.12.2021, 05.00 Uhr

Nun ist das pittoreske Laubsägelihaus an der Zuchwilerstrasse Geschichte – schnöde abgerissen wie so vieles in Solothurn. Um Neuem, nicht unbedingt Besserem, Platz zu machen.

Anfang Januar 2017 wurde das erste Abrissgesuch gestellt. Hanspeter Bärtschi Die kantonale Denkmalpflege stimmt aufgrund der durchgeführten Untersuchungen in ihrer fachlichen Stellungnahme dem Abbruch nicht zu. Hanspeter Bärtschi Die Grundeigentümerin wurde aufgefordert ein Gutachten erstellen zu lassen. Hanspeter Bärtschi Das Gutachten führte aus, dass bei einer Sanierung 50 Prozent bis 75 Prozent der Primarstruktur ersetzt werden müssten Hanspeter Bärtschi Das Gebäude genüge den heutigen Anforderungen hinsichtlich... Hanspeter Bärtschi ... bauphysikalischen, brandschutztechnischen und energietechnischen Standards nicht. Hanspeter Bärtschi Das Grundstück war aufgespannt zwischen der Strasse ‹nach Zuchwyl› (heute: Zuchwilerstrasse) und ... Hanspeter Bärtschi ... dem südlich davon gelegenen, ursprünglichen Centralbahntrassee, welches im Zusammenhang mit der ersten Bahnverbindung zum Westbahnhof erstellt wurde. Hanspeter Bärtschi Das Gebäude selbst wurde parallel zu den Gleisen verlaufend an die Bahnlinie platziert, ... Hanspeter Bärtschi ... der Hauptzugang erfolgte jedoch über den strassen- bzw. nordseitigen Garten. Hanspeter Bärtschi Mit dem Bau des Hauptbahnhofs Solothurn 1886 wurde der Abschnitt des Bahntrassees entfernt... Hanspeter Bärtschi ...und das betroffene Grundstück nach Süden vergrössert. Hanspeter Bärtschi Mit den in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erbauten Wohn-, Dienstleistungs- und Gewerbebauten auf der gegenüber liegenden, nördlichen Seite der Zuchwilerstrasse... Hanspeter Bärtschi ...präsentiert sich das Gebiet auf der Südseite des Bahnhofs bis heute städtebaulich und architektonisch sehr heterogen. Hanspeter Bärtschi

Das Holzhaus, erbaut ab 1863, stand am Anfang einer dynamischen Geschichte, vorangetrieben durch die Eisenbahn. Sie veränderte Solothurn markant: Das beschauliche Barockstädtchen mit dem lindenbekränzten Festungsgürtel wollte sich öffnen, wachsen und einen Hauch jener urbanen Atmosphäre erhaschen, welche bei Europas Metropolen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Einzug hielt. In Paris hatte Stadtplaner Haussmann das mittelalterliche Stadtbild ausradiert und den Boulevard erfunden. Berlin oder Wien äfften die Vorgabe nach.

Und Solothurn? Auch ein bisschen. Denn der 1857 zuerst erbaute Westbahnhof und der Hauptbahnhof nach 1871 inspirierten die Planer zu hochfliegenden Visionen. Die grösstenteils in den Folgejahren auch umgesetzt wurden. Toparchitekten wie der Wiener Leopold Fein fanden sich ein – er baute im Vorstadtquartier Neu-Solothurn zwischen 1898 und 1925 allein 28 grössere Häuser.

Vorstadtquartier Neu-Solothurn: Blick auf die Kreuzung Niklaus-Konradstrasse/Hauptbahnhofstrasse. Hanspeter Bärtschi (18. Januar 2021)

Ein Treffpunkt nicht nur für die Vorstadt

Noch etwas früher schritt man im neuen Westringquartier zur Tat – allerdings auch hier auf Kosten der alten Barock-Bastionen. Doch viele repräsentative Neubauten von damals – meist im Historismus-Stil erbaut - sind bereits wieder verschwunden: nördlich der Aare etwa das Hotel Bargetzi beim Westbahnhof, die alte Kantonalbank am Amtshausplatz und vor allem die Hauptpost. In der Vorstadt dagegen vermisst man das Hotel Metropol in den spannenden Gebäudeensembles jener Gründerzeit.

Dieses alte Foto zeigt das frühere Hotel Metropol in Solothurn. Das Hotel an der Dornacherstrasse wurde 1896 erbaut und 1971 abgebrochen. Archiv

1896 erbauten die drei Architekten Stäuble, Stüdeli und Probst das markante Eckhaus am Bahnhofplatz, flankiert von den Hotels Terminus und Bahnhof. Ein wichtiger Einschnitt für das «Metropole Schweizerhof» war 1936 der Kauf des konkursiten Hauses durch die Familie Hochstrasser. 314’156 Franken blätterte sie damals hin.

Wir werfen einen Blick ins Bildarchiv der Stadt Solothurn. Gestartet wird mit der Flösserei auf der Aare in Solothurn – hier vor der St.Georgs-Bastion. Die Bastion stand auf der Altstadtseite nahe der Wengibrücke. Solothurner Zeitung Auf dieser Zeichnung ist ebenfalls die St.Georgs-Bastion zu sehen. Allerdings aus der Richtung des Hafebar-Standortes. Der Hürligturm, die Wengibrücke, das 1378 zur Sicherung der Aarebrücke erbaute innere Wassertor oder Brückentor und die Bastion St. Georg, die Katzenstiegeschanze, mit dem Haffnerturm. Rechts vom Wassertor das Litzi-Gebäude. zvg Auf allen Seiten geschützt Die Federzeichnung von Johann Babtist Altermatt von 1833 zeigt die Bastion der Stadt Solothurn. Auf allen Seiten schützten Mauern, Gräben und Tore die Stadtbewohner. Archiv der kantonalen Denkmalpflege Das Stadtmodell aus der Barockzeit, wie es heute im Museum Blumenstein zu bewundern ist Archiv sz Das Bürgerspital in einer Ansicht aus dem frühen 19.Jahrhundert: Der Wandel zu einem «echten» Krankenhaus erfolgte erst relativ spät in seiner Geschichte. Staatsarchiv Basel-Stadt Durchs Berntor musste jeder, wer von Süden in die Altstadt Solothurns wollte. 1877 wurde es abgebrochen. C. Rust Hier noch eine Aufnahme des Berntors von der anderen Seite Archiv sz Ansicht der Stadt Solothurn um 1880 von Südwesten her Archiv kantonale Denkmalpflege Diese Postkarte um 1900 zeigt das Steingrubenquartier Rechts ist das «Altweiberhaus», welches 1974 vom Kloster an die Einwohnergemeinde überging. Oberhalb ist der Steinbruch erkennbar. Archiv kantonale Denkmalpflege Im heute noch bestehenden «Sternen» befand sich eine der ersten Brauereien in der Stadt Solothurn. zvg Die ehemalige Gärtnerei Wyss an der Gärtnerstrasse 21 um 1900 Archiv der kantonalen Denkmalpflege Werfen wir eine Blick in die Stadt: Hier geschäftiges Treiben auf der Hauptgasse um 1900. Archiv der kantonalen Denkmalpflege Um 1900 gab es beim Bieltor noch keinen Fussgängerdurchgang, wie diese Postkarte zeigt. Dieser wurde erst 1918 gebaut. Archiv kantonale Denkmalpflege Archiv sz So präsentierten sich die Häuser am Kronenplatz um 1880. In der Mitte befindet sich das alte Patrizierhaus der Familie von Vigier, welches 1916 abgerissen und durch einen Neubau ersetzt wurde. Archiv der kantonalen Denkmalpflege So sah der fantasievolle Neubau aus. Die Balkone entsprachen aber nicht den geltenden Regeln der Denkmalpflege und wurden bei der Restaurierung 1972 wieder abgebaut. Archiv der kantonalen Denkmalpflege Krone, Hauptgasse 62 und Jesuitenkirche zvg Friedhofplatz um 1900 Im kubischen Dachaufbau oben links hatte Apotheker und Naturforscher Josef Anton Pfluger seine Sternwarte eingerichtet. Pfluger war Gründer der Schlangenapotheke. Archiv der kantonalen Denkmalpflege Vorstadt mit dem Restaurant Rosengarten um 1900 Archiv kantonale Denkmalpflege Das Kunstmuseum wurde 1900 eröffnet, 1902 präsentiert sich die gesamte Anlage so. Archiv der kantonalen Denkmalpflege Das Turnschänzli war als Bastion St.Jean bekannt und wurde 1905 abgebrochen. Archiv der kantonalen Denkmalpflege Im Jahr des Abrisses: Blick vom Turnschänzli auf die Stadt Archiv kantonale Denkmalpflege Wechseln wir wieder in die Altstadt und schauen uns eine undatierte Aufnahme des St.Ursusbrunnens an ETH-Bibliothek Zürich/Photoglob AG Der St.Mauritius-Brunnen beim Zeughausplatz ETH-Bibliothek Zürich Das Hotel Roter Turm Archiv kantonale Denkmalpflege Da ist schon mächtig was los: Blick vom Balkon des Hotels Krone auf den Märet im 1905 Archiv kantonale Denkmalpflege Festspiel-Umzug zum 13. Solothurner Kantonalen Gesangfest 1913 Archiv sz Kronenplatz mit St. Ursenkathedrale um 1910 zvg Die Barfüssergasse um 1910 Archiv der kantonalen Denkmalpflege Das Kosciuszkohaus an der Gurzelngasse 12 um zirka 1910 1815 hatte hier der Freiheitsheld Tadeusz Kosciuszko Zuflucht gesucht. 1936 wurde im Haus für ihn ein Museum geschaffen. Archiv der kantonalen Denkmalpflege Das Café Fédéral vor 1910. Die Front ist noch ebenmässig und der Dachstuhl gebrochen. Archiv der kantonalen Denkmalpflege 1910 wurde das Haus zum Geschäftshaus umgebaut – mit grossen Bogenschaufenstern, einem Erker, Balkonen und einem Dachgiebel. 1976 wurde die Ostfassade weitgehend wieder so rückgebaut, wie sie vor 1910 ausgesehen hatte. Archiv der kantonalen Denkmalpflege Zurück zu den Anfängen: Seit 2015 ist hier die Brasserie Fédéral zu Hause Wolfgang Wagmann Das Rathaus in der ersten Hälfte des 20.Jahrhunderts ETH-Bibliothek Zürich/Photoglob AG Der Gerechtigkeitsbrunnen 1929 ETH-Bibliothek Zürich Das Restaurant Fuchsenhöhle an der Theatergasse musste wegen der Erweiterung des Stadttheaters 1925 weichen. Archiv kantonale Denkmalpflege Der Amthausplatz mit der Hauptbank und dem Burristurm um zirka 1910-20 Archiv der kantonalen Denkmalpflege Der Amthausplatz um 1925 mit Brunnen und dem Amthaus I im Hintergrund Archiv der kantonalen Denkmalpflege Die Wengibrücke mit der Hauptpost in den 1920er Jahren Archiv kantonale Denkmalpflege Erbaut wurde das Gebäude 1894, abgerissen in den Jahren 1975/76. An seine Stelle kam ein Neubau. Archiv der kantonalen Denkmalpflege Das Areal des Turnschänzli 1923 beim Start des Ballons Helvetia Archiv der kantonalen Denkmalpflege 1925: Blick von der Rötibrücke auf den Ritterquai mit dem Gaswerk Das Gaswerk wurde 1860 in Betrieb genommen. Archiv kantonale Denkmalpflege Ritterquai 17: Das ehemalige Schützenhaus mit dem Schützenstand auf der Ostseite um 1916 Archiv kantonale Denkmalpflege Das Restaurant Wengistein – ursprünglich eine Bierbrauerei – am Eingang der Verenaschlucht. Archiv kantonale Denkmalpflege Das Zetterhaus an der Bielstrasse 39 im Jahr 1925. Ursprünglich war es das Sommerhaus der Familie von Roll. Emil Robert Zetter vermachte es schliesslich der Einwohnergemeinde. 1956/57 wurde es zur Zentralbibliothek umgebaut. Archiv der kantonalen Denkmalpflege Die Ersparnisskasse kurz vor seinem Abbruch 1930, heute steht an diesem Platz das Amthaus II Archiv der kantonalen Denkmalpflege Das Chalet wurde zwischen 1860 und 1863 als Wirtshaus Helvetia erbaut. Es gab sogar eine Kegelbahn. Längere Zeit stand das Haus direkt an der Bahnlinie. Als diese verschoben wurde, verlor das Gasthaus Kundschaft. Wegen der Laubsägearbeiten wurde es später «Laubsägelihaus» genannt. Solothurner Zeitung Eine Flugaufnahme der Stadt Solothurn um 1930 Archiv kantonale Denkmalpflege Das Bürgerspital wurde zwischen 1926 und 1930 erbaut. Das Foto zeigt den Gebäudekomplex 1931. Archiv der kantonalen Denkmalpflege Die Badi 1934. Eröffnet worden war sie 1927. Es gab zwei nach Geschlechtern getrennte, kabinengesäumte Bassins. In der Mitte befand sich ein Überwachungsturm sowie Sprunganlagen. Archiv kantonale Denkmalpflege Der Dornacherplatz im Jahr 1935 Archiv der kantonalen Denkmalpflege Der Burrisgraben im Jahr 1941 Archiv der kantonalen Denkmalpflege Die Gurzelngasse mit dem Nordmann Archiv der kantonalen Denkmalpflege Hauptgasse 12, 14 und 16 vor dem Abbruch 1963 Archiv kantonale Denkmalpflege Blick die Friedhofgasse hinauf Archiv der kantonalen Denkmalpflege Die Schmiedegasse im Jahr 1950 Archiv sz Der Rossmarktplatz um 1950 Solothurner Zeitung Der Solothurner Hauptbahnhof im Jahr 1950 Der heutige Westbahnhof war der erste Bahnhof der Stadt Solothurn. Der Hauptbahnhof wurde 1886 fertiggestellt. Im Gleichzug wurden eine Stadterweiterung südlich der Aare vorangetrieben. Archiv der kantonalen Denkmalpflege 1956 war der Bahnhofplatz noch deutlich enger und grüner als heute. Bäume standen an der heutigen Bushaltestelle, die Hotels Métropol (links) und Terminus (rechts) bewirteten Gäste. Das Terminus hatte noch einen Vorgarten. Archiv kantonale Denkmalpflege Das Hotel Métropol an der Dornacherstrasse wurde 1897 erbaut und 1971 abgebrochen. Archiv kantonale Denkmalpflege 1955 brannte das Landhaus. Danach wurde es so aufgebaut, wie wir es heute kennen. Archiv der kantonalen Denkmalpflege Blick auf den südlichen Teil der Altstadt und die Vorstadt Solothurner Zeitung Die Kaffeerösterei Ötterli Solothurner Zeitung Solothurn im Jahr 1965 ETH-Bibliothek Zürich/Comet Photo AG Das Roamergelände 1965 Comet Photo AG Altstadt im Jahr 1970 ETH-Bibliothek Zürich/Jules Vogt Burristurm und Werkhofstrasse 1970 ETH-Bibliothek Zürich/Comet Photo AG Der Bahnhof Solothurn um 1970. Da stand das Hotel Métropol noch. ETH-Bibliothek Zürich/Comet Photo AG Das 1974 eröffnete Bürgerspital Solothurn zvg Die Ecke Lagerhaus- und Poststrasse beim Westbahnhof liegt 1975 noch brach. Archiv sz Das Früchtehaus an der Wengistrasse Archiv sz Der Amthausplatz in den frühen siebziger Jahren vor dem Parkhausbau. zvg Der Amthausplatz nach der Umgestaltung im Sommer 1976. zvg Der Solothurner Hauptbahnhof nach der Restaurierung 1977 Archiv der kantonalen Denkmalpflege Der Solothurner Hauptbahnhof 1992 Alois Winiger Solothurn 1979 ETH-Bibliothek Zürich/Comet Photo AG 1980, als die Überbauung Brunnmatt noch nicht farbig war Comet Photo AG Voller Autos: Der Dornacherplatz, bevor 2002 das Parkhaus gebaut wurde Solothurner Zeitung 1982 war hier noch ein Schlachthaus Alois Winiger Das Gefängnis Schöngrün 1987 mit Fussballplatz ETH-Bibliothek Zürich/Comet Photo AG Bahnhof und Blaue Post 1986 Noch stehen die alten Nebengebäude und es gibt es keine Spur vom «Perron 1». ETH-Bibliothek Zürich/Comet Photo AG Blick auf die Stadt Solothurn von Westen 1987 Comet Photo AG 1987 war hier die Autophon Aktiengesellschaft untergebracht Comet Photo AG CIS-Hallen und Badi 1989. Der Athena-Komplex befindet sich im Bau. Comet Photo AG Das Gebiet rund um die Kantonsschule 1989. Zu jenem Zeitpunkt befindet sich die Mensa im Bau. Das Schwimmbad ist in Betrieb. Comet Photo AG 1992 ist das Schulhaus Brühl noch im Bau Comet Photo AG Athena 1992 Comet Photo AG

«Als Willy und ich das ‹Metropol› 35 Jahre später verkaufen mussten, war der Nettoerlös nur um die Hälfte höher», erinnert sich damalige Hoteliersgattin Dorli Hochstrasser in ihrer 2001 erschienenen Biografie. Schuld daran sei die verkehrstechnisch orientierte Umgestaltung des Bahnhofplatzes ab 1968 gewesen. Vier Jahre, die dem zuvor gut laufenden Hotelbetrieb arg zugesetzt hatten. Und so war Ende August 1971 Austrinkete in einem Haus, das tout Soleure und vielen auswärtigen Gästen als geselliger Treffpunkt erinnerlich blieb.

Und noch aus einer etwas anderen Perspektive. Archiv kantonale Denkmalpflege

Nur ein Müsterchen: Die Familie von Sury tauschte jeweils im Winter ihr damals unbeheiztes Schlösschen in Subingen gegen ein «Metropol»-Hotelzimmer. Meine Erinnerungen beschränken sich auf einen Elternabend der Kanti dort, an dem nicht nur Gutes über den recht lernfaulen Zweit-Gymeler mitgeteilt wurde.

Schon im Dezember 1971 war das einst schmucke Haus dem Erdboden gleichgemacht, ohne dass dies nennenswerte Kritik ausgelöst hätte. Im Gegenteil: Zwei Jahre später brachte der belanglose «Helvetia»-Neubau durchaus wohlwollende Zeitungszeilen ein.

Der Untergang der alten Post

Bei diesem Zeitgeist verwundert es kaum, dass 1975 ein weiteres Sakrileg oppositionslos Tatsache wurde: der Abriss der alten Hauptpost und der Ersatz durch einen gesichtslosen «Bunker» am nördlichen Aareufer.

Die Hauptpost in Solothurn wird abgerissen. Solothurner Zeitung

1894 vom St.Galler Architekten Hans Wilhelm Auer als neobarocker Monumentalbau errichtet, bleibt die alte Post älteren Semestern unschwer in Erinnerung. Das «Müffele» in ihrem Innern war in allen älteren Postgebäuden – beispielsweise auch in der Industriepost an der Weissensteinstrasse – anzutreffen.

So sah die alte Post in Solothurn einst aus. Alte Ansichtskarte

Erinnerlich auch das stetige «Tok-Tok» der Briefstempel, die freundlichen Angestellten und das Fehlen jeglicher elektronischen Anzeigen zur Steuerung der Warteschlangen. Doch 1975 rührte sich kein Finger für den Erhalt des Post-Palasts. Ob da wohl die Kritik am Neubau 1894 mitgeschwungen hatte? «Ohne jede Rücksicht auf die örtliche Bautradition im üblichen offiziellen Stil und landesfremdem Material gebaut», lautete damals das Verdikt.

Wo Schatten ist, ist auch Licht

Es gäbe noch etliche «Schandtaten» aus den letzten 130 Jahren aufzuzählen: Die geschichtsträchtige Stephanskapelle am Friedhofplatz – immerhin 1038 Krönungsort des Burgunderkönigs Heinrich III. – wurde in den 1890er-Jahren ebenso abgerissen wie 1953 die altehrwürdige Gibelinmühle bei der Franziskanerkirche am längst eingedolten Stadtbach.

Vieles jedoch blieb dank des eingeführten Ensembleschutzes erhalten und ist mustergültig restauriert – ein Lehrplätz, zurückzuführen auch auf ehemalige krasse Fehlentscheide. Manchmal fand sich ein Enthusiast wie Paul L. Feser, der sich des baufälligen «Bären» an der Baselstrasse erbarmte.

Der Zustand des «Bären» in Solothurn, bevor er von Paul L. Feser «gerettet» wurde. Archiv/Robert Grogg

Beim geplanten Teilabriss des Alten Spitals für die innere Westtangente stieg die Bevölkerung auf die Barrikaden. Und zwischendurch zeigten Solothurns Behörden Weitsicht und «Gspüri»: 1960 baute man den neuen Badi-Trakt neben dem alten, der erhalten blieb. Ein unschätzbarer Gewinn für alle Badegäste bis heute.

Die Badi Solothurn in Solothurn blieb erhalten. Michel Lüthi

Exkurs: Die Schanzen fielen wie Dominosteine

Es war das grösste Bauwerk, das der Stadtstaat Solothurn mit enormen, auch finanziellen Anstrengungen errichtet hatte: die barocke Stadtbefestigung mit ihren elf Bastionen südlich und nördlich der Aare. Errichtet in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts attestierten zahlreiche Gutachten französischer Ingenieure der Fortifikation vor allem eines: völlig ungenügend! Was prompt mit der kampflosen Übergabe der Stadt am 2. März 1798 an die Franzosen bewiesen wurde. Nach dem politischen Umsturz von 1830 sah die neue Kantonsregierung in den Schanzen primär ein reaktionäres Bollwerk gegen die ehemaligen Untertanen auf dem Land. Schon 1835 wurde vor dem Baseltor unter Protest der Stadtsolothurner die erste Bresche, das sogenannte «Oltner Loch», geschlagen.

Altes Berntor im Jahr 1869.

Bereits vier Jahre später fiel die Bastion St.Peter beim heutigen Uferbau, 1856 folgten die St.Georgsbastion mit dem dritten Muttiturm, dem Haffnersturm, sowie das mittelalterliche Wassertor am nördlichen Brückenkopf der Wengibrücke. Die Errichtung des West- und später des Hauptbahnhofs und die enge Führung der Bahnlinie durch die Vorstadt rechtfertigten zusammen mit der geplanten Stadtentwicklung im Westen und Süden (vgl. Hauptartikel) zwischen 1866 und 1878 den Abbruch weiterer sieben Bastionen. Der Amthausplatz diente nun als Truppenplatz, das äussere Bieltor liess man wegen Protesten der Stadtbevölkerung noch sieben Jahre nach dem Schanzenabbruch stehen. 1877 wurde es aber ebenso wie das alte Berntor abgebrochen. Letzteres begleitet von Feuerwerk und unter dem Absingen von Spottversen.

1905 hatte die Stimmung wieder gedreht: Der Abbruch des Turnschänzlis zur Gewinnung von Baumaterial für das neue Zeughaus rief scharfe auswärtige Opposition unter anderem von Gottfried Keller hervor und führte zur Gründung des Schweizer Heimatschutzes. Die Bastion im Osten der Vorstadt fiel dennoch, nur die Riedholz- und die Krummsturmschanze blieben erhalten. Doch bezweckt eine Stiftung den Wiederaufbau des alten Berntors – Solothurn dreht sich im Kreis.

Quellen: Claudio Affolter «Architektur und Städtebau 1850–1920 Solothurn»; Dorli Hochstrasser «Das Hotel Metropol in Solothurn»

