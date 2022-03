Zytgloggeturm in Solothurn: Wegen Sanierung im Sommer eingepackt

Solothurn Wegen Sanierungsarbeiten: Solothurner Zytgloggeturm wird bis Oktober eingepackt Mit dem Zytgloggeturm wird dieses Jahr eines der ältesten Bauwerke von Solothurn saniert. Während der Arbeiten wird der Turm vollständig eingerüstet, weswegen das Ziffernblatt bis etwa Anfang Oktober verdeckt bleibt. 17.03.2022, 11.10 Uhr

Das Solothurner Wahrzeichen wird bis Oktober saniert und wird deswegen komplett eingerüstet. Andreas Kaufmann

Bei einer Bauwerksuntersuchung des Zytgloggeturms habe das Stadtbauamt Solothurn diverse Mängel im Dachbereich, am Mauerwerk und am Uhrwerk festgestellt, wie die Stadt Solothurn in einer Mitteilung schreibt.

Aufgrund der Rinnstellen am Blechdach dringt bei Regen immer wieder Wasser in die obersten Räume ein und an der Holzverschalung des unteren Daches sind teilweise Verfärbungen durch vormalige Wassereintritte feststellbar. Zudem weisen die Fensterchen im Turm schadhafte Fensterkittstellen auf.

In enger Zusammenarbeit mit der kantonalen Denkmalpflege sollen diese Schäden dieses Jahr saniert werden. Gleichzeitig mit der Dach- und Aussenhüllensanierung werden das Uhrwerk, die automatische Figurengruppe, der Glockenschläger sowie die Ziffernblätter restauriert. Für diese Sanierungsarbeiten muss der im 13. Jahrhundert erbaute Turm komplett eingerüstet werden.

«Die astronomische Uhr sowie das Schauspiel mit der Figurengruppe bleibt für die Allgemeinheit während den Bauarbeiten leider verborgen», so die Stadt Solothurn.

Verkehrseinschränkungen während der Bauzeit

Die Installation der Baustelle beginnt am Montag, 21. März. Die Bauzeit ist bis Anfang Oktober vorgesehen. Während dieser könne es vereinzelt zu Verkehrsbehinderungen kommen, wie die Stadtkanzlei mitteilt. In Absprache mit der Polizei werden Umleitungen signalisiert. Auch die Aussenbestuhlungen der umliegenden Restaurants müssen wegen der Baustelle verschoben werden.

Gemäss Stadtbauamt werde alles daran gesetzt, die Einschränkungen möglichst gering zu halten. (mgt)