Verschlossene Türen Ein Wasserleitungsbruch war schuld: Das Freibad Solothurn blieb am Freitagmorgen geschlossen Weil die Badi Solothurn zwischenzeitlich nicht mit frischem Wasser versorgt wurde, blieb der Betrieb am Freitagmorgen aus hygienischen Gründen geschlossen. Béatrice Scheurer 03.06.2022, 14.50 Uhr

Am Freitagmorgen standen die Wasserratten in Solothurn vor verschlossenen Türen: Das Freibad an der Aare musste wegen eines Wasserleitungsbruchs vorübergehend schliessen. Ein Zettel informierte die Schwimmerinnen und Schwimmer.