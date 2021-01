Solothurn Wenn Schnee nicht auf Strassen liegen bleibt, kommt er auf Deponien oder landet in der Aare Der Werkhof erklärt, was mit dem aus der Stadt Solothurn weggeführtem Schnee passiert. Judith Frei 28.01.2021, 04.56 Uhr

Am Montagmorgen lagen 15 cm Neuschnee in der Stadt. Für den Chef des Werkhofs, Patrick Schärer, bedeutete es, dass sein Arbeitstag um 4 Uhr am Morgen anfing, damit die Strassen schon am Morgen gepflügt waren. «Wir wussten, dass es schneien wird, waren dann aber schon überrascht über die Menge», sagt Schärer.

In den letzten Jahren hat Solothurn nicht mehr so viel Schnee gesehen. Dass der Arbeitstag dann schon in den frühen Morgenstunden anfängt, stört ihn nicht. «Das ist die Aufgabe des Werkhofs», sagt er. Sobald Schnee liegt, können dafür andere Aufgaben, wie Bäume zurückschneiden oder der Strassenreinigung nicht wahrgenommen werden.

Der Werkhof der Stadt Solothurn ist dafür zuständig, dass die Gemeindestrasse geräumt werden, der Kanton für die Kantonsstrassen. Der Schnee, der durch das Pflügen am Strassenrand aufgehäuft wird, bleibt in den meisten Fällen liegen. Schärer führt aus:

«Wir führen nur den Schnee an den neuralgischen Punkte weg, dort, wo er ein Sicherheitsrisiko darstellt.»

Da wird auch kein Unterschied gemacht, ob es sich um eine Kantonsstrasse oder eine Gemeindestrasse handelt. Die Rötistrasse beim Hotel H4 oder die Sternengassen sind solche Punkte – oder bei Bushaltestellen, wo der Schnee ein Ein- und Aussteigen verhindert. Die Innenstadt, insbesondere beim Marktplatz und beim Bieltor, werden auch geräumt. Für den Markt müssen die Schneehaufen geräumt werden.

In der Innenstadt wird kaum gesalzen. «Wenn es eisig wird, dann sind wir gezwungen zu salzen», sagt Schärer. Denn das Kopfsteinpflaster wird gefährlich rutschig, sobald sich Eis darauf bildet. Um die St.-Ursen-Kathedrale herum wird ein spezieller Split gestreut.

Split sind unterschiedlich grosse Steine, die verhindern, dass man ausrutscht. Salz ist bei der Kirche keine Option, da dieser den Solothurner Stein beschädigen würde.

Der weggeführte Schnee wird deponiert oder in die Aare gelassen

Seit Montag hat der Werkhof zwischen 100 und 120 Kubikmeter Schnee weggeführt. Dafür waren zwei Equipen mit je vier Leuten im Einsatz. Diese Schneemassen wurden bei den vorgesehenen Deponien abgeladen: Einen ist auf dem Kiesplatz hinter der Reithalle und die andere beim Kiesplatz beim Freibad. Dort darf der Schnee in Ruhe schmilzen.

Ein Teil des Schnees wird in der Aare entsorgt. Für diese Art der Entsorgung gelten Regeln, die das kantonale Amt für Umwelt aufgestellt hat. Der Schnee darf nicht älter als drei Tage und verschmutzt sein. Durch salzigen oder verdreckten Schnee können schnell Schäden in Gewässern entstehen. Das ist sich der Chef des Werkhofs bewusst: «Wir lassen nur Schnee aus der Innenstadt in die Aare und auch nur dann, wenn es nicht anders geht.»

Die Regeln des Kantons werden durch den Werkhof eingehalten und auch nur bei grossen Schneemengen durchgeführt. Entsorgt wird er immer an der gleichen Stelle direkt unter der Röti-Brücke beim Ritterquai.

Die Sicherheit kommt zuerst, dann die Umwelt

Die Aufgabe des Werkhofs ist es dafür zu sorgen, dass die Strassen für die Benützenden frei sind, um Unfälle zu verhindern, das sei bei diesen Schneemengen nicht immer einfach. Diese Interventionen sollen aber nicht einen übermässigen Einfluss auf die Umwelt haben. «Wir salzen keine Quartierstrassen», sagt Schärer. So gibt es schon viel weniger unnötiges Salz in der Umwelt.

Doch nicht nur Salz ist umweltbelastend. Auch das Split hat seine Nachteile: Die ausgestreuten Steine müssen wieder zusammengefegt und dadurch dass sie verschmutzt sind, entsorgt werden. «Dafür braucht man dann wieder eine Deponie», so Schärer. Für ihn ist Augenmass wichtig: Es wird nur Salz oder Split gestreut, falls unbedingt nötig. «Jetzt zum Beispiel wissen wir, dass es wieder wärmer wird, da verzichten wir darauf, zu salzen», sagt Schärer.