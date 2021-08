Start der «Barocktage» Rundgang mit Museumsleiter Weber: Was ist überhaupt «Barock» in Solothurn? Der Mitinitiator der Barocktage und Leiter des Museums Blumenstein, Erich Weber, führt durch die Stadt und erklärt, was Barock ist. Judith Frei 14.08.2021, 05.00 Uhr

Erich Weber, Leiter des Museums Blumenstein, führt Stadtredaktorin Judith Frei durch Solothurn. Tom Ulrich

Was ist Barock? Um der Antwort dieser Frage näherzukommen, sei die Jesuitenkirche der perfekte Ort, erklärt Erich Weber, Konservator des Museums Blumenstein und Mitinitiator der Barocktage, die am anlaufen. «Es gibt nicht eine Definition, was Barock ist. Da kommt man gleich in Teufels Küche und mehrere Spezialisten erklären, warum diese Definition falsch ist», erklärt der Historiker. Festlegen könne man, dass es sich um eine Epoche zwischen der Renaissance und dem Klassizismus handelt, also vom Ende des 16. Jahrhunderts bis zur zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.

«In dieser Zeit war richtig viel Geld in der Stadt Solothurn», erklärt Weber, während er in die Kirche in der Hauptgasse tritt. Das sieht man dem Bau auch an: Die Architektur wird durch die üppige Dekoration überdeckt. «Im Gegensatz zu den Schlössern und Privathäusern haben hier alle Schichten Zutritt», erklärt Weber. Dem Publik sei hier eine Show geboten worden: Die Kirche war die Kulisse, vor der der Priester den Gottesdienst auf Lateinisch mit Weihrauch und Orgelklänge gehalten hatte.

Tom Ulrich

Zuvorderst sassen die reichen Patrizier und hinten kamen die Menschen, die gesellschaftlich weniger hoch standen. Viele verstanden die lateinische Zeremonie gar nicht. Dafür konnten diese sich an den sinnlichen Elementen, den Bildern, der Dekoration, der Musik und dem Weihrauch, erfreuen. «Das Theatralische und Kulissenhafte ist sehr wichtig in dieser Zeit», erklärt Weber.

«In dieser Epoche ging es darum, sich zu inszenieren.» Mit Hinblick auf die sozialen Medien sei das heute ja nicht anders. Statt Facebook hatte man damals die Ahnengalerie bei sich zu Hause, die bei den Empfängen zur Geltung kam. Die Empfänge waren das Instagram, bei dem zeigt, was man hat. Die inszenierenden Elemente sehe man auch in der Architektur.

Erich Weber. Tom Ulrich

Die Inszenierung in der Jesuitenkirche sei gelungen. Aber: «Der Auftritt aussen ist weniger eindrücklich», so das Urteil des Historikers. Nach barocker Bauart hätte eine stattliche Strasse zum Gotteshaus führen sollen, damit der Bau zur Geltung kommt. Die Kirche reiht sich aber unscheinbar in die Häuserzeile ein und wird von vielen gar nicht wahrgenommen.

Bei der St.-Ursen-Kathedrale sei die Inszenierung der Hauptfassade gelungen. «Die Kathedrale ist aber kein barocker Bau», sagt Weber. Es handle sich hier um einen frühklassizistischen Bau, der barocke Elemente beinhaltet. «Man sieht auch in dieser Kirche Engelchen, die ihre Beine irgendwo runterhängen lassen.»

Tom Ulrich

«Bei vielen Häusern ist nur die Fassade barock»

Und wie barock ist Solothurn? Der Initiant der Barocktage und Historiker zögert. Eine klassische barocke Stadt sei auf dem Reissbrett entstanden, wie Karlsruhe. Mit klarer, geometrischer Strassenführung, wo ein Schloss in der Mitte steht. Das sei hier in Solothurn aber nicht der Fall. «Solothurn ist barock überformt.» Der mittelalterliche Stadtkern habe lediglich ein barockes Gewand bekommen. «Bei vielen Häusern ist nur die Fassade barock, die Hausstruktur ist viel älter», erklärt Weber. Das sei der Fall bei dem Hotel Couronne. «Dort tanzt man noch auf original spätmittelalterlichen Boden.»

Das barocke Zeitalter sei aber sehr prägend für die Stadt Solothurn gewesen und die dort entstandenen Bauwerke sehr gut erhalten. Das Palais Besenval, der Ambassadorenhof, das Von Roll Haus, das Museum Blumenstein und eben die Jesuitenkirche seien gute Beispiele dafür und das seien noch lange nicht die einzigen Bauten aus dieser Zeit.

Der auffälligste barocke Bau ist heute fast nicht mehr präsent: die Schanze. Dieser Bau sei auch mehr Show als wirkliche militärische Anlage gewesen, erklärt Weber. Die Stadt Solothurn ist komplett mit dieser «Fortifikation» umgeben gewesen, die die 4000 Seelen im Inneren hätte schützen sollen. Um die lange Mauer bewachen zu können, habe Solothurn aber zu wenige Einwohner gehabt, erklärt Weber. Dank Reiseberichten weiss man aber, dass die Anreise nach Solothurn beeindruckend war. Zuerst sei man an den verschiedenen Schlössern mit ihren Alleen und Parkanlagen vorbeikommen und dann sei man auf die hohen, weissen Stadtmauern gestossen.

All diese beeindruckenden Bauten konnte man damals bauen, da man gute Beziehungen zu Frankreich pflegte. Die Solothurner Patrizier haben Söldner in den Westen geschickt. Und der französische Ambassador hatte seine Residenz am Jurasüdfuss.

Auch durch die rauschenden Feste, die im Ambassadorenhof gefeiert wurden, sei viel Geld nach Solothurn geflossen. Der französische Hochadel habe auch das gesellschaftliche und kulturelle Leben beeinflusst. «Die Solothurnerinnen waren damals immer nach der neuesten Pariser Mode gekleidet, auch wenn sie nur bürgerliche Frauen waren», erklärt Weber. Dass es an bestimmten Festen auch einen Brunnen gab, aus dem Wein geflossen ist, sei mehr als ein Gerücht. «Vielleicht werden wir bei den nächsten Barocktagen auch einen Weinbrunnen aufstellen», sagt Weber schelmisch.