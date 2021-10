Geplanter RBS-Bahnhof: Das spricht aus Stadtsicht alles dagegen

Solothurn Was aus Sicht des Stadtpräsidiums alles gegen Obergeschosse beim geplanten RBS-Bahnhof spricht Der geplante RBS-Bahnhof wird an der kommenden Gemeinderatssitzung diskutiert. Ein Postulat fordert, das Vorinvestitionen getätigt werden, dass in Zukunft allenfalls doch noch Wohn- und Geschäftsräume oberhalb des Perrons Realität werden. Das Stadtpräsidium hält die Idee nicht für sinnvoll. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 18.10.2021, 05.00 Uhr

In Solothurn ist ein neuer RBS-Bahnhof geplant. Hanspeter Bärtschi

Der geplante RBS-Bahnhof am Solothurner Bahnhof kommt ohne Obergeschosse aus. Sprich: Es gibt oberhalb des Perrons weder Wohn- noch Geschäftsräume, wie einst angedacht. Als diese Nachricht bekannt wurde, kam es zu Kritik und politischen Vorstössen.

Das fraktionsübergreifende Postulat, das im Gemeinderat eingereicht wurde, wird voraussichtlich in der kommenden Gemeinderatssitzung diskutiert. Das Stadtpräsidium habe sofort zu prüfen, ob auf dem Gebiet des neuen RBS-Bahnhofs Solothurn Vorinvestitionen getätigt werden können, um eine spätere Überbauung des Areals sicherzustellen, schreiben die Erstunterzeichner Christian Herzog (FDP), Christof Schauwecker (Grüne) und Urs Unterlerchner (FDP).

Man verstehe den Zeitdruck der RBS, schreiben sie im Vorstoss. «Angesichts des zentralen Standorts des Areals wäre es jedoch ein Desaster, würde man künftigen Generationen verunmöglichen auf diesem ideal gelegenen Gebiet eine verdichtete Gebietsentwicklung vorzunehmen.» Darum müsse es das Ziel sein, den Neubau so statisch zu konzipieren, dass eine spätere Überbauung, unter laufenden Betrieb, möglich werde.

Das Stadtpräsidium empfiehlt dem Gemeinderat das Postulat als nicht erheblich zu erklären.

«Stadt und Kanton haben keine rechtliche Grundlage, eine Überbauung auf einem Grundstück im Eigentum eines Dritten zu fordern»,

heisst es in der Antwort auf das Postulat. Auch städtebauliche Zielsetzungen könnten ein solches Ansinnen nicht erreichen. Anders wäre es, wenn das Grundstück zum Verkauf angeboten und von der Stadt übernommen würden, was jedoch nicht der Fall sei.

Inbetriebnahme würde sich verzögern

Weiter geht das Stadtpräsidium auf die Abklärungen ein, die getroffen wurden. Eine Machbarkeitsstudie habe gezeigt, dass für eine spätere Überbauung und Unterkellerung des RBS-Bahnhofs Vorinvestitionen in der Grössenordnung von 6 bis 10 Millionen Franken notwendig wären. Ohne konkretes Projekt einer Mantelnutzung sogar von 10 bis 15 Millionen Franken, «da die Vorinvestition jegliche Möglichkeit einer Mantelnutzung mit entsprechenden Lasten und Stützenlagen abdecken müsste».

Auch zeitlich würden solche Vorinvestitionen zum Problem. Ein entsprechendes Vorprojekt würde frühestens 2023 vorliegen, so das Stadtpräsidium. Ein zusätzliches Jahr müsste für die Realisierung des aufwendigen und risikobehafteten Bau der Vorinvestition veranschlagt werden. «Die Inbetriebnahme des Bahnhofs des RBS würde sich somit um mindestens drei Jahre verzögern.» Statt wie geplant 2027 könnte der Bahnhof erst Ende 2030 in Betrieb genommen werden. Somit müsste das RBS-Gleis- und Perron-Provisorium länger in Betrieb bleiben.

Es sei aber wünschenswert die Zeitspanne des Provisoriums möglichst kurz zu halten, da dieses den Betrieb für Fussgänger, Langsamverkehr, Bus und motorisierter Verkehr einschränke. Auch biete das Provisorium wenig Konform für die Kunden und sei für den RBS ungünstig, da keine Zugkompositionen abgestellt werden können.

Auch die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens stellt das Stadtpräsidium in Frage. Bei einem solch exponierten Objekte seien sämtliche betriebliche und bauliche Unterhaltskosten während der gesamten Nutzungsdauer höher als üblich. Viele vergleichbare Projekte in Bahnhofsbereichen seien seien an der Wirtschaftlichkeit gescheitert.

Das Fazit des Stadtpräsidiums:

«Ein wirtschaftlich zu betreibendes Investitionsobjekt ist über den Gleisen der RBS nicht vorstellbar, insbesondre dann nicht, wenn neben dem Bahnhofplatz alternative Baufelder zur Verfügung stehen, auf denen Hochbauten konventionell erstellt werden können.»