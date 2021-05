Solothurn Wagenplatz gefordert: Warum Stadtpräsident Fluri keine Chance für das Anliegen der Wagabunten sieht Über das Infoportal «Barrikade.Info» melden sich die Wagabunten zu Wort, fordern endlich eine Lösung für ihre Lebensform. Stadtpräsident Kurt Fluri winkt ab, diese Chance habe man verpasst. Fabio Vonarburg 12.05.2021, 05.00 Uhr

Der Wagenplatz der Wagabunten auf dem Areal der Villa Gibelin. Michel Lüthi

Weiterziehen. Dieses Wort ist für die Wagabunten Alltag. Alle paar Monte packen sie ihre Siebensachen zusammen und ziehen weiter. Wie vergangene Woche: Am Freitagmorgen wurde der Wagenplatz auf dem Parkplatz der Solothurner Badi abgebaut, kurze Zeit später entstand er neu auf dem Areal der früheren Villa Gibelin.

«Bereits seit sieben Jahren sind wir in unseren Wagen in der Stadt Solothurn und Umgebung anzutreffen», schreiben die Wagabunten in einem Beitrag auf dem Infoportal «Barrikade.Info» von letzter Woche. «Sieben Jahre, in welchen wir versuchen unserem Anliegen einen fixen Standort für unseren Wagenplatz Gehör zu verschaffen. Doch leider gibt es nach wie vor keine Lösung für unser alternatives Wohnprojekt.»

In dieser Zeit habe man verschiedene Lösungswege angestrebt. Habe Unterschriften gesammelt, sei aktiv auf Besitzerinnen und Besitzer von Geländen zugegangen, «seien dies Privatpersonen, die Stadt, der Kanton oder die umliegenden Gemeinden». Alles vergeblich, wie die Wagabunten auf dem Infoportal weiter schreiben und darauf hinweisen, dass ihnen teils Steine in den Weg gelegt wurden. «Daher hat sich die Besetzung von Brachen für uns als effektivste Methode herausgestellt.» So haben sie bislang auf über 25 brachliegenden Plätzen in der Region gewohnt.

Aus Protest blieben die Wagabunten zuletzt auf dem Badi-Parkplatz länger, als mit der Stadt eigentlich vereinbart. Nach drei Monaten und somit Anfang März hätten sie das Gelände wieder verlassen müssen. Also nach jener Zeitspanne, nach dem ein Baugesuch fällig wird. Die Wagabunten blieben bis ein Tag vor der Eröffnung der Badisaison. Zogen also an jenem Zeitpunkt weiter, als der Parkplatz wieder gebraucht wurde.

Kurt Fluri sieht keine langfristige Lösung

Man habe ein Auge zugedrückt, sagt Stadtpräsident Kurt Fluri auf Anfrage und betont, dass der Platz zu räumen, auch nicht verhältnismässig gewesen wäre. «Sie haben niemanden gestört und auch den Badi-Parkplatz sauber hinterlassen.» So, wie es sich die Stadt von ihnen gewohnt ist. «Sie sind immer anständig», betont Fluri.

Bezüglich ihrem Anliegen für eine langfristige Lösung gibt es von Kurt Fluri jedoch ein klares Nein.

«Gemäss der Ortsplanung gibt es in der Stadt keinen Quadratmeter, der für einen Wagenplatz zur Verfügung steht, auch nicht auf einem Privatgrundstück.»

Im Rahmen der Revision der Ortsplanung, die kurz vor dem Abschluss steht, hätte man die Gelegenheit gehabt, eine Zone für alternative Wohnformen festzulegen. «Ich habe mehrmals den Gemeinderat darauf hingewiesen, dass man jetzt aktiv werden müsste, wenn man das denn will. Doch niemand hat die Initiative ergriffen.» Fluri weist auch daraufhin, dass die beiden bisherigen Vorstösse zu diesem Thema beide keine Mehrheiten fanden.

2015 wurde ein Vorstoss von Seiten der SP verworfen, der für die Wagabunten einen Zwischennutzungsvertrag auf dem Areal Weitblick forderte. Und 2019 fand auch ein Vorstoss von Seiten der Grünen keine Mehrheit, der die Erarbeitung eines Zwischennutzungskonzeptes verlangte, von dem auch die Wagabunten hätten profitieren können.

«Ich habe Verständnis für das Anliegen der Wagabunten», sagt Fluri. Und verweist auf den wenigen Platz, der in der Stadt zur Verfügung steht. Ausserdem sei eine grüne Wiese nicht automatisch als Stellplatz nutzbar: Es gebe Grünhalte- und Fruchtfolgeflächen sowie Schutzgebiete. Allerhöchstens hätte man im Bereich Weitblick oder beim Stadtmist etwas machen können, so Fluri, aber eben im Rahmen der Ortsplanungsrevision, für das es nun zu spät sei.

Kurt Fluri: «Die Wagabunten werden keine Ruhe finden.» Die Stadt wird die Praxis der letzten Jahre fortfahren, also wann immer möglich für drei Monate ein Auge zudrücken.

Und wie sehen die Wagabunten ihre Zukunft? «Die Suche nach einem geeigneten Standort gehe weiter», schreiben sie auf dem Infoportal «Barrikade.Info» zum Schluss: «Doch unterkriegen lassen wir uns nicht! Wir besetzen weiter bis wir eines Tages bleiben können!»