Solothurn «Waffen und Rüstungen – von Der Herr der Ringe bis Star Wars»: Spezialsonntag im Museum Altes Zeughaus Am ersten von drei Spezialsonntagen zur Sonderausstellung «Props» im Museum Altes Zeughaus können Fantasy-Liebhaber einem Gespräch mit Darstellern aus «Der Herr der Ringe» und «Star Wars» lauschen. 12.10.2021, 16.20 Uhr

Die Ausstellung «Props – Waffen und Rüstungen in fantastischen Filmen» hat einige Programmpunkte zu bieten. Hanspeter Bärtschi

Im Rahmen der Sonderausstellung «Props – Waffen und Rüstungen in fantastischen Filmen» findet am 17. Oktober der erste von drei Spezialsonntagen im Museum Altes Zeughaus in Solothurn statt.