Von der Karibik an den Jurasüdfuss: Kaplan Konrad Mair ist in Solothurn gestrandet Kaplan Konrad Mair wohnt eigentlich auf dem Inselstaat Saint Lucia. Wegen der Pandemie kann er aber nicht mehr zurückreisen. Bis das wieder möglich ist, arbeitet er in Solothurn. Im Gespräch erzählt er, was er an der Stadt schätzt. Helmuth Zipperlen 16.12.2021

Helmuth Zipperlen unterhält sich mit Konrad Mair (links), Priester auf der Karibik. José R. Martinez

Seine Wahlheimat ist der Inselstaat Saint Lucia in der Karibik. Aber seit Dezember 2020 ist Konrad Mair als Kaplan im Pastoralraum Solothurn–Unterer Leberberg tätig, weil die Pandemie eine Rückreise nach Saint Lucia verunmöglichte.

Der Inselstaat hatte verschiedene Besitzer. Bis zum Sturz Napoleons gehörte die Insel wie das nur 30 Kilometer entfernte Martinique zu Frankreich. Der Wiener Kongress sprach sie England zu und so ist Königin Elizabeth II. Staatsoberhaupt.

Als sich der aus dem Südtirol stammende Konrad Mair nach theologischen Studien mit 49 Jahren zum Priester weihen liess, zog es ihn in die Ferne. Statt in die Karibik hätte er auch nach Kasachstan zu den dortigen Deutsch-Russen gehen können. Alle um Rat Gefragten votierten für die Karibik, was Pfarrer Mair als so von Gott gewollt interpretierte.

Konrad Mair zeigt den Inselstaat. José R. Martinez

Er kam immer wieder nach Europa, besetzte Aushilfsstellen und brachte seinen Lohn mit zurück, denn die dortige Kirche ist arm und auch ein grosser Teil der Bevölkerung. Während seines Studiums lernte er Schweizer Theologen kennen und war überwiegend in der Ostschweiz tätig. Bekannte aus Langenthal ermunterten ihn, sich im Bistum Basel zu bewerben. Über Aushilfen im aargauischen Lengnau, Hägendorf und Grenchen kam er schliesslich nach Solothurn.

Ein Stolperstein in Solothurn

Bei dreimonatigen Aushilfen wie in Grenchen musste er sich beim Einwohnerregisteramt nicht melden. Da er länger in Solothurn bleibt, hätte er sich melden müssen. Irrtümlicher Weise war er der Ansicht, dies besorge der Arbeitgeber. Deshalb hat er sich zu spät angemeldet und prompt eine Busse von 250 Franken aufgebrummt bekommen. Alternativ konnte er die Busse auch mit gemeinnütziger Arbeit bezahlen. Deshalb musste er an drei Nachmittagen in der Woche in der Vebo arbeiten.

Rückblickend stellt Kaplan Mair fest, dass er von dieser Busse profitiert hat. Denn in der Vebo wurde er freundschaftlich aufgenommen und die Begegnung mit den Leuten dort empfand er als bereichernd. Denn die Seelsorge ist sein eigentliches Aufgabengebiet im Pastoralraum. Dazu gehören das Spenden von Sakramenten, Krankenbesuche und Besuche in Altersheimen. «Das ist genau das, was ich gerne mache und was mir liegt.»

Kaplan Mair fühlt sich wohl in Solothurn, ihm gefällt die Stadt. Der Markt zeugt von pulsierendem Leben und die magische Zahl 11 ist einzigartig. Das religiöse Leben in Solothurn unterscheidet sich nicht von anderen Orten. Auf die im Südtirol gelebte Volksfrömmigkeit angesprochen, meint er, dass diese auch dort auf dem absteigenden Ast ist. Es ist auch dort schwierig, die Jungen für die Traditionen zu begeistern.

Gelebte Ökumene

Kaplan Mair hat keine Berührungsängste mit anderen Konfessionen. In Saint Lucia, das zu etwa zwei Drittel katholisch ist, hatte er auch Kontakte zu den dortigen, oft fundamentalistisch ausgerichteten Freikirchen. In Solothurn hat er schon den reformierten Pfarrer Koen de Bruycker kennen gelernt. Die Pandemie hat sich lähmend auf die ökumenische Arbeit ausgewirkt.

Die Ökumene hält er für wichtig und biblisch begründet, denn Jesus spricht vom Hirten und seiner Herde. Er sagt dazu:

«Trennung geht schnell, Vereinigen geht langsam.»

Die Ökumene sei gottgewollt und deshalb sei das Gemeinsame zu betonen und dem Unterschiedlichen mit Toleranz zu begegnen.

Eben wurde Kaplan Mair für ein weiteres Jahr vom Pastoralraum Solothurn–Unterer Leberberg angestellt. Seine reiche Lebenserfahrung wird der im christlichen Sinne gemeinten Gemeinde zugutekommen.

