Solothurn Von den Kandidierenden bis hin zum Postplatz: Wen die Fasnachtszeitungen dieses Jahr ins Visier nehmen Frisch ab der Presse sind jetzt alle vier Fasnachtszeitungen der Stadt Solothurn erhältlich. «Dr Hudibras», «Amzblatt», «11 Minuten» und der «Postheiri». Fabio Vonarburg 12.02.2021, 05.00 Uhr

«Postheiri» schrieb einen Song über Kurt Fluri. Darin kommen auch Markus Schüpbach und Stefanie Ingold vor. zvg

Ob es sich die drei gut überlegt haben, was es bedeutet, Stadtpräsidentin oder Stadtpräsident werden zu wollen? Ob sie dabei daran gedacht haben, dass Solothurn gleich vier Fasnachtszeitungen hat, die sich mit Pointen auf sie stürzen werden? Laura Gantenbein, Stefanie Ingold und Markus Schüpbach gehören zu den diesjährigen Lieblingszielen vom «Amzblatt», «11 Minuten», «Dr Hudibras» und vom «Postheiri». In allen vier wurde zumindest ein Plätzchen für sie geschaffen:

Im «11 Minuten» ist ein Inserat zu lesen: «Unbekannte Kandidat*innen, Kandidat*aussen und Kandidat*en für das Stadtpräsidium. Niemand kennt dich? Du kennst niemanden? Dann melde dich bei uns. Anmeldeschluss: 26. April 2021, 17.01 Uhr.»

ist ein Inserat zu lesen: «Unbekannte Kandidat*innen, Kandidat*aussen und Kandidat*en für das Stadtpräsidium. Niemand kennt dich? Du kennst niemanden? Dann melde dich bei uns. Anmeldeschluss: 26. April 2021, 17.01 Uhr.» Im «Amzblatt» sind sie ein Feld im grossen Corona-bleiben-Sie-Zuhause-Familienspiel: «Sie landen auf Feld ‹Gurzelengasse›. Ihr Handy klingelt. Es ist schon wieder der, den Sie nicht kennen, der aber unbedingt mit Ihnen einen Kaffee trinken und sich als künftiger Stadtpräsident vorstellen möchte. Sie möchten sich hingegen lieber nicht von einem Unbekannten «lo hei due» und drücken deshalb die Home-Taste.»

sind sie ein Feld im grossen Corona-bleiben-Sie-Zuhause-Familienspiel: «Sie landen auf Feld ‹Gurzelengasse›. Ihr Handy klingelt. Es ist schon wieder der, den Sie nicht kennen, der aber unbedingt mit Ihnen einen Kaffee trinken und sich als künftiger Stadtpräsident vorstellen möchte. Sie möchten sich hingegen lieber nicht von einem Unbekannten «lo hei due» und drücken deshalb die Home-Taste.» «Dr Hudibras» wirft die Frage auf: «Warum hat der Schüpbach die Nomination zum Kandidaten gewonnen?» und beantwortet sie gleich selber: «Wegen seiner lupireinen Präsentation.»

wirft die Frage auf: «Warum hat der Schüpbach die Nomination zum Kandidaten gewonnen?» und beantwortet sie gleich selber: «Wegen seiner lupireinen Präsentation.» Der «Postheiri» gibt Kulturtipps zu den Präsidiumsqualen. Kümmert sich in erster Linie aber um eine würdige Verabschiedung von Stadtpräsident Kurt Fluri. Was sie sich darunter vorstellen? Einen Song, den Kurt-Fluri-Abgesang. Dazu gibt es nicht nur die Lyrics, «Aui Narre sy derbii, Kurt di Ziit isch jetz verbih», sondern dieser wurde tatsächlich in einem Tonstudio eingesungen und dem Stadtpräsidenten überreicht. Kurt Fluri hätte seine Rührung hinter der Maske nur schlecht verstecken können, heisst es von Seiten der Redaktion.

Humoristische Haue für den Postplatz

Zudem lanciert der «Postheiri» zum ersten Mal in ihrer hundertjährigen Geschichte eine Petition, und zwar auf der Plattform petitio.ch, die zu dieser Zeitung gehört. Es geht um den Postplatz. Dieser sei eine optische Qual, eine ästhetische Umweltverschmutzung, schreibt die Fasnachtszeitung und fordert: «Die Stadt soll bitte wenigstens die Gnade haben, dem Platz einen würdigen Namen zu geben, der zu seinem desolaten Zustand passt. Unser Vorschlag: Grenchenplatz.» Stand gestern haben bereits über 100 Personen das Anliegen unterstützt.

Auch das «Amzblatt» nimmt den Postplatz ins Visier. Der Bewertungs-Ausschuss der Unesco meldet sich hier zu Wort und würdigt den Platz: «Die gegenwärtige Gestaltung des Postplatzes in Solothurn nimmt in einmalig konsequenter Weise den aktuellen Zeitgeschmack des akuten Geschmackverlustes auf und gipfelt in seiner einzigartigen kompromisslosen Ausgestaltung im Höhepunkt dieser neuen avantgardistischen postcoronatischen Bewegung der totalen apropokalyptischen Geschmacklosigkeit.»

Auch die Geschehnisse in Grenchen entgehen dem «Hudibras» nicht, wie das Stelleninserat auf Seite 11 zeigt. Gesucht wird ein Stadtpolizist. Unter was man mitbringen muss, heisst es: «Schweizer Bürgerrecht und Leumundszeugnis der letzten 10 Tage.» Und: «Alles Weitere brauchen wir nicht zu wissen.»

Ist doch «11 Minuten» die älteste Fasnachtszeitung?

Fasnachtszeitungen kennen meist keine Gnade. Dies gilt auch untereinander, wie die Fasnachtszeitung «11 Minuten» beweist. Ihr Lieblingsopfer dieses Jahr – ihre Redaktionskollegen vom «Postheiri», der dieses Jahr seinen hundertsten Geburtstag feiert. «11 Minuten» ruft sich kurzerhand selber zur ältesten Fasnachtszeitung der Stadt aus.

«Im Jahre 1920 erschien die erste Ausgabe von ‹11 Minuten›. Eine Fasnachtszeitung war vor 101 Jahren ein absolutes Novum – und erst noch ein Gratisblatt!», schreiben die Redaktoren. Und im Blatt meldet sich der Jubilant zu Wort, der «Trostheiri»: «Wer hätte gedacht, als wir vor 100 Jahren anfingen, dass wir uns am Markt der Fasnachtszeitungen so lange als Nummer 2 etablieren können?» Und: «Als Kopie des bereits seit einem Jahr existierenden Elitehefts ‹11 Minuten› wurden wir 1921 schon abgeschrieben.»