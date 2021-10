Öufi-Brauerei arbeitet mit Brauerei aus Tansania zusammen

Solothurn Von Arusha nach Solothurn und retour: Die Öufi-Brauerei bildet Chefbrauer aus Tansania weiter Die Solothurner Öufi-Brauerei spannt mit der Twiga Brewery aus Tansania zusammen. Der Brauer Damian Mosoka lernt vom erfahrenen Braumeister Moritz Künzle in Solothurn. Judith Frei 15.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bierbrauer Moritz Künzle und Damian Mosoka in der Öufi-Brauerei. Zvg

Damian Mosoka sitzt während des Video-Calls bei sich zu Hause auf seinem Sofa. Der 23-jährige Bierbrauer trägt einen Öufi-Pullover, in der Hand hält er eine leere Rivella-Flasche. «In Solothurn haben mich alle ‹Rivella-Man› genannt», meint er lachend. Heute vor einer Woche hat Mosoka, nach seinem vierwöchigen Aufenthalt am Jura-Südfuss, die Heimreise nach Tansania angetreten.

Dort wohnt er in der 2-Millionen-Stadt Arusha, die sich am Fuss des Mount Meru, ein 4500 Meter hoher Vulkan, befindet. Doch nicht alles in Mosokas Heimat ist grösser als in Solothurn: Die Twiga Brewery, sein Arbeitsort, ist um einiges kleiner als die hiesige Öufi-Brauerei. Lediglich 500 Hektoliter Bier pro Jahr wird dort gebraut, hier in Solothurn wird ungefähr das Zehnfache produziert.

Ein Hägendörfer in Tansania

Dies soll aber nicht mehr lange so bleiben. Die Deutsch-Schweizer Investoren, denen die Mikrobrauerei gehört, wollen sie vergrössern. Dafür brauchen sie Personal, das mit einer grösseren Anlage vertraut ist. Hier kommt die Öufi-Brauerei ins Spiel. Über eine Verwandte des Solothurner Familienbetriebs hat der Hägendörfer Twiga-Mitgründer Raphael Flury den Kontakt zwischen den Brauereien hergestellt.

Dabei soll das Solothurner Unternehmen aufzeigen, wie die zukünftige Produktionsstelle in Arusha aussehen könnte.

«Bei dieser Zusammenarbeit geht es um den unmittelbaren Wissenstransfer»,

erklärt Moritz Künzle, Braumeister der Öufi-Brauerei: «Wir haben über 20 Jahre Erfahrung im Bierbrauen.»

Durch seine Tante, die massgeblich für die Zusammenarbeit verantwortlich ist, war Künzle schon mehrmals in Tansania, so auch diesen Sommer. Für zwei Wochen hat er Damian Mosoka an seinem Arbeitsort begleitet. «Mich hat es erstaunt, wie hoch das Niveau dort ist», sagt Künzle. Mosoka ist Autodidakt und als Chefbrauer verantwortlich für die Produktion: «Er bringt wirklich ein prima Bier raus.»

Brauer unter sich: Damian Mosoka und Moritz Künzle in der Twiga Brewery in Arusha. Künzle hat ein IPA- und Pils-Rezept nach Tansania gebracht, um das Portfolio der Brauerei zu vergrössern. Zvg

Strom ist teurer als Arbeitskraft

Das Arbeitsumfeld unterscheide sich stark vom Schweizer Umfeld. Strom sei sehr teuer, Arbeitskraft aber weniger, hat Künzle erfahren. So sei es wichtig, dass Mosoka möglichst energieeffizient arbeitet. «Wir haben zusammen die Kühlleitungen isoliert, damit er Strom sparen kann», erinnert sich Künzle.

Vor fünf Wochen ist Damien Mosoka dann in die Schweiz gereist. Beeindruckt von der grossen Brauanlage in Solothurn, hat er sich mit einem Heft bewaffnet, an die Arbeit gemacht. In seinem Heft hat er Fragen oder Gelerntes notiert. Er erklärt:

«Ich wollte alles über die Produktion lernen: Über den Brauprozess und wie das Bier abgefüllt wird. Aber auch wie die Planung funktioniert.»

Während der vier Wochen hat er auch die Schweiz kennen gelernt. «Ich habe sehr viele neue Dinge gegessen», meint er lachend: «Fondue, Käse, Berliner, Rivella und noch vieles mehr.» Rivella wollte er zuerst gar nicht probieren, am dritten Tag in der Schweiz habe er sich einen Ruck gegeben und das für ihn exotische Getränk probiert. «Ich wurde sofort süchtig und habe nur noch Rivella getrunken», sagt er und krümmt sich vor Lachen.

Die Heso war ein Highlight für den Besucher aus Tansania

«Ich habe Bern besucht, war zweimal in Luzern, einmal auf dem Pilatus und einmal im Verkehrsmuseum», sagt er begeistert. Natürlich sei er auch auf dem Weissenstein gewesen. Und die Heso? Bei dieser Frage leuchten seine Augen: «Ich war sehr viel an der Heso. Das war so cool. Dort habe ich viele Leute kennen gelernt und konnte Nummern austauschen. Einige haben mich auch auf Instagram gesehen und wollten ein Foto von mir machen. Als ob ich ein Star bin», sprudelt es aus ihm heraus.

Moritz Künzle war von seinem Wissensdurst beeindruckt. Und auch wie es für ihn scheinbar einfach war, Kontakte in Solothurn zu knüpfen. «Er ist einfach ein cooler Typ», meint er lachend. Zum Abschluss haben sie ein Bier zusammen gebraut. «Wir werden das Bier bei uns als Collaboration-Brew verkaufen», so Künzle.

Moritz Künzle besuchte Damian Mosoka diesen Sommer in Arusha. zvg Dabei konnte er sich ein Bild von der Arbeitsweise der Twiga Brewery machen. zvg Das Niveau hat ihn beeindruckt. zvg zvg Damian Mosoka begutachtet den Biertreber in der Öufi-Brauerei. zvg Er hat die ganze Produktion kennen gelernt. zvg Er hat überall mit angepackt. zvg

Damian Mosoka ist vor einer Woche wieder in den Süden geflogen und dort ging es für ihn im gleichen Tempo weiter. «Unsere Schweizer Geschäftsführerin, Saphira von Moos, hat mich angerufen, um den Produktionsplan zu besprechen. Während meines Aufenthalts hat die Twiga fast den gesamten Lagerbestand verkauft und ich musste dringend brauen», erklärt er. So hat er letztes Wochenende wieder damit angefangen, das Lager aufzufüllen.

Wie es mit der Twiga Brewery weitergeht, weiss er nicht genau, doch ist er gespannt auf die Veränderung. «Alle haben hier jetzt das Gefühl, dass ich der Experte bin», sagt er. Ganz geheuer scheint ihm das nicht zu sein. Jetzt sitzt er müde auf seiner Couch und soeben läutet es an seiner Türe: Sein Abendessen ist angekommen. Er verabschiedet sich mit einer Einladung, ihn doch in der Twiga Brewery in Tansania zu besuchen.