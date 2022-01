Der Jazzclub Solothurn hat ein neues Zuhause

Solothurn Vom Sternen in den Chutz und nun in die Kulturgarage: Der Jazzclub hat ein neues Daheim Seit seiner Gründung Ende 1970er-Jahren hat der Jazzclub seine Konzerte im Restaurant Sternen abgehalten. Doch seit dem Besitzerwechsel steht ihnen der Raum nicht mehr zur Verfügung. Jetzt haben sie einen neuen Ort gefunden. Judith Frei 17.01.2022, 05.00 Uhr

Rolf Imhof und Urs Lüthi in der Kulturgarage – dem neuen Zuhause des Jazzclubs Solothurn. Hanspeter Bärtschi

Seit es den Jazzclub Solothurn gibt, spielte er seine Konzerte im Weinkeller des Restaurants Sternen. Das erste Konzert fand im Herbst 1978 statt. Damals seien sie noch gar kein Club gewesen, erinnert sich Präsident Rolf Imhof. Die Gründung folgte erst wenige Monate später, aus finanziellen Gründen.

Rolf Imhof war eines von fünf Gründungsmitglieder und der Letzte, der noch aktiv dabei ist. Zu Beginn waren noch René Bernasconi, Marcel Gerber, Werny Winterberg und Jürg Pfluger involviert. «Es war lustig», sagt Imhof, wenn er an die Gründungszeit zurückdenkt.

Ein Ort mit Clubatmosphäre gefunden

Damals als noch Dreck von der Decke des Weinkellers auf die Bühne fiel und die Stühle und Tische jedes Mal in den Keller getragen werden mussten. Nicht nur ist es lange es her, seither hat sich auch viel verändert. Die jüngste Veränderung: Die Konzerte werden nicht mehr im Sternen gespielt.

Als das Haus verkauft wurde, wollte man mit den Besitzenden ein Lösung finden. Das gelang aber nicht. Traurig darüber ist weder Imhof noch sein Vize Urs Lüthi. «Ich denke, wir haben jetzt eine gute Lösung gefunden», sagt Lüthi.

Er steht neben Imhof in der Kulturgarage an der Unteren Steingrubenstrasse. Der Saal ist leer, die kleinen Club-Tische stehen in einer Ecke aufeinandergestapelt. Mit geübten Blick schauen sich die zwei Männer im Kulturlokal um. «Hier wird es bestimmt mehr Clubatmosphäre geben als vorher», ist sich Lüthi sicher.

Zwischenstation im Restaurant Chutz

Die letzten Konzerte waren aber nicht im Sternen. Dort haben seit dem ersten Lockdown 2020 keine Musiker mehr gespielt. Als es wieder möglich war, Konzerte zu organisieren, blieb das Restaurant weiter geschlossen. «Marta hat gemeint, wir sollen doch zu ihr kommen», erklärt Imhof. Marta Kaus, die Wirtin des Restaurant Chutz, ist Jazz-Enthusiastin und beherbergt schon den Verein Jazz im Chutz.

Das sei eine gute Lösung gewesen, sagen die Männer unisono. Sie seien der Gastgeberin und auch dem Verein Jazz im Chutz sehr dankbar. Denn sie hatten nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern durften auch die Infrastruktur des Vereins benützen.

Keine Konkurrenz, sondern eine Ergänzung

Dass sie im Lokal des Mitbewerbers ihre Konzerte abhalten durften, sei kein Problem gewesen. «Jazz im Chutz ist eine Ergänzung zu uns und keine Konkurrenz», betont Imhof. Der Jazzclub Solothurn spielt traditionellen Oldtimer Jazz, Jazz im Chutz ist experimenteller ausgerichtet, hier wird Modern Jazz gespielt.

Für die beiden war es aber klar, dass sie nicht für immer im «Chutz» bleiben wollen. «Wir wurden auch von Mitglieder angesprochen, dass die Konzertatmosphäre vermisst wird», erklärt Imhof. Im Chutz ist es informeller, das Publikum bleibt nicht immer am Platz sitzen.

In der Kulturgarage wird wieder die gewohnte Konzertatmosphäre entstehen, das ist für die zwei Männer gewiss. Die Mitglieder des Clubs können auch wieder zu alten Gewohnheiten zurückkehren, schläg Lüthi vor, und in der Pizzeria Zone 11 über der Strasse vor dem Konzert essen gehen.

Hoffnung auf neues Publikum an neuem Ort

Die Feuerprobe für den Club kommt am 28. Januar. Dann findet das erste Konzerte am neuen Ort statt: Die Berner Band Steamboats Rats tritt auf und spielt New Orleans, Dixie und Swing.

Beide hoffen, dass an den neuen Ort auch ein neues Publikum einfinden wird. «Die Jazzszene hat ein Überalterungsproblem», erklärt Lüthi. Die Bandmitglieder, das Publikum und die Konzertorganisatoren werden immer älter. «Es wäre schön, wenn wir in Zukunft auch ein jüngeres Publikum anlocken können», sagt er.

Beim Jazzclub Solothurn sind die Mitgliederzahl leicht rückläufig. Heute haben sie noch rund 160 Mitglieder, vor zehn Jahren war es noch knapp 200.