Kurt Fluri führt durch «sein» Solothurn

Solothurn Vom Stadtpräsidenten zum Stadtführer: So hat sich Kurt Fluri während seiner ersten Führung geschlagen Der ehemalige Stadtpräsident und die Opernsängerin Marion Ammann führen gemeinsam von Kirche zu Kirche. Dabei erklären sie, wie die Kirchen entstanden. Judith Frei Jetzt kommentieren 27.05.2022, 05.00 Uhr

Kurt Fluri referiert in der Jesuitenkirche über die Geschichte des Gebäudes. Hanspeter Bärtschi

Nein, kein Geistlicher erhebt seine Stimme in der Jesuitenkirche, sondern eine Person, die man normalerweise in politischen Gremien sieht: Kurt Fluri. «Eigentlich sollte man nicht so laut in einer Kirche sprechen», sagt er beinahe verlegen. Der ehemalige Stadtpräsident hat an diesem Donnerstagnachmittag seine Premiere als Stadtführer. Mit Opernsängerin Marion Ammann, die die Führung musikalisch begleitet, erzählt er in drei Kirchen historische Anekdoten über den entsprechenden Ort.

1. Station: Die Jesuitenkirche

In der prunkvollen Jesuitenkirche beginnt die musikalische Stadtführung. Zur Begrüssung singt Marion Ammann «Ave Maria». Sie steht direkt neben der Orgel, auf der sie Iona Haueter begleitet, und ist deshalb für die Zuhörenden kaum sichtbar, weil sie sich mehrere Meter über dem Publikum befindet. Aber ihre Stimme füllt die Kirche problemlos aus.

Über 50 Besucherinnen und Besucher lauschen der unsichtbaren Sängerin. Später meint Ammann zu diesem Auftritt begeistert: «In der Jesuitenkirche konnte ich so richtig Gas geben.»

Hoch oben über dem Publikum singt Marion Ammann und Iona Haueter begleitet sie an der Orgel. Hanspeter Bärtschi

Nach dem Gesang erklärt der ehemalige Stadtpräsident, wie die Jesuiten nach Solothurn kamen und wie sie als Förderer der Kultur die Stadt prägten. Nicht nur die Jesuiten, sondern auch das Zeitalter des Barocks habe die Stadt beeinflusst.

«Solothurn gilt als die schönste Barockstadt der Schweiz», erklärt Fluri. Dass viele prominente Gebäude, so wie die St.-Ursen-Kathedrale, gar nicht der barocken Bauweise zuzuordnen sind, sei bekannt. «Solange niemand in Frage stellt, dass wir die schönste Barockstadt haben, sollten wir diesen Ruf weiter pflegen.»

Nach der ersten Station in der Hauptgasse geht es wenige Schritte weiter zum Klosterplatz. Auch dort wird man zu einem geistlichen Ort geführt.

2. Station: Die Peterskapelle

Von aussen sieht die kleine Kapelle weniger eindrucksvoll aus als die Jesuitenkirche. Beim Eintreten findet man auch nicht die typische Kühle grosser Kirchen vor, anstatt auf langen Bänken sitzt man hier auf Stühlen.

Hier wird das Publikum einem Solothurner zuhören: Ammann singt hier Lieder des Komponisten Richard Flury.

Marion Ammann singt in der Peterskapelle Lieder von Richard Flury (1896–1967). Hanspeter Bärtschi

Und Kurt Fluri erklärt, wie die Stadt und auch die kleine Kapelle entstanden sind. Dabei gelangt er von der Christenverfolgung in der Antike zum Bau der A5, bei der Abschnitte einer römischen Strasse gefunden wurden, zu den Jubiläumsfeierlichkeiten der Stadt, die noch zu seiner Amtszeit organisiert wurden und durch bekannte Gründe immer wieder verschoben werden mussten.

Und Kurt Fluri teilt sein Wissen über die Entstehung der Stadt. Hanspeter Bärtschi

3. Station: Die St.-Josef-Kirche

Zuletzt befindet sich das Publikum in einer komplett anderen Lokalität: im Haus der Kunst in der St.-Josef-Kirche, neben dem Stadtpräsidium. In der säkularisierten Kirche gibt es keine Orgel, dafür spielt Iona Haueter auf einer sogenannten Psalmenpumpe.

In der säkularisierten St.-Josef-Kirche (Haus der Kunst) singen die Frauen Volkslieder und Haueter spielt auf der Psalmenpumpe. Hanspeter Bärtschi

Zu den lustigen Töne, die aus dem Instrument kommen, singen die zwei Frauen zweistimmige Volkslieder in den verschiedenen Landesprachen.

Kurt Fluri erklärt, dass die kleine Kirche früher zu einem Kloster gehört habe, und zeigt auf, wie es um die anderen Klöster in der Stadt steht und wie schwierig es sei, die Gebäude einer Neunutzung zuzuführen, mit der auch die Anwohnenden einverstanden seien.

Und schon bald ist die erste Führung im Haus der Kunst zu Ende. Hanspeter Bärtschi

Er spielt damit auf das Kapuzinerkloster an und ist überzeugt, dass sich darüber noch Lausanner Richter den Kopf zerbrechen werden. Ja, Kurt Fluri hat wieder bewiesen, dass er ein eingefleischter Experte «seiner» Stadt ist. Dass es ihm aber auf der politischen Bühne wohler ist, wurde beim begeisterten Applaus zum Schluss offensichtlich.

Marion Ammann und Kurt Fluri führen jeweils nachmittags am 1. Juli, 9. Juli und 10 Juli durch die Stadt. Anmeldung unter: 079 298 78 22.

