Solothurn Visualisierungen des Roten Platzes begeistern - das «unorthodoxe Vorgehen» sorgt für Stirnrunzeln Eine Firma aus Trubschachen geht offensiv vor: Sie stellt Visualisierungen her, wie der Rote Platz neu gestaltet werden könnte. Wie kommt das bei den Gemeinderäten an? Judith Frei 23.02.2021, 05.00 Uhr

Wenn es nach der Firma Jakob gehen würde, sieht der Rote Platz in Zukunft so aus. Jakob AG

Die Emmentaler Firma Jakob AG ist überzeugt, dass die schattenwerfende begrünte Seilstruktur - eine Pergola-artige Konstruktion - einen Gewinn für den Roten Platz sei. Dadurch würde der Platz abgekühlt, einen Beitrag an die Biodiversität geleistet und ein Begegnungsraum geschaffen. Auf eigene Kosten hat die Firma Visualisierungen angefertigt und dem Stadtbauamt und dieser Zeitung zugestellt.

Letzten Herbst hat die SP ein Postulat mit dem Titel «Umgestaltung und Aufwertung des ‹Roten Platzes› vor der Baloise Bank SoBa» im Gemeinderat eingereicht. «Wir haben uns für den Platz genau solche Pergolas vorgestellt», erklärt der Verfasser und Erstunterzeichner des Postulats, Felix Epper.

Es sei ihm ein grosses Anliegen, dass die Stadt auch etwas gegen die Klimaerhitzung tut. «Es ist tatsächlich eine unorthodoxe Vorgehensweise», meint Epper auf die Frage, was er vom Vorpreschen des Unternehmens hält. Sowieso wollte Epper, dass der Rote Platz bei den Diskussionen über den nächsten Finanzplan höhere Priorität eingeräumt wird.

Auch Heinz Flück von den Grünen findet diese Idee interessant. Doch wirft er ein, dass auf dem Platz zu bauen technisch sehr aufwendig sei und er bezweifelt, dass so ein grosser Platz geeignet ist für eine diese Konstruktion. Für ihn ist es klar, dass er den Vorstoss der SP weiterhin unterstützen wird. Er sieht aber keine erhöhte Dringlichkeit für das Projekt, nur weil die Firma diese Visualisierung gemacht hat. «Eine Firma darf schon für seine Projekte werben, dass in der Zeitung so gross darüber berichtet wird, ist etwas anderes», sagt er.

Auch positive Stimme aus der GLP

Auch Claudio Hug (GLP) kann der Skizze viel abgewinnen. Das sei ein interessanter Vorschlag. «Das ist eine gute Art, dass der Platz vertikal begrünt wird und regt zum Denken an.» Auch er findet, dass auf dem Platz etwas geschehen muss.

«Es ist jetzt ein toter Platz»,

sagt er. Die Skizze zeige auf, wie man den Platz beleben kann. «Die Konstruktionen sind auch ein Blickfang», findet er. Er findet auch, dass das Vorgehen der Firma nicht verkehrt ist. «Es ist ja nicht so, dass wir einfach sagen werden: ‹So machen wir das›», präzisiert er. Dafür gibt es ein ordentliche Verfahren. Der Gemeinderat solle das aber nicht auf die lange Bank schieben, sondern das schon in den nächsten Finanzplan aufnehmen. «Jetzt kommen zuerst die Schulhäuser dran, aber sobald diese gemacht sind, kann man den Roten Platz angehen», führt Hug weiter aus.

Charlie Schmid von der FDP meint, dass die Begrünung des Platzes auf den ersten Blick ästhetisch und ökologisch sinnvoll scheint. Die Pläne würden als Gedankenanstoss allemal taugen, aber «gilt es, die üblichen und gesetzlich korrekten Verfahren bei einem Projekt dieser Grössenordnung einzuhalten.»