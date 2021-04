Solothurn Viele Leute am Landhausquai: «In einzelnen Fällen mussten wir schon eine Busse aussprechen» Trotz Corona: Bei schönem Wetter ist der Landhausquai ein beliebter Treffpunkt. Walter Lüdi, Kommandant der Stadtpolizei Solothurn, spricht im Interview über die aktuelle Situation. Fabio Vonarburg 10.04.2021, 05.00 Uhr

Stadtpolizei Solothurn: Polizeikommandant Walter Lüdi

Der Landhausquai sorgt derzeit immer wieder für Gesprächsstoff in der Stadt. Und zwar immer dann, wenn das Wetter dazu einlädt, draussen zu verweilen. Immer dann ist der Landhausquai sehr gut besucht, was in Zeiten von Corona schnell problematisch wird. Auch dieses Wochenende wird es wieder schön, zudem hat jetzt auch die Hafebar auf der gegenüberliegenden Seite der Aare offen. Der Kommandant der Stadtpolizei, Walter Lüdi, nimmt zur aktuellen Situation Stellung.

Corona zum Trotz: Der Landhausquai ist bei schönem Wetter ein beliebter Treffpunkt. Als wie problematisch schätzen Sie die Situation derzeit ein?

Walter Lüdi: Es ist tatsächlich so, dass der Landhausquai gut besucht ist. Das kann man nicht wegdiskutieren. Solange aber die maximale Gruppengrösse von 15 Personen sowie die Abstände zu den anderen Gruppen eingehalten werden, ist dies aber legitim. Unsere Patrouillen haben schon mehrfach festgestellt, dass der erste Eindruck täuschen kann.

Das heisst?

Wenn man etwa von der Kreuzackerbrücke oder der Wengibrücke auf den Landhausquai schaut, sieht es optisch so aus, als würden die Abstände nicht eingehalten. Als nach entsprechenden Meldungen aus der Bevölkerung unsere Patrouillen vor Ort eintrafen, zeigte sich, dass es zwar viele Leute hat, diese aber die nötigen Abstände einhalten. Dort wo wir aber Widerhandlungen feststellen, intervenieren wir natürlich entsprechend.

Intervenieren bedeutet?

Die Leute werden auf die nicht eingehaltenen Abstände aufmerksam gemacht und in einzelnen Fällen mussten wir auch schon Bussen aussprechen. Meistens ist es aber so, dass die Personen den Anordnungen Folge leisten und sie auch begreifen. Jedoch können wir nicht dauernd am Landhausquai präsent sein und es kann schon sein, dass wenn wir das nächste Mal vor Ort sind, sich wieder ein ganz anderes Bild präsentiert.

Kurz vor Ostern hat die Stadt noch einen Aufruf gemacht, sich besser zu verteilen und auch andere Plätze der Stadt zu nutzen. Hat dieser Aufruf gefruchtet?

Dies ist schwierig zu beurteilen. Am Gründonnerstag hatte es wegen der Witterungsverhältnisse viele Leute am Landhausquai. In den darauffolgenden Tagen hat das Wetter bekanntlich umgeschlagen, die Bise hat eingesetzt und es war draussen nicht mehr so gemütlich. Folglich war der Aufenthalt beim Landhausquai weniger attraktiv.

Dieses Wochenende ist es wieder etwas wärmer, zudem ist seit Freitag auch die Hafebar offen. Erwartet die Stadtpolizei wieder eine Verschärfung der Situation?

Auch das kann man grundsätzlich so nicht sagen. Die Hafebar ist zwar ein zusätzliches Angebot, das mehr Personen anziehen kann. Auf der anderen Seite könnte dies aber auch dazu führen, dass die Leute sich besser verteilen respektive sich auch vermehrt auf der Aareseite beim Kreuzackerplatz aufhalten.

Wird jetzt die Stadtpolizei am Wochenende verstärkt Präsenz markieren?

Das ist richtig. Wir werden unsere Prävention wieder aufrechterhalten, wie wir dies in letzter Zeit immer gemacht haben, wenn wir aufgrund der Witterungsverhältnissen davon ausgingen, dass die Leute sich vermehrt im Freien treffen.

Gibt es nebst dem Aaremürli noch andere Problemzonen in der Stadt, bei denen die Abstände häufig nicht eingehalten werden?

Von Seiten der Patrouillen haben wir keine entsprechenden Hinweise. Entlang der Aare hat es genügend Plätze, um die nötigen Abstände einhalten zu können. Auch in der Altstadt stellen wir eine sehr gute Disziplin fest. Die meisten halten sich an die Regeln und tragen eine Maske, sobald die Abstände nicht mehr eingehalten werden können.