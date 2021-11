Solothurn Vernissage des 22. Kunstsupermarkts: Ist das Kunst? Heute Donnerstag findet die Vernissage des 22. Kunstsupermarkts statt. Ausstellungsmacher Peter L. Meier erklärt sein Konzept.

Judith Frei 04.11.2021, 05.00 Uhr

Peter Lukas Meier am Kunstsupermarkt Solothurn im Rothus. Tom Ulrich

«Ich finde es toll, wenn bei mir in der RothusHalle darüber diskutiert wird, was Kunst ist und was nicht», sagt Peter L. Meier, der das Konzept des Kunstsupermarkts nach Solothurn brachte. Mit seinem Supermarkt will er nicht nur Diskussionen anregen, sondern Kunst möglichst vielen niederschwellig zugänglich machen.