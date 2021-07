Vereidigung der Gemeinderatsmitglieder in Solothurn

Solothurn Vereidigung der neuen Gemeinderatsmitglieder: «Für mich ist politische Beteiligung selbstverständlich» Am Dienstag Abend werden die neuen Gemeinderatsmitglieder vereidigt. Sibille Keune (glp) ist mit Jahrgang 1999 das jüngste Gemeinderatsmitglied. Die Primarlehrerin erklärt, wie sie politisiert wurde und für was sie sich im Gemeinderat einsetzen wird. Judith Frei 06.07.2021, 05.00 Uhr

Sibille Keune ist die jüngste Gemeinderätin dieser Legislatur. zvg

Wie kommt es Ihnen vor, als jüngstes Mitglied des Gemeinderats gewählt zu sein?

Sibille Keune: Die Wahl war eine Überraschung und ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe.

Seit wann interessieren Sie sich für Politik?

Ich bin in einer politischen Familie aufgewachsen. Meine Mutter, Katharina Leimer, ist für die CVP in den Gemeinderat gewählt worden, als ich sechs Jahre alt war. Für mich ist die politische Beteiligung selbstverständlich und zwar nicht nur passiv, sondern auch aktiv. Ich wollte mich schon immer aktiv politisch engagieren.

Sie sind jetzt für die glp im Gemeinderat. Wie haben Sie sich für diese Partei entschieden?

Ich war mir nicht sicher, in welcher Partei ich mich engagieren will. Ich habe einige Parteien besucht und die Stimmung bei den Grünliberalen hat mir gut gepasst. Sie ist innovativ und konstruktiv. Ich finde es wichtig, dass nicht nur die politische Gesinnung stimmt, sondern auch die Zusammenarbeit innerhalb einer Partei gut funktioniert. 2017 kam ich in die Jugendkommission. Diese Arbeit hat mir gezeigt, dass die Parteien in der Stadt Solothurn gut zusammenarbeiten können. Das hat mich motiviert, für den Gemeinderat zu kandidieren.

Was wollen Sie im Gemeinderat bewegen?

Ich habe kein klar definiertes Projekt, das ich umsetzen will. Aber ich will mich für mehr kulturelle Freiräume einsetzen. Solothurn hat schon viele gute kulturelle Angebote, doch gibt es neben den Institutionen keinen Platz für junge Künstlerinnen und Künstler. Ich werde mich für eine nachhaltige Stadt einsetzen, vor allem die Themen Integration und Bildung sind mir wichtig.

Wird Ihre Jugend ein Vor- oder Nachteil sein, um etwas im Gemeinderat zu bewegen?

Ich denke, mein Alter spielt nicht eine entscheidende Rolle. Alle neuen Gemeinderatsmitglieder, die nun vereidigt werden, müssen sich zuerst im Rat zurechtfinden. Ich glaube, dass mir gewisse Themen wegen meinem Alter näher sind, aber ich werde mich nicht nur für Anliegen der Jungen einsetzen. Mir ist das intergenerationelle Zusammenleben wichtig.

Wollen Sie sich in Zukunft auch auf kantonaler oder gar nationaler Ebene engagieren?

Das kann ich noch nicht beurteilen, aber ausschliessen will ich nichts. Zuerst will ich mich nur auf die neue Aufgabe als Gemeinderätin konzentrieren.