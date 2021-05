Solothurn Unterwegs mit der Kandidatin für das Stadtpräsidium Stefanie Ingold: «Es braucht mehr Frauen in der Politik» Am 13. Juni wählt Solothurn ein neues Stadtpräsidium. Ein Porträt der Kandidatin Stefanie Ingold (SP). Judith Frei 17.05.2021, 05.00 Uhr

Stefanie Ingold in der Theatergasse. Hanspeter Bärtschi

Stefanie Ingold steht in der Theatergasse. Sie fällt dank ihrem leuchtenden Blazer sofort auf. Zum knalligen Blazer trägt sie weisse Turnschuhe und trotz Bise keine Jacke, in der Hand hält sie eine kleine Handtasche. Es sieht aus, als ob sie nur für eine kurze Pause aus dem Kollegium herausgetreten ist, um frische Luft zu schnappen, um dann wieder erfrischt weiterarbeiten zu können. Die Schulleiterin der Sek I will die erste Stadtpräsidentin in Solothurn werden.

Den Treffpunkt hat sie ausgesucht: «Das Theater hat eine nationale und internationale Leuchtturmfunktion für die Stadt», sagt sie. Doch nicht nur das mag sie an der Gasse. «Hier gibt es viele kleine Läden. Das Gewerbe ist wichtig für die Stadt», betont die Sozialdemokratin. «Hier ist übrigens auch die erste Genossenschaftsbeiz der Schweiz entstanden», sagt sie und zeigt in Richtung Restaurant Kreuz. Das seien alles Dinge, welche die Stadt Solothurn ausmachen.

Neben uns flattert die Verkleidung der Kollegiumsbaustelle im Wind. Immer wieder grüssen vorbeigehende Schülerinnen und Schüler. «Heit dir mir öpe es bitzli Münz», fragt ein Mann. Während Ingold das Portemonnaie in ihrer Tasche sucht, erklärt sie weiter, dass der Tourismus wichtig für die Stadt sei. Sie drückt dem Mann «es bitzli Münz» in die Hand und meint, als er weitergegangen ist: «Auch das gehört hierher.

Die Altstadt soll lebendig bleiben, aber wir müssen ihr ‹Sorg hebe›.»

Ingold ist seit 2011 Schulleiterin der Sek I. Sie ist für zwei Standorte verantwortlich: das Schützenmattschulhaus und das Kollegium in der Altstadt. «Als ich angefangen habe, war die Diskussion, die Sek I aus der Altstadt zu nehmen», erklärt sie. Es sei gut, habe man das nicht gemacht, denn dank der Schülerinnen und Schüler gäbe es einen lebendigen Mix in diesem Quartier. Seit einigen Monaten sind die Bauarbeiten im vollen Gang, das Kollegium habe dringend saniert werden müssen. «Ich mag eben gerade deswegen meinen Job: Er ist vielseitig. Jetzt habe ich regelmässig Sitzungen mit der Bauleitung. Das finde ich sehr spannend.»

Der Klosterplatz sei noch verbesserungswürdig Hanspeter Bärtschi

Wir spazieren Richtung Klosterplatz. «Auf diesem Platz muss endlich was gehen», sagt sie und zeigt auf die Geschäfte beim Ritterquai. «Die Läden sieht man ja gar nicht richtig, da sie von den Autos verdeckt werden.» Über diesen Platz würden viele Touristen in die Altstadt kommen. «Der Platz ist doch zu schön, um als Parkplatz benutzt zu werden», so Ingold dezidiert. «Wenn es nötig ist, dann bin ich auch für ein viertes unterirdisches Parkhaus.» Ihr sei bewusst, dass man den Platz bespielen müsse. «Nicht, dass es dann so endet wie beim Postplatz.» Ideen hat sie schon viele: «Ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel die ‹Grüne Fee› auch Gäste auf dem Platz bedienen könnte. Oder, dass man in Zusammenarbeit mit dem Naturmuseum ein Spielplatz einrichtet.»

In der Stadt würde viel gut laufen. «Ich habe Respekt, das Erbe von Kurt Fluri anzutreten», sagt die 53-Jährige. Aber auch er habe mal angefangen. Dass sie sich jetzt für seinen Posten bewirbt, hätte sie vor nur wenigen Jahren nicht gedacht. Obwohl: «Ich bin in einer politischen Familie aufgewachsen und bei uns zu Hause wurde schon immer oft über Politik geredet.»

Durch Christiane Brunner und Atomkraftwerke politisiert

Sie ist in Subingen aufgewachsen, ihr Vater war für die CVP im Gemeinderat. «Für mich war die Frauen- und auch die Umweltfragen schon immer wichtig.» Sie habe die Nicht-Wahl von Christine Brunner zur Bundesrätin und auch die Demonstrationen gegen Atomkraftwerke in den 1980er-Jahren geprägt. Politisch aktiv wurde sie aber erst vor drei Jahren. «Ich bin berufstätige Mutter. Lange Zeit hatte ich keine Kapazität, mich politisch zu engagieren.» Als ihre Tochter 15 Jahre alt war, entschied die dreifache Mutter, der SP beizutreten und sich aktiv zu engagieren.

«Ich habe immer gesagt, dass wir mehr Frauen in politischen Ämtern brauchen. Als dann Kurt Fluri ankündigte, nicht mehr anzutreten, da musste ich meinen Worten Taten folgen lassen»,

sagt sie. Nach 120 Jahren wäre es an der Zeit, dass eine Frau an der Spitze der Stadt sei. Wichtig sei dies, weil Frauen andere Erfahrungen im Leben machen und dadurch eine andere Biografie haben als ein Mann. «Das Leben hat mich anders geprägt, als wenn ich als Mann aufgewachsen wäre», sagt sie. Dadurch hätten Frauen eine andere Sichtweise auf die Dinge.

Wenig politische Erfahrung, dafür bühnenerprobt

Kurt Fluri hat in seinem Jahresende-Interview gesagt, dass er nicht glaube, dass eine Frau andere Entscheidungen getroffen hätte als er. Dabei verweist er auf die Frauen in der Verwaltung in Führungspositionen, die er angestellt hat. Ingold lacht schallend auf. «Das ist alles sehr hypothetisch und nicht überprüfbar. Ich finde, Solothurn hat es verdient, eine Wahl zwischen Mann und Frau zu haben.»

Dass sie wenig politische Erfahrung hat, beunruhigt sie nicht. «Ich kenne die politischen Abläufe durch meine Arbeit als Schulleiterin.» Sich durch die Arbeit exponieren zu müssen, mache ihr auch keine Mühe. «Durch meine Arbeit als Schulleiterin und auch mit den Auftritten mit dem Ensemble ‹Liedschatten› bin ich es mir gewohnt, im Rampenlicht zu stehen.» An der Aufgabe als Stadtpräsidentin reize sie sich, mitzugestalten und Verantwortung zu übernehmen. Und wenn es nicht klappt? «Dann freue ich mich auf meine Aufgabe als Gemeinderätin, und wissen Sie: Ich liebe meinen Beruf als Schulleiterin.»