Unterwegs mit Stadtpräsidiums-Kandidat Markus Schüpbach: «Der Märet ist der Ursprung des Lebens in der Stadt» Am 13. Juni wählt Solothurn ein neues Stadtpräsidium. Ein Porträt des Kandidaten Markus Schüpbach (FDP).

Markus Schüpbach auf dem Wochenmarkt.

Markus Schüpbach steht vor der Brasserie. Er trägt eine Maske, um ihn herum herrscht reges Treiben. Es ist Mittwochmorgen, Solothurnerinnen und Solothurner machen ihre Einkäufe am Märet.

Schüpbach fällt wegen seines Anzugs und leichter Frühlingsjacke auf. Der Direktor der Solothurnische Gebäudeversicherung (SGV) steht heute hier, nicht um einzukaufen, sondern weil er der neue Stadtpräsident werden will.

«Der Märet ist der Ursprung des Lebens in der Stadt»

, sagt er, deswegen hat er diesen Ort als Treffpunkt ausgesucht. Der Markt belebe die Geschäfte und das Gewerbe in der Altstadt. «Hier sieht man, dass die Stadt vieles gut macht.»

Es gäbe fast keine Leerstände und der Markt ist immer gut besucht. «Es ist wichtig, dass wir die Altstadt baulich erhalten», meint er. Dabei soll aber nicht einfach eine Glocke darüber gestülpt werden, sondern sie soll für den Tourismus und Kultur attraktiv bleiben.

Seit einiger Zeit ist er jeden Samstag auf dem Markt. «Zuerst erledige ich meine Einkäufe und dann nehme ich mir Zeit für Gespräche», erklärt er. In Zeiten der Pandemie müsse man kreativ sein, um Wahlkampf zu betreiben.

«Ein Wahlkampf ist wie das Training für einen Marathon»,

erklärt er. Er weiss, von was er spricht: Dreimal habe er sich für den Ironman auf Hawaii qualifiziert, 2007 hat er dann auch dort teilgenommen, 2014 an der Patrouille de Glaciers.

So ist es dann auch nicht erstaunlich, dass ihn die Situation beim CIS-Sportcenter beschäftigt. Ihm ein Anliegen ist, die Situation dort zu lösen. «Solothurn braucht einen Ort, wo man die Kinder bedenkenlos in den Sport schicken kann», meint er. «Die Situation beim CIS ist kompliziert und eine Lösung nicht absehbar.» Er schlägt daher vor, dass man neben dem CIS eine weitere Sporthalle baut und den Druck auf die CIS-Eigentümerin, eine Lösung zu finden, aufrechterhält.

Hier beim CIS soll etwas gehen.

Der 56-jährige vierfache Vater wohnt seit 2009 in Solothurn. Er ist beruflich hierhergezogen. Aufgewachsen ist er in Münsingen. «Auch dort fliesst die Aare durch. Einfach in einem anderen Tempo», meint er und lacht. Ob er denke, dass ihm das zum Nachteil gereichen wird, dass er nicht in der Region Solothurn aufgewachsen ist. «Nein, ich denke nicht. Münsingen und Solothurn sind ja nicht komplett andere Welten», winkt er ab.

Schüpbach ist Ersatzmitglied im Gemeinderat, sonst hat er keine poli­tische Erfahrung. «Ich habe eine Führungsfunktion in einem staatsnahen Unternehmen. Ich weiss, was es heisst, in einem politischen Umfeld strate­gische Entscheidungen zu treffen.» Dabei sei es wichtig, dass man nie vergessen darf, dass man nicht allwissend sei. «In solchen Positionen ist es wichtig, auch auf andere zu hören, und das kann ich gut.» Als Stadtpräsident ginge es darum, möglichst viele Positionen – «den Mix», wie er es ausdrückt – abzuholen.

«Die FDP ist nicht nicht grün.»

Schüpbach bezeichnet sich als «liberal mit grünem Punkt». Das sei aber nicht aussergewöhnlich für ein FDP-Mitglied: «Die FDP ist nicht nicht grün.» Dabei verweist er darauf, wie schon vor 10 Jahren in der Stadt Solothurn mit der Fernwärme angefangen wurde. «Dass die FDP nicht so wahrgenommen wird, liegt wahrscheinlich daran, dass sie sich in diesem Punkt schlecht vermarktet.» Die Umwelt und insbesondere Energie sind Themen, die ihn auch beruflich beschäftigen.



Der ursprünglich gelernte Elektroingenieur hat einen Master der FH Bern in Engineering (Siedlungsentwicklung und Geotechnik) und einen Master an der Universität Basel in Sustainable Development – in nachhaltiger Entwicklung – erreicht. Zwischen 2008 und 2010 war er stellvertretender Direktor und Leiter Netze bei Regio Energie Solothurn, zwischen 2011 und 2014 war er CEO des Elektrizitätswerks des Kanton Thurgau.

«Ich würde mich freuen, der Nachfolger von Kurt Fluri zu werden»,

sagt er. Ob es nicht Zeit wäre, dass eine Frau den Posten besetzt? «Es geht nicht um das Geschlecht», meint er entschieden, aber es sei gut, dass Solothurn die Wahl habe. Ob Solothurn nach 28 Jahren Kurt Fluri und ungebrochener FDP-«Herrschaft» nicht frischen Wind brauche? «Nein, Solothurn ist sehr gut aufgestellt. Da muss man nur die Finanzen anschauen.»

«Ich will in der Stadt präsent sein»

Was er im Vergleich zu Kurt Fluri anders machen will? «Ich will in der Stadt präsenter sein.» Es sei wichtig in dieser Position, in der Stadt zu sein und den Puls der Einwohnerinnen und Einwohner zu spüren. Er könne sich zwar schon vorstellen, sich auf kantonaler Ebene zu engagieren. «Im Kantonsrat zu sein, das bringt auch der Stadt etwas.»

Und wenn es dann nicht klappt mit dem Stadtpräsidium? «Ich stehe dem locker gegenüber», meint er und lacht. Jetzt müsse er aber los. Sein jüngster Sohn hat sich beim Eishockeytraining den Finger verletzt und muss zum Arzt. «Seine Eishockeykarriere ist aber nicht in Gefahr», scherzt er. Er selbst ist ehemaliger Junioren-Eishockeyschiedsrichter, doch ihm sei es einerlei, welchen Sport seine Kinder machen, solange sie Freude daran haben. «Und Sport ist nicht alles», meint er zum Schluss und eilt Richtung Kantonsschule.