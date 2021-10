Unterschrift des Solothurner Stadtpräsidenten Kurt Fluri fehlt

Solothurn Unterschrift von Kurt Fluri fehlt: Stadt muss Einsprechern nochmals Entscheid eröffnen Wer bei der ersten Auflage Einsprache gegen die Ortsplanungsrevision eingereicht hat, kriegt den Entscheid nochmals zugestellt und hat nochmals zehn Tage Zeit, um Beschwerde einzureichen. Der Grund: ein formeller Fehler von Seiten der Stadtbehörden. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 14.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es ist ein Detail, doch ein entscheidendes. Als die Stadt den Einsprechern der 1. Auflage der Ortsplanungsrevision ihren Entscheid eröffnete, fehlte auf dem zugestellten Dokument die Unterschrift von Stadtpräsident Kurt Fluri. Kein Versehen. Die Stadt Solothurn war der Meinung, dass es ausreicht, wenn Stadtschreiber Hansjörg Boll und die Protokollführerin das Dokument unterschreiben. Bei diesem handelt es sich um einen Protokollauszug der Gemeinderatssitzung vom 15. Juni, in der die 92 Einsprachen respektive 220 Einsprachpunkte behandelt wurden.

Blick auf den Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates vom 15. Juni. Fabio Vonarburg

Was die Stadt als juristisch richtig beurteilte, war für einige Einsprecher ein klarer formeller Fehler. Sie legten beim Kanton Beschwerde gegen das Vorgehen der Stadt ein. Der Protokollauszug tauge wegen der fehlenden Unterschrift nicht als Anfechtungsobjekt, so ihr Einwand. Dabei stützten sich die Beschwerdeführer auf ein aktuelles Verwaltungsgerichtsurteil vom 2. Juli dieses Jahres.

Ab wann gilt Entscheid als anfechtbar?

Dieses dreht sich um einen Entscheid einer anderen Gemeinde, mit etwas anderem Sachverhalt. Doch in einem Punkt des Urteils kommt das Verwaltungsgericht auf die Unterschrift zu sprechen: Sobald der Protokollauszug als Entscheid Drittpersonen eröffnet werde, sei die Unterschrift des Protokollführers nicht ausreichend, heisst es im Entscheid. Mit Blick auf die Bedeutung eines Geschäfts sehe das Gemeindegesetz des Kantons Solothurn vor, dass Erlasse vom Gemeindepräsidenten und dem Gemeinde­schreiber zu unterzeichnen seien. Die im vorliegenden Fall angefochtene Nutzungsplanung habe rechtssetzenden Charakter, hielt das Verwaltungsgericht weiter fest und kommt zum wohl entscheidenden Satz:

«Somit genügt ein vom Gemeindeschreiber unterzeichneter Protokollauszug nicht, um als anfechtbarer Entscheid zu gelten.»

Das Urteil des Verwaltungsgerichts sei nicht auf Solothurn übertragbar, wehrte sich die Stadt in ihrer Stellungnahme. Denn im Vergleich zum zitierten Urteil mussten die Beschwerdeführenden nicht davon ausgehen, es seien noch Änderungen möglich.

In diesem Punkt stimmte das für die Beschwerde zuständige Bau- und Justizdepartement der Stadt zu. Im Falle der Ortsplanungsrevision in Solothurn müssten keine zusätzlichen Unklarheiten beurteilt werden. Allerdings: Die Ausführungen des Verwaltungsgerichts «hinsichtlich der rechtsgenüglichen Unterzeichnung von Erlassen sind jedoch unabhängig vom weiteren Sachverhalt gemacht worden». Das Bau- und Justizdepartement hält fest: «Mit der Eröffnung eines korrekt unterzeichneten Beschlusses wird sichergestellt, dass sämtlichen Einsprechern ein anfechtbarer Entscheid eröffnet wurde, wodurch verhindert wird, dass der Beschluss der Vorinstanz in späterer Instanz aus diesem formellen Grund aufgehoben wird.»

Einsprechern wird Entscheid erneut eröffnet

Folglich fordert das Bau- und Justizdepartement die Stadt Solothurn auf, den Beschluss des Gemeinderates vom 15. Juni sämtlichen Einsprechern erneut zu eröffnen. Dieses Mal mit der Unterschrift des Stadtpräsidenten nebst jener des Stadtschreibers. Dieser Aufforderung wird die Stadt Solothurn nachkommen. Nach Zustellung haben die Einsprecher erneut zehn Tage Zeit, um gegen den Entscheid Beschwerde beim Regierungsrat des Kantons Solothurn zu erheben. Betont wird, dass alle bestehenden Beschwerdeführer keine erneute Eingabe zu tätigen haben.

Der formelle Fehler von Seiten der Stadt sorgt für Kritik. Gemeinderat Urs Unterlerchner (FDP), der sich immer wieder kritisch gegenüber dem Vorgehen hinsichtlich der Ortsplanungsrevision geäussert hat, sagt, es bestehe nun die Gefahr, dass weitere Einsprecher gegen den Entscheid des Gemeinderats vorgehen und auch für den Weiterzug an weitere Instanzen bereit sind. Und:

«Ich bin etwas beunruhigt. Wenn es schon formelle Fehler gibt, frage ich mich, ob auch materielle Fehler vorliegen.»