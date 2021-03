Solothurn Unternehmerin im Überlebensmodus: «Wenn ich nur aufs Geld schauen würde, hätte ich schon lange aufgehört» Als Fitnessinstruktorin hat Sue Laubscher ein schwieriges Jahr hinter sich. Ihre Firma kämpft mit Kreativität und Ausdauer gegen die Herausforderungen der Coronapandemie ‒ bisher erfolgreich. In der Krise wurde die Solothurnerin dabei auch immer wieder positiv überrascht. Christoph Krummenacher 25.03.2021, 05.00 Uhr

Die Gründerin von City Circle Solothurn, Sue Laubscher, macht vor, wie coronakonformes Training geht. Michel Lüthi In ihrem Studio darf sie nicht mehr trainieren. Michel Lüthi Jetzt hat sie kurzerhand auf dem Parkplatz des Medienhaus ihr Studio eingerichtet. Michel Lüthi Trotz ungewöhnlicher Kulisse... Michel Lüthi ...kann sie ihre Schülerinnen und Schüler motivieren. Michel Lüthi Dafür braucht sie einen langen Atem. Michel Lüthi Ein Fitnessstudio zwischen Autos und Bäumen. Michel Lüthi

«Es ist ein Marathonlauf», warnte Gesundheitsminister Alain Berset bereits im Winter 2020. Ein Jahr nach dem ersten Lockdown ist weiterhin Durchhaltewille gefragt. Mit Durchbeissen kennt sich Sue Laubscher aus. Die 34-Jährige bietet in Solothurn Fitnesskurse an. Die Coronapandemie brachte sie und ihre Firma «City Circle» ans Limit.

«Wenn ich nur aufs Geld schauen würde, hätte ich schon lange aufgehört», sagt Laubscher und blickt in die leere Trainingshalle. Trainings finden seit dem 11. Dezember in der Halle, in die Sue Laubscher all ihr Geld gesteckt hat, erneut keine statt. Insgesamt ist sie seit fast acht Monaten zu. Die Miete fällt trotzdem an. Und Gesundheitsminister Alain Berset hatte letzten Freitag die Hoffnungen auf baldige Öffnungsschritte zerschlagen.

Gefragt sind Kreativität und Durchhaltewille

Für Sue Laubscher bedeutet das: Weiterimprovisieren, weitersuchen, weiterkämpfen. Das Equipment schleppt sie seit Dezember, als Sportstätten geschlossen wurden, raus ins Freie. Seit März dieses Jahres stellt ihr die Post und das Medienhaus den Parkplatz für stationäre Trainings zur Verfügung. Ein Kunde hat ihr aus Solidarität ein Fahrzeug für den Materialtransport geborgt. Ihr eigenes gab letztes Jahr den Geist auf, ein neues lag in der aktuellen Situation nicht drin.

Sue Laubscher Bettina Brotbek

Zur Person Die kreative Unternehmerin Sue Laubscher, 1986 in Nennigkofen geboren, hat lange erfolgreich Curling gespielt und als Polygrafin bei verschiedenen Agenturen gearbeitet. Ab 2015 entwickelte sie die Outdoor-Bootcamps und absolvierte parallel ein mehrjähriges Praktikum in einer Praxis für Leistungsdiagnostik. 2018 machte sie sich mit dem Functional Fitness «City Circle» ganz selbstständig. Sue Laubscher hat zahlreiche Ausbildungen im Bereich Fitness, Gesundheit, Coaching. Sie bezeichnet den City Circle als eine Community, eine Mischung aus Verein und Fitnesscenter.

Aufgrund der Hygiene-Empfehlungen und des eigens entwickelten Outdoor-Trainingskonzeptes hat sie zusätzliches Equipment kaufen müssen. Dazu Unmengen Desinfektionsmittel, Putzutensilien und zusätzliches Material zur Einhaltung der stets ändernden Schutzmassnahmen.

Neben den neuen Outdoor-Fitnesskursen hat Laubscher den Lockdown für Ausbildungen und Kooperationen genutzt. In Zusammenarbeit mit einer Präventionsstelle ist ein Angebot für junge Mütter entstanden (siehe Infobox). Und ab Sommer spannt Laubscher mit einer Physiotherapeutin zusammen. «Krisen sind eben auch Chancen», sagt Laubscher.

City Circle und ihre Fitnesskurse Die Teilnehmer trainieren in Gruppen unter Anleitung von Expertinnen. Momentan gibt es etwa das Outdoor-Bootcamp: eine Art Vitaparcours in und um die Stadt, bei dem Treppen, Bänke oder öffentliche Turngeräte als «Posten» für verschiedene Übungen genutzt werden. Outdoor-Circuit: das Zirkeltraining mit Geräten (Gewichtplatten, Kurzhanteln, Bänder) ist ein Intervalltraining mit verschiedenen Übungen, ohne Laufen. Outdoor-WOD-Class: Hier werden vor allem Gewichte und Langhanteln gestemmt, auch das findet derzeit draussen statt. Buggyfit: Nach der Geburt hilft dieses Fitnessangebot jungen Müttern, ihren Körper zurück in Form zu bringen. Wegen der Coronamassnahmen nicht möglich sind derzeit die Yoga-, TRX- und Tôsôx-Kurse oder auch die gemeinsamen Ausflüge an Laufevents oder das Ausprobieren neuer Sportarten. Weitere Informationen finden sie hier.

Seit dem 1. März sind Trainings wieder zu fünfzehnt möglich. Davor zu viert. Um auf Umsatz zu kommen, hatte Laubscher das Outdoor-Angebot verdreifacht, passte die Konzepte an. Dabei lief sie in ihren eigenen Trainings mehr als eine Marathondistanz pro Woche. Doch sie beklagt sich nicht. «Die Outdoor-Trainings haben mich gerettet.» Während des ersten Lockdowns war gar nichts mehr gegangen. Laubscher heuerte als Landschaftsgärtnerin und schliesslich bei Aldi an.

Denn die Fitnessexpertin ist erst seit 2018 selbstständig. Und für Laubscher war stets wichtig, nicht über ihren Verhältnissen zu wirtschaften. «Ich bin so aufgewachsen, dass ich mir nur das leiste, was ich zahlen kann. Der City Circle ist gesund, hat keine Schulden, Fremdkapital oder offene Rechnungen.» Das verdiente Geld hat die Jungunternehmerin daher gleich wieder investiert. Nur einen kleinen Teil des Gewinns hat Laubscher für sich behalten. Da ihr Lohn auf dem Papier deshalb sehr gering war, erhielt sie zu Beginn praktisch keine Unterstützung. Erst mit Hilfe ihres Treuhänders erhielt sie nach Einsprache Geld. «Ich habe viel über Gesuche, Einsprachen, politische Abläufe gelernt», schmunzelt sie.

Das Schwierigste sei, dass man nicht planen könne. Dazu der Druck, dass die Konzepte funktionieren, dass sie nicht krank werde. Das belastet die Psyche. «Jede Woche kommt es vor, dass ich denke: Ich höre einfach auf, so geht es nicht», gibt Laubscher zu. Die rote Linie zieht sie dort, wo sie sich grob verschulde. «Aber wenn es immer nur ein Nullsummenspiel ist, dann funktioniert es langfristig auch nicht.»

Unverzichtbar sei daher die Unterstützung ihrer Kunden, die Laubscher «Circle Crew» oder «Community» nennt. Diese seien nicht nur eine moralische Stütze. «Sie buchen Trainings, weil sie wissen, dass ich auf jede einzelne Buchung angewiesen bin. Sie wollen verhindern, dass der City Circle stirbt», schwärmt sie. «Sie sagen zu mir: Sue, bitte hör nicht auf!» Sie erhalte Kärtli, Frässpäckli, Leute böten ihr private Kredite an, um zu helfen. «Einer hat eine Spendenaktion ins Leben gerufen, zwei andere haben bei einem Sponsorenlauf von Solothurn nach Bern 1500 Franken gesammelt. Das motiviert und hält mich am Leben», so Laubscher.

Seit Monaten sei sie in einem Überlebensmodus, erklärt sie. Sie habe Vertrauen in die Behörden, aber vieles dauere halt lange. «Es bringt nichts, einen Groll zu haben. Man muss aktiv werden und schauen, welche Möglichkeiten man hat.» So schrieb sie einen offenen Brief an die Solothurner Politik. Seither werde sie immer wieder von Politikerinnen und Politikern danach gefragt, ob und wo es noch klemme. Jeder versuche sein bestes, ist die umtriebige Fitnessinstruktorin überzeugt. «Alle sind irgendwie von dieser Pandemie betroffen, manche vielleicht weniger finanziell, aber es ist für alle nicht cool.»

Wenn Sue Laubscher erzählt, werden zwei Dinge klar: Wer während der Coronapandemie ein junges Unternehmen am Leben erhalten will, der braucht sehr viel Kreativität, Biss, Optimismus. Darüber hinaus ist aber auch die Unterstützung des Umfeldes unverzichtbar. Einen Marathon läuft niemand ganz allein.