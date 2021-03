Solothurn #Guetnachtläbe: Unbekannte befestigen Transparent vom «Kofmehl» an der St.Ursenkathedrale Am Sonntag wurde am Gerüst der St.Ursenkathedrale ein Transparent entdeckt. Die Polizei brachte es dem rechtmässigen Besitzer zurück und hat einen Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs und grobem Unfug gestellt. 23.03.2021, 16.31 Uhr

Die St. Ursen Kathedrale mit Transparent Urs Byland

«#Guetnachtläbe», das stand in grossen Lettern auf einem Transparent, das am Sonntag an der Südseite des Turms der St.-Ursen-Kathedrale hing. Die Stadtpolizei entfernte das Plakat noch am gleichen Tag.