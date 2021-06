Solothurn feilt an einer Eignerstrategie für die Regio Energie

Solothurn Was soll alles drinstehen? Die Stadt feilt an einer Eignerstrategie für die Regio Energie Wieso will die Stadt eine Eigentümerstrategie für die Regio Energie Solothurn und warum hält sich die Freude über den Entwurf in Grenzen? Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Geschäft, das am kommenden Dienstag in der Gemeinderatssitzung behandelt wird. Fabio Vonarburg 12.06.2021, 05.00 Uhr

Für die Regio Energie Solothurn wird eine Eigentümer-Strategie entwickelt. Hanspeter Bärtschi

Drei Seiten lang ist das Dokument, das am kommenden Dienstag im Solothurner Gemeinderat viel länger zu reden geben wird, als man braucht, um es ganz durchzulesen. Es geht um die künftige Eigentümerstrategie der Regio Energie Solothurn, die nun als Entwurf vorliegt.

Am Ursprung liegt ein Vorstoss aus der SP-Fraktion mit Erstunterzeichner Näder Helmy. Bis anhin habe sich die Regio Energie Solothurn, die zu 100 Prozent im Besitz der Stadt ist, gemäss ihren Statuten im Markt positioniert und strategische Entscheide selbstständig erarbeitet, ist in der im Mai 2020 eingereichten Motion zu lesen: «Es fehlt jedoch eine klare Strategie der Eigentümerin, der Stadt Solothurn, für ihr Energieunternehmen.» Die Eignerstrategie soll festlegen, welche Ziele die Stadt Solothurn als Eigentümerin verfolgt.

Ganz im Gegenteil. Als der Gemeinderat im vergangenen August über das Geschäft diskutierte, wurde die Motion einstimmig angenommen. Auch das Stadtpräsidium hielt das Vorgehen als «ratsam». Eine Eignerstrategie sei unabdingbar für die politische Steuerung, sagte Claudio Hug im Namen der CVP/GLP-Fraktion. Bislang würde die politische Absicht des Gemeinderats über den politisch gewählten Verwaltungsrat in das Unternehmen hineinsickern. Dies sei nicht mehr zeitgemäss.

Was im Dokument genau drinsteht. Insbesondere gab bereits in der vorberatenden Gemeinderatskommission zu reden, wie detailliert die Ziele sein sollen. «Das vorliegende Dokument ist noch nicht befriedigend und etwas dünn», hielt gemäss Protokoll ein Mitglied der Gemeinderatskommission fest. Von anderer Seite in der Kommission hiess es, dass eine Strategie mit diesem geringen Umfang einerseits Sinn mache, andererseits aber auch vieles offen lasse. Der Stadtpräsident indes warnte davor, das Korsett für die Regio Energie zu eng zu schnüren. Auf Kritik stiess weiter, dass die Strategie vom Verwaltungsrat der Regio Energie ausgearbeitet wurde. Ein Kritikpunkt, der bereit an der Gemeinderatssitzung im August laut wurde. In der Gemeinderatskommission scheitere jedoch der Antrag, dass Traktandum zu verschieben, und den Prozess neu zu definieren, «damit alle Parteien dahinterstehen können». Wenn auch ganz knapp mit 3 Ja- zu 4 Gegenstimmen.

Gemäss jetzigem Entwurf werden der Regio Energie nebst übergeordneten, wirtschaftliche, ökologische und gesellschaftliche Ziele gesetzt. Etwa: «Die Einwohnergemeinde Solothurn will eine sichere, ökologisch sinnvolle Energie- und Wasserversorgung zu kundenfreundlichen Bedingungen in einem wirtschaftlich erfolgreichen Unternehmen. »Oder: «Sie (Anmerkung der Redaktion: Regio Energie) ist eine zeitgemäss und attraktive Arbeitgeberin und stellt eine angemessene Geschlechtervertretung sicher».

Bezüglich ökologischer Ziele heisst es, dass die Regio Energie Solothurn sich an den Zielen der eidgenössischen Energiestrategie orientiert und dass die Regio Energie Solothurn beim Erreichen der 2000-Wattgesellschaft unterstützt. Und:« Investitionen in Energieproduktionsanlagen erfolgen hauptsächlich in solche zur Produktion erneuerbarer Energie.»

Unter Eigentümerschaft gibt die Stadt Solothurn ein klares Bekenntnis zur Regio Energie und betont ihre Absicht, die Beteiligung langfristig zu halten. Derzeit ist die Stadt Solothurn Alleineigentümerin, «ist aber auch bereit umliegende Versorgungsunternehmen oder Gemeinden als Miteigentümer zuzulassen», ist im Entwurf zu lesen. Doch auch bei allfälligen Zusammenschlüssen soll die Mehrheit bei der Stadt bleiben.

Auch ist im Entwurf festgehalten, dass die Eigentümerstrategie abgestimmt auf die Legislaturperiode des Gemeinderats überprüft wird.

Am kommenden Dienstag, 13. Juni, berät der Gemeinderat über die Eigentümerstrategie. Vorstellbar ist eine Flut von Anträgen und letztlich eine Verabschiedung der Strategie. Diese würde dann per 1. Juli in Kraft treten. Möglich wäre aber auch, dass sich der Rat entscheidet, nochmals einen Schritt zurückzugehen und dass zuerst eine Arbeitsgruppe am Entwurf feilen soll.