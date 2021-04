Solothurn Ausleihe von E-Books war nicht möglich: IT-Umstellung lief nicht rund für die Zenti Die Zentralbibliothek Solothurn hatte in den vergangenen Tagen Problemen mit der Verleihung von E-Books. Verbunden ist dies mit dem Wechsel auf das Bibliothekssystem Swisscovery. Fabio Vonarburg 21.04.2021, 05.00 Uhr

Die Nidwaldner (und Zentralschweizer) Bibliotheken haben neu auch Ebooks im Sortiment. Symbolbild: Ein Ebook vor Büchern fotografiert am 26. Juni 2013 in der Kantonsbibliothek Nidwalden Stans Corinne Glanzmann (neue Nz) / Neue Nidwaldner Zeitung

Es ist Ferienzeit. Für viele ist dies gleichbedeutend damit, endlich mal wieder in Ruhe in einem Buch zu lesen. Dabei sind in den vergangenen Jahren viele auf das E-Book umgeschwenkt. Der Vorteil: Man hat weniger schwer zu tragen und dennoch mehr Auswahl im Gepäck. Die Entwicklung zeigt sich auch an den Zahlen. 2017 wurden in der Zentralbibliothek Solothurn 18143 E-Medien ausgeliehen, zwei Jahre später waren es bereits 28934.