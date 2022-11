Nach Überfällen in Solothurn: Polizei verhaftet möglichen Dieb

Solothurn Überfall-Serie geklärt? Polizei verhaftet mutmasslichen Täter In der Stadt Solothurn haben mehrere Raubüberfälle die Bevölkerung aufgeschreckt. Am Montag vermeldet die Polizei, dass sie einen mutmasslichen Täter verhaftet hat und dass sie eine Zeugin suche. 21.11.2022, 13.36 Uhr

Im Verlauf der letzten Wochen haben sich in der Stadt Solothurn mehrere Raubdelikte ereignet. Anfang des Monats hat unsere Zeitung geschrieben: «In der Stadt Solothurn scheint es eine Bande auf Geld und Wertgegenstände von Jugendlichen abgesehen zu haben.»

Dabei zeigte sich auch ein Muster, nachdem sich die Überfälle abgespielt haben:

Am 22. Oktober gerieten zwei Jugendliche beim Bahnhofsvorplatz des Solothurner Hauptbahnhofs im Alter von 16 und 17 Jahren ins Visier von vier Unbekannten. Diese forderten von den Jugendlichen unter Androhung von Gewalt Bargeld. Mit dem Deliktsgut verliessen sie anschliessend den Tatort.

Eine Woche später ein ähnliches Szenario in der Nähe des Solothurner Hauptbahnhofs: In der Nacht auf den 30. Oktober wurde ein 16-jähriger Jugendlicher auf dem Trottoir der Dornacherstrasse auf Höhe vom Perron 1 von vier Unbekannten angegriffen und bestohlen.

Der jüngste Vorfall ereignete sich am Montagabend. Gegen 20.50 Uhr war ein 15-Jähriger auf der Fischergasse unterwegs, als er von einer Gruppe junger Männer angegangen, geschlagen und bestohlen wurde. Die Angreifer flüchteten Richtung Kreuzackerbrücke.

Um 21.05 Uhr dann ein weiterer Überfall bei der Bushaltestelle Postplatz: Zwei 18-Jährige wurden von einer Gruppe junger Männer angesprochen, bedrängt und bestohlen.

Im Anschluss an einen erneuten Raubversuch beim Hauptbahnhof am 8. November 2022, hat die Polizei einen mutmasslicher Täter festgenommen. Das teilt sie am Montag in einem Schreiben mit. Es handle sich dabei um einen 18-jährigen Äthiopier. Er befindet sich derzeit in Haft. Derzeit seien auch weitere Ermittlungen sind derzeit im Gange.

Im Zusammenhang mit dem Raubversuch vom 8. November ist die Polizei an den Aussagen einer jungen Frau interessiert, die dem Opfer in der Bahnhofunterführung zu Hilfe kam. Dies führte dazu, dass der Täter vom Opfer abliess und die Flucht ergriff. Diese Frau wird gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn zu melden, Telefon 032 627 70 00. (mgt)