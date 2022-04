Solothurn: Der St. Ursen-Turm ist wieder offen

Solothurn Über zwei Jahre musste auf diese Aussicht verzichtet werden – jetzt ist der St. Ursen-Turm wieder offen Seit wenigen Tagen kann man wieder hinauf auf die Aussichtsplattform der St. Ursen-Kathedrale. Das freut die Kirchgemeinde, aber auch Solothurn Tourismus. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 13.04.2022, 11.00 Uhr

Der Turm der St. Ursen-Kathedrale steht wieder für Besuchende offen. Hanspeter Bärtschi

Für viele gehört es einfach zu einer Stadtbesichtigung dazu: Per Lift oder zu Fuss geht es hinauf auf einen der höchsten Punkte der jeweiligen Stadt. Sei es der 203 Meter hohe Fernsehturm in Berlin oder das Empire State Building in New York, dessen Aussichtsplattform sich auf dem 86. Stockwerk befindet.

Auch Solothurn hat eine solche Aussichtsplattform, wenn auch nicht eine ganz so hohe. Sechs mal elf Meter hoch ist der Turm der St. Ursen-Kathedrale. Im Gegensatz zu Fernsehturm und Empire State Building gibt es hier auch keinen Lift. Das anstrengende Treppensteigen zahlt sich aber aus. Oben wartet als Belohnung der Rundumblick auf die Stadt und die Region Solothurn. Und definitiv eine ganz andere Perspektive, als wenn man durch die Gassen schlendert.

Corona und Sanierung

Diese einmalige Aussicht auf die Dächer der Altstadt blieb über zwei Jahre Besuchern verwehrt. Der Grund: Der Turm war seit Oktober 2019 geschlossen. Zuerst wegen der üblichen Winterpause, und als diese im April 2020 eigentlich zu Ende war, befand sich die Schweiz mitten im Corona-Lockdown. Die Katholische Kirchgemeinde Solothurn entschied sich, die «Turmsaison» 2020 ganz auszulassen.

Im Jahr darauf wurde der St. Ursen-Turm saniert. Erneut war es nicht möglich, nach oben zu steigen. Dabei wurden auch Verstärkungen am Geländer angebracht, um die aktuell geltenden Sicherheitsnormen zu erfüllen.

Die Handwerker verstärken das Geländer auf der Aussichtsplattform des St. Ursen-Turmes. Tom Ulrich (August 2021)

Und so kamen in den letzten zweieinhalb Jahren nur wenige in den Genuss der dortigen Aussicht. Die Ausnahme waren die Arbeiter, die auf dem Turm «chrampften», und zwei Handvoll touristische Gruppen, welche der Sakristan nach Anfrage auf den Turm führte.

Seit wenigen Tagen ist der St. Ursen-Turm nun wieder sieben Tage die Woche öffentlich zugänglich. Die Freude bei der Kirchgemeinde ist gross. Deren Präsident Karl Heeb sagt:

«Wir können nun wieder eine einmalige Aussicht auf Solothurn anbieten und damit etwas für die Stadt machen.»

Die Preise für den Turmbesuch haben sich nicht geändert. Erwachsene zahlen weiterhin 3 Franken, Studenten 2 und Kinder 1 Franken. Nebst der Entlöhnung der Turmaufsicht könne damit ein Teil des Turmunterhalts abgedeckt werden, sagt Heeb, der ab und an auf dem Turm anzutreffen ist. «Ich laufe jedes Mal rundherum und erfreue mich an der Dächerlandschaft.»

Das Panorama auf dem Turm. Hanspeter Bärtschi

Viele enttäuschte Touristinnen und Touristen

In den letzten zweieinhalb Jahren erhielt Solothurn Tourismus viele Anfragen bezüglich des Turms. Während der Sommerferien täglich, erinnert sich Direktor Jürgen Hofer. «Die Enttäuschung war jeweils gross, dass er geschlossen ist.» Der St. Ursen-Turm sei eine Attraktion, von der viele einfach erwarten, dass sie offen hat. Er ergänzt:

«Toll, das es jetzt wieder so selbstverständlich ist.»

Er habe den Turm sehr gerne, sagt Hofer, spricht von einer «spektakulären Aussicht». Türme seien grundsätzlich überall beliebt. «Die Leute gehen gerne rauf und schauen sich Städte aus der Vogelperspektive an.» In Solothurn sei der St. Ursen-Turm ideal dazu. Auch weil bereits die St. Ursen-Kathedrale am höchsten Punkt der Altstadt gebaut wurde.

Blick vom St. Ursen-Turm. Hanspeter Bärtschi

