Solothurn: Gemeinderat sagt Ja zur Unterführung beim Westbahnhof

Solothurn Trotz Velo-Enttäuschung: Der Gemeinderat sagt Ja zur zwölf Meter breiten Unterführung beim Westbahnhof Die grosse Mehrheit des Gemeinderats stimmte für das visionäre Projekt. Als nächstes entscheidet die Gemeindeversammlung über die Bahnhofunterführung. 26.10.2022

So sehen die Pläne beim Westbahnhof aus. zvg/Visualisierung/Stadt Solothurn

Reicht eine Unterführung, die vier Meter breit ist? Oder braucht es beim Westbahnhof eine teurere Variante, bei der die Unterführung zwölf Meter breit ist, die Stadt sich aber finanziell beteiligt? Es braucht Letzteres, da war sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend fast einig. Mit 26 Ja- zu 2 Nein-Stimmen und einer Enthaltung stimmte der Gemeinderat den Anträgen des Stadtbauamts zu und war dafür, dass die Stadt 5,2 Millionen Franken in die Hände nimmt, damit die SBB beim Westbahnhof mit der grösseren Kelle anrührt.