Solothurner Traktorenumzug doch nicht über Wengibrücke

Solothurn Traktorenumzug nicht über Wengibrücke: Politischer Widerstand führt zu neuer Route Mehrere Personen aus der Lokalpolitik haben sich bei der Stadtpolizei nach Bekanntgabe der Umzugsroute beschwert. Die Kritik richtet sich aber nicht nur auf die gewählte Route, sondern auch am Anlass im Allgemeinen. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 12.11.2021, 18.17 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick auf die Wengibrücke. Der Traktorenumzug darf diese nun doch nicht überqueren.

Wolfgang Wagmann

Die Route war mit der Polizei besprochen und schriftlich bestätigt, die offizielle Bewilligung nur noch eine Formsache. Dennoch müssen die rund 50 Traktoren an ihrem Weihnachtsumzug am 18. Dezember nun anders fahren, als vor wenigen Tagen von den Landwirten kommuniziert wurde.

Politischer Widerstand habe sich nach dem Bericht in der «Solothurner Zeitung» breit gemacht, schreiben die Organisatoren um den früheren Kantonsrat Markus Dietschi in einer Medienmitteilung. Konkret geht es um die Wengibrücke, über welche die rund 50 Traktoren eigentlich gefahren wären. Diese ist für den Individualverkehr gesperrt und so braucht etwa auch der Fasnachtsumzug eine Bewilligung für die Überquerung.

Bei den Landwirten wird nun keine Ausnahme gemacht. «Um die Wogen zu glätten, hat uns die Polizei eine Änderung der Route vorgeschlagen», heisst es in der Mitteilung. Wie gehabt startet der Umzug am 18. Dezember, 19.15 Uhr, beim Dornacherplatz, führt danach über die Rötibrücke, via Baseltorkreise und Schanzenmühle zum Amthausplatz. Neu fahren dort die Traktoren eine Schlaufe über die Bielstrasse und die Werkhofstrasse, um danach dieselbe Strecke zurück zum Dornacherplatz zu fahren.

Die neue Umzugsroute. zvg

«Dies bedeutet in erster Linie eine erheblich längere Umzugsroute», schreiben die Landwirte. Man werde alles daransetzen, die anderen Verkehrsteilnehmer so wenig wie möglich zu behindern. So dürfen nur Fahrzeuge am Umzug teilnehmen, welche mindestens 30 km/h fahren können. «Unser Ziel ist es, die Weihnachtsstimmung in die Stadt zu bringen und mit unserem Umzug die Leute zu erfreuen.»

Die Polizei trage keine Schuld, sagt Markus Dietschi und zeigt Verständnis für deren Entscheid nach dem politischen Widerstand. Dass es zu einem solchen kam, bezeichnet Dietschi aber als «Kindergarten».

«Es hätte niemanden weh getan, wenn wir über die Wengibrücke gefahren wären, das gibt uns etwas zu denken.»

Der Kommandant der Stadtpolizei, Walter Lüdi, bestätigt, dass sich die Organisatoren und Vertreter der Stadt- und Kantonspolizei einst auf die Route über die Wengibrücke geeinigt hatten. Doch: «Nach der Bekanntgabe der Route sind mehrere Personen aus der Politik an uns herangetreten», so Walter Lüdi. Befürchtet worden sei etwa, dass dieser Entscheid die Überfahrt über die Wengi-Brücke präjudizieren würde, sodass es künftig weitere solche Ausnahmen gibt. Walter Lüdi:

«Wir wollten eine Lösung finden, ohne eine grosse Polemik zu verursachen.»

Insistiert haben sicher die Grünen, wie Gemeinderat Heinz Flück auf Anfrage bestätigt. Am Dienstag hätten sich mehrere Mitglieder beim Vorstand wegen des geplanten Umzugs gemeldet, berichtet Flück, worauf dieser an der Vorstandssitzung am gleichen Tag besprochen wurde.

Grüne und SP finden Anlass nicht zeitgemäss

«Wir halten einen Umzug mit 50 grossen Traktoren nicht als zeitgemäss», sagt Flück. Die Grünen entschieden jedoch, sich nicht gegen die Durchführung zu wehren, sondern, dass zumindest die Regeln eingehalten werden. Heisst: Keine Fahrt über die Wengibrücke, «über die selbst der Schülertransport zum CIS nicht darüber fahren darf». Flück ergänzt, dass er hoffe, dass der Traktorenumzug eine einmalige Sache bleibe.

Ähnlich sieht dies die SP. Auch hier hat das Projekt «Landwirtschaft verzaubert – wir sagen Danke für Diskussionen» gesorgt. Ob sich jemand dann an die Behörden gewandt hat, weiss SP-Gemeinderat Matthias Anderegg nicht.

«Wir sehen den Sinn und Zweck nicht von einer solchen Übung in der Stadt», führt Anderegg aus. Ein solcher Traktorenkonvoi sei unsensibles, ein falsches Zeichen in der heutigen Zeit. In der heutigen Zeit, in der der Klimawandel und der Schutz der Umwelt ein Dauerthema sind.