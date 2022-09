Solothurner Tourismusdirektor Jürgen Hofer tritt zurück

Solothurn Tourismus «Wir verlieren einen hervorragenden Direktor» – Tourismusdirektor Jürgen Hofer kündigt seinen Rücktritt an Die Tourismuszahlen in Solothurn und Umgebung sind erfreulich. Dennoch will der Solothurner Tourismusdirektor Jürgen Hofer nach 15 Jahren nun beruflich kürzertreten und Ende 2023 aufhören. Felix Ott Jetzt kommentieren 16.09.2022, 17.00 Uhr

Jürgen Hofer bleibt noch bis Ende 2023 Direktor von Region Solothurn Tourismus. Hanspeter Bärtschi

Der Tourismus in Solothurn boomt. Das liegt vielleicht auch an den Errungenschaften von Jürgen Hofer. Seit 2008 ist er Direktor von Region Solothurn Tourismus. Nun hat er seinen Rücktritt per Ende 2023 bekannt gegeben.

Er wolle nach «erfüllenden» 15 Jahren in Zukunft beruflich kürzertreten, heisst es in einer Medienmitteilung von Region Solothurn Tourismus äusserst kurz und knapp. Eine weitergehende Stellungnahme zu seinem Rücktritt möchte Hofer nicht abgeben, wie er auf Anfrage festhält. Sein ebenso knappes wie lapidares Statement:

«Für den Moment ist alles wichtige zu meinem Rücktritt gesagt. Sie dürfen sich gerne in etwa einem Jahr wieder bei mir melden.»

Doch klar ist schon jetzt: Hofer hat den Tourismus in und um Solothurn geprägt. Region Solothurn Tourismus verzeichnet aktuell erfreuliche Zahlen.

Die Stadtführungen konnten erstmals die Grenze von 1500 überschreiten. Insbesondere aber sind die Logiernächte stark gewachsen in der Ära Hofer: Sie erreichten 2021 einen Allzeit-Rekord: 148'000 waren es.

Nachfolge wird frühzeitig gesucht

Der Verein Region Solothurn Tourismus bedauert Hofers Rücktritt sehr. Michael Hug, Präsident des Vereins, sagt:

«Die Entscheidung war sehr überraschend. Wir verlieren einen hervorragenden Direktor.»

Michael Hug, Präsident Verein Region Solothurn Tourismus. Hanspeter Bärtschi / 2020

Die Entscheidung sei aber verständlich. Hofer habe sich mit seinem breiten Netzwerk in der Tourismusbranche und in Solothurn stets stark für die Region eingesetzt, betont Hug. Der Verein ist dankbar für seinen langjährigen Einsatz, aber auch für die frühzeitige Bekanntgabe des Rücktritts. So könne die Nachfolgeregelung gleich angegangen werden.

Nun werde zunächst ein Anforderungsprofil für die mögliche Nachfolge erstellt, erklärt Hug. Es brauche eine Person, die kompetent sei und das Tourismusgeschäft verstehe. Zudem müsse sie in der Region verankert sein. Um eine würdige Nachfolge für Hofer zu finden, brauche es ausserdem ein bisschen Glück, so Hug.

Ohne Hofer keine Festivals

Ausschliesslich positive Erfahrungen hat auch Kurt Fluri mit dem Tourismusdirektor gesammelt. Der ehemalige Stadtpräsident Solothurns erklärt, Hofer habe stets gut mit der Stadt zusammengearbeitet. Es sei über die Jahre ein enges Vertrauensverhältnis entstanden. Fluri sagt:

«Jedes touristische Projekt oder kulturelle Angebot ist durch, oder zumindest mit, Jürgen Hofer gewachsen.»

Generalversammlung Region Solothurn Tourismus im Landhaus Solothurn 2017 mit Kurt Fluri und Jürgen Hofer. Andreas Kaufmann

Fluri nennt dabei etwa den Slow-up, erwähnt die Film- und Literaturtage oder die Chästage. Zudem habe Hofer auch beim 2000-Jahr Jubiläum mit Festival vergangenes Wochenende mitgewirkt.

Und nicht zuletzt habe Hofer das Büro von Region Solothurn Tourismus zur touristischen Zentrale ausgebaut. Die Beiträge vom Stadtbudget seien dabei immer kleiner geworden, da Hofer neue Finanzierungswege erschlossen habe, so Fluri.

Nicht jedes Projekt ist geglückt

Aber nicht nur in der Stadt Solothurn hat Hofer touristisch gewirkt, sondern auch in der Region rundherum. Beispielsweise setzte er sich wesentlich für den Neubau der Gondelbahn auf den Weissenstein ein und kritisierte hin und wieder auch die Akteure auf dem Berg. Mit der neuen Seilbahn wurde der Solothurner Hausberg schliesslich zum beliebten Ausflugsziel.

Die Seilbahn Weissenstein. Tom Ulrich

Doch nicht alles klappte: Ein grosses Ziel Hofers war es, alle drei Solothurner Juraberge für Touristen attraktiver zu gestalten. Dazu sollte jeder der Berge, Weissenstein, Balmberg und Grenchenberg, eine eigene Identität erhalten. Mit einem eigenen Motto pro Berg sollten jeweils verschiedene Attraktionen angeboten werden.

Dies ist aber nur teilweise geglückt. Der Weissenstein ist heute auch durch überregionale Gäste gut frequentiert, doch der Balmberg oder der Grenchenberg sind ausserhalb des Kantons kaum bekannt.

