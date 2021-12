Weihnachtskonzert der besonderen Art

Solothurn Symbiose von Orchester und Chor: Ein Weihnachtskonzert der anderen Art Mitreissender Auftritt des Sinfonie Orchester Biel Solothurn und der Singschule des Solothurner Mädchenchors. Silvia Rietz 26.12.2021, 15.00 Uhr

Viertes Konzert des Sinfonie Orchester Biel Solothurn zusammen mit dem Solothurner Mädchenchor. Jose R. Martinez

Weihnachtslieder drücken die Freude über die Geburt Christi aus. Herrscht im Dezember Hochsommer und verbringt man die Tage am Meer, bevor abends die Christbäume leuchten, so klingt auch die Weihnachtsmusik anders als im winterlichen Europa: Fröhlich, rhythmisch und bunt. Mitreissende Lieder aus Argentinien, Brasilien, Chile, Kuba, Mexiko und Peru, die unter dem Titel «Navidad Latina» erklangen. Gesungen von den Mädchen der Singschule Solothurner Mädchenchor, begleitet vom Sinfonie Orchester Biel Solothurn. Geleitet von Alejandra Urrutia, die in Chile geboren und mit Liedern wie «Doña María el Ruego» aufgewachsen ist.