Solothurn «Stress habe ich nur, wenn nichts läuft»: Seit 30 Jahren gibt es das Restaurant Baseltor – mit Pia Camponovo in der Küche Das Restaurant Baseltor feiert dieses Jahr den 30. Geburtstag. Seit Beginn mit dabei ist Köchin Pia Camponovo. Ein Porträt.

Ein gewohnter Anblick: Pia Camponovo in der Küche des Restaurants Baseltor. Tom Ulrich

«Ich erinnere mich noch gut an den ersten Tag im ‹Baseltor›. Wir wurden total überrannt. Und Christine Walter hatte sich beim Tintenfisch-Schnippeln in den Finger geschnitten.» Doch auch diesen Tag im Juni 1992 brachte Pia Camponovo hinter sich. «Ich habe nur Stress, wenn nichts läuft», lacht sie.

Seit 42 Jahren bekocht sie Gäste, davon die letzten 30 im «Baseltor». 1980 hatte sie bereits bei der Genossenschaft Löwen angeheuert. Der «Leue» mit seinem legendären Balken, wo sich «tout Soleure» einfand, galt schon damals als Kultbeiz. Und das Bami Goreng von damals ist noch heute ein Must im «Baseltor».

Anfang der Neunzigerjahre orientierte sich die Genossenschaft neu: Sie kündigte den Pachtvertrag im «Löwen», denn «wir wollten Besitzer eines eigenen Hauses werden», so Camponovo. Der Kauf des Restaurants Chez Derron und dessen neunmonatiger Umbau zum «Baseltor» entpuppte sich als riskanter Schritt, wie sich rasch zeigen sollte.

Tom Ulrich

«Es war nicht so lustig damals», erinnert sich die Köchin an die Startphase. Der Immobilien-Crash, Hypo-Zinsen bis zu 8 Prozent und hypernervöse Banken machten der nun Genossenschaft Baseltor genannten Hauseigentümerin das Leben schwer. Zuerst lief das Restaurant wie geschmiert, «dann kamen die ersten warmen Sommer und die Gäste blieben aus», blickt Camponovo auf Zeiten zurück, als auch das Angebot an Aussenplätzen im «Baseltor» noch wesentlich kleiner war als heute.

Das Auf und Ab der Gastrobranche

Sie hat alles gesehen, was nicht nur die Solothurner Gastrobranche durchschüttelte: die Senkung der Promillegrenze, das sukzessiv auch im «Baseltor» umgesetzte Rauchverbot – «wer raucht, trinkt auch» – oder zuletzt die Pandemie, die Pia Camponovo als «katastrophal» empfand, «vor allem für die Lehrlinge». Der erste Lockdown dagegen sei noch «ganz angenehm gewesen».

Mit zunehmender Dauer habe sie im «Baseltor» auch befürchtet, dass die älteren Stammgäste allmählich wegbrechen, «und uns die Jungen fehlen». Eine unbegründete Angst, denn inzwischen verfüge man über einen guten Gästemix jeglichen Alters.

Tom Ulrich

Zunehmend als Segen erwies sich für das «Baseltor» der Ausbau der Hotelzimmer-Kapazitäten. Pia Camponovo: «Wir hatten vorerst nur sechs, dann neun, schliesslich 13, 15 und zuletzt 17 Zimmer. Das brachte uns eine bessere Grundauslastung bei den Essen.» Definitiv über dem Berg war jedoch die Genossenschaft Baseltor, als nach der Jahrtausendwende die «Cashcow» an der Aare, «das Solheure» eröffnet werden konnte.

Bekanntlich ist inzwischen mit dem «Salzhaus», der «Couronne» und dem «Viktor» die Baseltor-Gruppe zum grössten Gastro-Player in Solothurn angewachsen. Was Pia Camponovo, während 15 Jahren im Genossenschaftsvorstand aktiv, mitsamt ihren Kolleginnen und Kollegen zu einem Umdenken veranlasste:

«Wir konkurrenzierten uns anfänglich mit unseren Angeboten und mussten uns besser voneinander abgrenzen.»

Was in der «Baseltor»-Küche fast am einfachsten erschien: Seit jeher gilt dort «mediterran» als Gütesiegel, «und dabei sind wir auch geblieben».

Kochen wie vor 30 Jahren? Nicht ganz …

Rindsleber, Kutteln, der Dauerbrenner Bami Goreng oder kantonesisches Reis – derzeit gilt in der «Baseltor»-Küche das Motto «Kochen wie vor 30 Jahren». Was so nicht ganz stimmt, wie Pia Camponovo richtigstellt.

«Natürlich kochen wir nicht mehr wie damals, als wir noch Fertigprodukte verwendeten und beispielsweise im eigentlich vegetarischen Gericht unserer Basilico-Spaghetti Speck die Basis der Sauce war.»

Ohnehin sei heute viel mehr Gemüse auf dem Teller und «Erdnussöl verwenden wir gar nicht mehr».

Tom Ulrich

Allerdings sei das Wirken für ihre Gäste wesentlich anspruchsvoller geworden, was beispielsweise Allergien anbelangt. Vegetarisch kochen sei für sie jedoch kein Problem, betont die Köchin, und vegane Gerichte würden immer noch nur vereinzelt verlangt. Gerne verwertet sie aber auch überschüssiges Obst, das ihr Gäste mit üppig gesegneten Gärten anbieten. Dagegen gebe es zu ihrem Bedauern keine regelmässigen Lieferanten mehr aus dem Wald, die ihre Küche mit frischen Pilzen bereichern.

«Ich stehe gerne am Herd»

Der Alltag von Pia Camponovo ist streng getaktet: Morgenschicht von 10 Uhr bis in den Nachmittag, Zimmerstunde, Abendschicht ab vier Uhr bis Feierabend. Zehn bis elf Arbeitsstunden kommen das schon zusammen, «aber ich stehe gerne am Herd und seckle ume». Vorne links sei ihr Platz in der Küche, die von einer fünf-, manchmal sechsköpfigen Brigade geteilt wird. «An den Filmtagen und Wochenenden ist es am strengsten.» Ein Lächeln – sie liebt ja eine gesunde Portion Stress.

Pia Camponovo ist Autodidaktin, hat keine Kochlehre absolviert. «Das hätte ich nie gewollt. Aber ich wollte immer etwas mit den Händen machen.» Dazu bekam sie reichlich Gelegenheit: «Ich habe in meinem Leben schon viele Pfannen abgewaschen.»

Tom Ulrich

Ende Jahr erreicht Pia Camponovo das Pensionsalter. Doch von Aufhören keine Spur. «In unserem Beruf ist eine gute Gesundheit die wichtigste Voraussetzung. Und da ich mich noch total fit fühle, mache ich weiter, wenn auch mit einem reduzierten Pensum.» So bleibt die Köchin aus Leidenschaft Solothurn und seinen Gästen noch ein Weilchen erhalten. Denn Solothurnerin, so richtig mit jeder Faser, ist sie nie geworden. «Ich bin Pendlerin und lebe sonst in Zürich.»

