Streit eskaliert: Zwei verletzte Personen in Wohnung aufgefunden – Rettungshelikopter im Einsatz

In einer Wohnung in Solothurn wurden in der Nacht auf Sonntag zwei verletzte Personen gefunden. Eine Frau musste mit dem Helikopter ins Spital geflogen werden. Der mutmassliche Täter ist ebenfalls verletzt und konnte von der Polizei vor Ort angehalten werden.