Das Solothurner Märetfescht ist in Gefahr

Solothurn Steht das Märetfescht auf der Kippe? Nur ein Drittel der Standplätze ist bislang vergeben Kaum Anmeldungen für Standplätze – das versetzt die Organisatoren in Alarmbereitschaft. Es ist möglich, dass das Märetfescht nach der coronabedingten Zwangspause aus finanziellen Gründen erneut nicht stattfindet. Judith Frei Jetzt kommentieren 06.04.2022, 18.21 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Viele Besucher: Märetfescht im Jahr 2019. Bild: Michel Lüthi

Bei den Organisatoren des Märetfeschts läuten die Alarmglocken: Die Anmeldefrist für die Standplätze ist verstrichen, aber nur etwas mehr als ein Drittel der Plätze ging weg. «Die Durchführung des Märetfeschts im gewohnten Rahmen wäre unter diesen Voraussetzungen nicht kostendeckend», sagt OK-Präsident Daniel Lopez. Nun haben die Organisatoren die Anmeldefrist bis zum 17. April verlängert und hoffen, dass sich einige noch für den Event vom 24. und 25. Juni anmelden werden.

An den Standmieten werden sie aber nichts ändern. «Das ist keine Option. Das wäre nicht fair gegenüber den anderen, die sich schon angemeldet haben», führt Lopez weiter aus. Bei 200 Anmeldungen seien sie aus dem Schneider.

Märetfescht-OK-Präsident Daniel Lopez. Bild: Zvg

«Wir werden alles daransetzen, dass das Märetfescht durchgeführt werden kann», erklärt Lopez:

«Dieser Anlass gehört zur Solothurner Kulturagenda.»

Allen voran hofft er, dass bis Mitte April noch einige Anmeldungen reinkommen. Gleichzeitig wird geprüft, ein «Märetfescht-Light» zu machen, um Kosten zu sparen. «Wir vom OK sind nun mit Herzblut daran, alles möglich zu machen», betont Lopez.

In allen Bereichen zu wenig Anmeldungen

Für Lopez ist es das erste Jahr in der Rolle des Präsidenten. «Die Enttäuschung wäre riesig, wenn ich in meinem ersten Jahr in diesem Amt diesen Anlass nicht durchführen könnte», räumt er ein. Ebenso hat das OK für die kommende Ausgabe ein neues Konzept entwickelt. So soll die grosse Bühne auf dem Marktplatz neu im Innenhof des Schulhauses Kollegium aufgestellt werden. Denn der Marktplatz sei ein Durchgangsort, mit der Verlegung könne man den Künstlern mehr Aufmerksamkeit schenken.

Ausserdem wollen die Organisatoren den Trödelmarkt beim Kronenstutz in den Fokus rücken und haben neuerdings einen Flohmarkt auf dem Zeughausplatz geplant.

«Wir haben in allen Bereichen zu wenige Anmeldungen», erklärt Lopez. Die Trödelhändler, die Vereine und das Gewerbe seien heuer zurückhaltend. Für eine Analyse, warum das Interesse so schwach sei, sei es noch zu früh. «Wir haben aber damit gerechnet, dass sich gleich viele wie 2019 anmelden», erklärt Lopez. Er sei erstaunt, dass die Nachfrage nun so gering sei; auch weil das Märetfescht coronabedingt zweimal ausgefallen war.

Negativer Trend schon seit einiger Zeit

Schon vor dieser Zwangspause sei ein Rückgang der Anmeldungen verzeichnet worden. Die Pandemie hat diesen Negativtrend verstärkt. Lopez vermutet, dass dieser Trend auch auf gewisse gesellschaftliche Entwicklungen zurückzuführen ist. Die Menschen verpflichteten sich immer weniger gern für Freiwilligenarbeit. Er könne das auch in seinem eigenen Verein feststellen. Dort zahlten viele lieber mehr Gebühren, als an einem Wochenende am Stand zu stehen.

Märetfescht 2019 Michel Lüthi/bilderwerft.ch Märetfescht 2019 am Freitag Michel Lüthi/bilderwerft.ch Tanzen vor der Bühne Michel Lüthi/bilderwerft.ch Märetfescht 2019 am Freitag Michel Lüthi/bilderwerft.ch Märetfescht 2019 am Freitag Michel Lüthi/bilderwerft.ch Märetfescht 2019 am Freitag Michel Lüthi/bilderwerft.ch Märetfescht 2019 am Freitag Michel Lüthi/bilderwerft.ch Märetfescht 2019 am Freitag Michel Lüthi/bilderwerft.ch Spiesse braten im Akkord bei der Narrenzunft Honolulu Michel Lüthi/bilderwerft.ch Märetfescht 2019 am Freitag Michel Lüthi/bilderwerft.ch Märetfescht 2019 am Freitag Michel Lüthi/bilderwerft.ch Märetfescht 2019 am Freitag Michel Lüthi/bilderwerft.ch Märetfescht 2019 am Freitag Michel Lüthi/bilderwerft.ch Märetfescht 2019 am Freitag Michel Lüthi/bilderwerft.ch Märetfescht 2019 am Freitag Michel Lüthi/bilderwerft.ch Märetfescht 2019 am Freitag Michel Lüthi/bilderwerft.ch Märetfescht 2019 am Freitag Michel Lüthi/bilderwerft.ch Märetfescht 2019 am Freitag Michel Lüthi/bilderwerft.ch Märetfescht 2019 am Freitag Michel Lüthi/bilderwerft.ch Märetfescht 2019 am Freitag Michel Lüthi/bilderwerft.ch Märetfescht 2019 am Freitag Michel Lüthi/bilderwerft.ch Märetfescht 2019 am Freitag Michel Lüthi/bilderwerft.ch Märetfescht 2019 am Freitag Michel Lüthi/bilderwerft.ch Märetfescht 2019 am Freitag Michel Lüthi/bilderwerft.ch Märetfescht 2019 am Freitag Michel Lüthi/bilderwerft.ch Jack and the Jive Gang Michel Lüthi/bilderwerft.ch Märetfescht 2019 am Freitag Michel Lüthi/bilderwerft.ch Märetfescht 2019 am Freitag Michel Lüthi/bilderwerft.ch Konzert Simon Fankhauser und Pumpelpitz am Samtagnachmittag Michel Lüthi/bilderwerft.ch Konzert Simon Fankhauser und Pumpelpitz Michel Lüthi/bilderwerft.ch Konzert Simon Fankhauser und Pumpelpitz Michel Lüthi/bilderwerft.ch Konzert Simon Fankhauser und Pumpelpitz Michel Lüthi/bilderwerft.ch Konzert Simon Fankhauser und Pumpelpitz Michel Lüthi/bilderwerft.ch Konzert Simon Fankhauser und Pumpelpitz Michel Lüthi/bilderwerft.ch Konzert Simon Fankhauser und Pumpelpitz Michel Lüthi/bilderwerft.ch Konzert Simon Fankhauser und Pumpelpitz Michel Lüthi/bilderwerft.ch Konzert Simon Fankhauser und Pumpelpitz Michel Lüthi/bilderwerft.ch Konzert Simon Fankhauser und Pumpelpitz Michel Lüthi/bilderwerft.ch Konzert Simon Fankhauser und Pumpelpitz Michel Lüthi/bilderwerft.ch Konzert Simon Fankhauser und Pumpelpitz Michel Lüthi/bilderwerft.ch

Ob das Fest nun stattfinden wird oder nicht, liegt nicht in den Händen von Lopez. Das letzte Wort hat die Stadt- und Gewerbevereinigung Solothurn. Deren Geschäftsführer, Charlie Schmid, meint dazu auf Anfrage:

«Wir müssen uns zuletzt schon fragen, ob wir uns das leisten können.»

Man habe zwar ein finanzielles Polster. Und ein Jahr mit einem Verlust würde man schon vertragen. Doch bleibt die Frage, wie viel die Stadt- und Gewerbevereinigung drauflegen müsste.

«Um Kosten einzusparen, könnte man den Perimeter verkleinern»: Charlie Schmid, Geschäftsführer der Stadt- und Gewerbevereinigung. Bild: Michel Lüthi

Der Idee, ein «Märetfescht Light» durchzuführen, ist Schmid nicht abgeneigt. «Um Kosten einzusparen, könnte man den Perimeter verkleinern», meint er. Solche Massnahmen zu prüfen, sei aber Aufgabe des OK. Für Schmid ist dazu klar, dass man für die langfristige Entwicklung des Fests über die Bücher gehen muss. Er ist auch überzeugt:

«Man kann nicht alles der Pandemie in die Schuhe schieben.»

Das Märetfescht findet schon seit 1978 statt, und gemäss Schmid will man an ihm festhalten. Aber auch er sagt, dass sich die Gesellschaft und auch die Stadt verändert hätten. Das Ausgehverhalten der Menschen sei heutzutage anders. Ausserdem gebe es heute mehr Angebote, wie beispielsweise den Chästag oder allgemein den Landhausquai, der heute auch für Nachtschwärmer attraktiv sei.

Ob es dieses Jahr ein Märetfescht geben wird, entscheidet sich Ende April.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen