Kinderzirkus Pitypalatty in Solothurn: Improvisierte Vorstellung

Solothurn Stadt Spontan und kreativ: eine improvisierte Zirkusvorstellung Der Kinderzirkus Pitypalatty war zu Gast auf dem Postplatz und zauberte innert kürzester Zeit ein kleines Programm auf die Bühne. Christina Varveris 09.08.2021, 05.00 Uhr

Der Kinderzirkus Pitypalatty auf dem Postplatz in Solothurn. Michel Lüthi

Etwas improvisiert sah es aus am Samstagvormittag auf dem Postplatz. In einer halben Stunde sollte die Aufführung des Kinderzirkus Pitypalatty beginnen und Leiter Miron Rohde spricht davon, dass man noch rasch testen will, ob es überhaupt geht mit den Einrädern auf dem Kiesplatz.