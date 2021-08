Geländer auf St. Ursen-Turm Solothurn verstärkt.

Solothurn Stadt Nun auch gerüstet für eine Paniksituation: Das Geländer auf dem St. Ursenturm wurde verstärkt Die Sanierungsarbeiten am Turm der St. Ursenkathedrale in Solothurn sind bald abgeschlossen. Ende August soll mit dem Gerüstabbau begonnen werden. Das ist ein Monat später als eigentlich vorgesehen. Fabio Vonarburg 02.08.2021, 05.00 Uhr

Mit 150 Kilogramm schweren Verstrebungen aus Eisen wird das Geländer verstärkt. Das verlangt von den Arbeitern viel Kraft. Tom Ulrich

Atemberaubend. Es gibt kaum ein passenderes Wort, das den Ausblick vom Turm der St.Ursenkathedrale auf die Stadt Solothurn beschreibt. Diese atemberaubende Aussicht ist derzeit einem exklusiven Personenkreis vorbehalten – den Handwerkern, die ihren Teil zur Sanierung des Turms beitragen.

Der eingerüstete Turm der St.Ursenkathedrale. Tom Ulrich

Was im Februar mit dem Aufbau des Gerüstes begonnen hat, neigt sich langsam, aber sicher dem Ende entgegen. Auch wenn die Arbeiten nun rund einen Monat länger andauern als ursprünglich vorgesehen. Der Grund ist das Geländer auf dem Turm, an dem sich die Aussichtshungrigen festhalten und das sie vor dem Absturz bewahrt.

Noch laufen diverse Sanierungsarbeiten am Turm der St.Ursenkathedrale. Tom Ulrich

Im Zuge der Sanierungsarbeiten engagierte die Römisch-katholische Kirchgemeinde Solothurn ein Ingenieurbüro. Der Auftrag: Das Geländer auf der Aussichtsplattform wieder einmal auf die Sicherheit und Stabilität zu überprüfen.

«Dabei wurde festgestellt, dass es am Geländer Verstärkungen braucht, damit die heutzutage geltenden Sicherheitsnormen erfüllt werden»,

sagt Karl Heeb, Präsident der römisch-katholischen Kirchgemeinde.

Das Geländer wird verstärkt. Tom Ulrich

Insbesondere geht es um eine mögliche Paniksituation auf dem Turm: Also für den Fall, wenn eine grössere Gruppe in Panik gerät und anfängt, am Geländer zu rütteln, und darauf Kraft ausübt. «Das alte Geländer hätte dem möglicherweise nicht standgehalten», führt Heeb weiter aus und ergänzt: «Darum sind wir nun daran, das Geländer zu verstärken, um die Sicherheitsnormen wieder zu erfüllen.»

Karl Heeb, Präsident der römisch-katholischen Kirchgemeinde Solothurn, über die Verstärkung des Geländers Tom Ulrich

Dies geschieht mit vier 150 Kilogramm schweren Eisenverstrebungen, die letzte Woche ein Kran auf den Turm hievte.

Ein Kran transportiert die Eisenverstrebungen nach oben. zvg

Die Kosten der Sicherheitsmassnahme schätzt Heeb auf 30'000 bis 40'000 Franken. Zum Vergleich: Die Gesamtausgaben der laufenden Sanierungen am Turm betragen rund eine halbe Million Franken. Der Präsident der Kirchgemeinde geht davon aus, dass ab Ende August mit dem Abbau des Gerüstes begonnen werden kann. Dann wird auch für die Betrachter von unten nach und nach sichtbar, was in den letzten Monaten alles am Turm der St.Ursenkathedrale vor sich ging.

Zum Auffälligsten gehören die Jalousien am Glockenstuhl, die der eigentliche Grund für die Sanierungsarbeiten sind. Deren Bretter waren in den letzten Jahren ganz morsch geworden, es bestand die Gefahr, dass irgendeinmal ein Brett herunterfallen könnte. Nun hat man alle ersetzt und dabei auf die gute Qualität des Holzes geachtet. Dieses stammt von Weisstannen aus dem Emmental. «Zudem wollen wir die Bretter nun alle fünf Jahre einölen, damit diese geschützt bleiben und dadurch eine viel längere Lebensdauer erreichen», sagt Karl Heeb.

Der Präsident der Römisch-katholischen Kirchgemeinde Solothurn, Karl Heeb, zeigt die sanierten Jalousien beim Glockenstuhl. Tom Ulrich

Weiter wurden die Jurasteinblöcke des Turmes gereinigt und ausgebessert sowie teils der Mörtel in den Fugen zwischen den Blöcken ersetzt. «Das Ziel war nicht, dass sie danach wieder schneeweiss sind», erzählt Heeb. Einerseits, weil man der Kathedrale ein gewisses Alter durchaus ansehen darf und der Unterschied zu den anderen Teilen der Kathedrale, die nicht Teil der jetzigen Sanierung war, nicht sofort ins Auge fallen soll. Und Verfärbungen, die von unten sowieso nicht sichtbar sind, wurden so gelassen, wie sie sind.

St.Ursenkathedrale Stand Renovation mit Karl Heeb. Tom Ulrich

Karl Heeb macht auf eine Inschrift in luftiger Höhe aufmerksam. Im oberen Drittel des Turms wurde die Jahreszahl der Sanierung in den Stein eingraviert. So wie man es auch in den Jahren 1983–84 und 1931 handhabte. «Von unten sind diese Zahlen aber nicht sichtbar», sagt Heeb und schmunzelt: «Ausser man nimmt den Feldstecher zur Hand und weiss genau, wo sie sind.»

Jahreszahlen eingraviert in die Jurasteinblöcke. Tom Ulrich

Sinnvoller ist es aber, einen solchen mit auf die Aussichtsplattform zu nehmen, sobald diese dann wieder für die Öffentlichkeit freigegeben wird. «Wir hoffen, dass der Turm noch im Verlauf des Septembers wieder öffnen kann», sagt der Präsident der Kirchgemeinde, der daraufhin von der dortigen Aussicht auf die Stadt Solothurn schwärmt. Eben: atemberaubend.

Unterschied von vorher zu nachher

